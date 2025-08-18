«Ήξερες να ζεις τις στιγμές»: Η Μαρία Παναγοπούλου θυμάται τον Χαρδαβέλλα

Με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ μηνών από την απώλεια του αγαπημένου της συζύγου, η Μαρία Παναγοπούλου μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα μια τρυφερή φωτογραφία του από καλοκαιρινές στιγμές στην Πάρο.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της, ο Κώστας Χαρδαβέλλας ήξερε να απολαμβάνει κάθε στιγμή με την οικογένεια και τους φίλους του – μια ποιότητα που, όπως λέει, χαρακτήριζε την καθημερινότητά τους.

«8 μήνες σήμερα και Αύγουστος. Με μια αγαπημένη μας στιγμή… Καλοκαίρι, στον Αμπελά της πιο ήρεμης τότε Πάρου, στην ταβέρνα “Ανάργυρος”. Μόλις έχεις επιστρέψει από ολονύχτιο ψάρεμα με το καΐκι των Γιάννη και Αντώνη Πετρόπουλου, όπως πάντα με τον Αντώνη Ανδρικάκη. Η ψαριά σας είναι πραγματική, πλούσια και γεμάτη χαρά, όχι σαν εκείνες τις ιστορίες που λένε οι ψαράδες για εντυπωσιασμό. Ήσουν περήφανος, χαρούμενος, γεμάτος ζωή… Ένα από τα πιο όμορφα χαρίσματά σου ήταν πως ήξερες να ζεις τις στιγμές. Και εμείς τις ζούσαμε μαζί σου», έγραψε η Μαρία Παναγοπούλου.

Ο γάμος και ο γιος τους, Κωνσταντίνος

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1992, ενώ η όμορφη δημοσιογράφος ήταν πέντε μηνών έγκυος στον γιο τους Κωνσταντίνο.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Στούντιο 4, η Μαρία Παναγοπούλου είπε για τον αείμνηστο σύζυγό της: «Με τον Κώστα είχαμε 25 χρόνια διαφορά ηλικίας και αυτό ήταν κάτι που το συζητούσαμε, δεν έμενε κάτω από το "χαλί". Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ένα ζευγάρι με διαφορά ηλικίας που αγαπιέται είναι "οι άλλοι", το περιβάλλον! Αν μπορούσαμε να ζήσουμε μόνοι μας σε ένα έρημο νησί θα ήταν πολύ εύκολο. Δεν θα πρότεινα στον γιο μου να κάνει σχέση με διαφορά ηλικίας αν με ρωτούσε, είναι πολύ δύσκολο».