Σπέτσες: Με κάταγμα στη γνάθο & πρόβλημα ακοής 18χρονος μετά από ξυλοδαρμό

Σπέτσες: Άγριος ξυλοδαρμός σε βάρος 18χρονου για τα... μάτια μιας κοπέλας / MEGA News

Ένας 18χρονος δέχθηκε ξημερώματα Δεκαπενταύγουστου άγριο ξυλοδαρμό, έξω από νυχτερινό μαγαζί στις Σπέτσες.

Ο νεαρός νοσηλεύεται με σοβαρό κάταγμα στη γνάθο, και χτυπήματα σε όλο του το κεφάλι. Μάλιστα, ο πατέρας του προέβη και σε μήνυση. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για το περιστατικό αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σπέτσες: Πώς ξεκίνησαν όλα

Μία κοπέλα ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει το επεισόδιο, σύμφωνα με όσα μετέφερε το Mega News. Σύμφωνα με θαμώνες του μαγαζιού, δύο παρέες που γνωρίζονταν μεταξύ τους ήρθαν σε έντονο καβγά.

Ο δράστης εξαφανίστηκε, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας των Σπετσών όπου οι γιατροί τον περιποιήθηκαν, ενώ διέγνωσαν και το κάταγμα στη γνάθο.

Ο 18χρονος ταξίδεψε στην Αθήνα για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ ως εκείνη τη στιγμή δεν είχε υποβάλει μήνυση.

Στην Αθήνα, έπειτα από μια σειρά εξετάσεων, διαπιστώθηκε ότι το θύμα έχει και πρόβλημα με την ακοή του στο δεξί αυτί.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο πατέρας του 18χρονου υπέβαλε τελικά μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου.