«Ήξερες να ζεις τις στιγμές»: Η Μαρία Παναγοπούλου θυμάται τον Χαρδαβέλλα

8 μήνες απουσίας και μνήμης για τη σύζυγου του δημοσιογράφου

Τελευταία Νέα
18.08.25 , 12:48 «Έκπληξη» στις τιμές του φυσικού αερίου: Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025
18.08.25 , 12:27 Ιωάννα Τούνη: Έκοψε τούρτα με τον Παρη για τα γενέθλιά της
18.08.25 , 12:13 Σωκράτης Μάλαμας & Ιουλία Καραπατάκη: Συνεχίζονται οι live εμφανίσεις τους
18.08.25 , 12:12 Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 47χρονη σύντροφό του
18.08.25 , 12:05 Μητσοτάκης: «Το ΕΣΥ γίνεται πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό»
18.08.25 , 11:43 Εξιτήριο για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Η πρώτη δήλωση κατά την έξοδο
18.08.25 , 11:38 Σπέτσες: Με κάταγμα στη γνάθο & πρόβλημα ακοής 18χρονος μετά από ξυλοδαρμό
18.08.25 , 11:21 Έκπληξη! Κρατερός Κατσούλης & Μαρία Ηλιακή ξεκινούν μαζί εκπομπή στην ΕΡΤ
18.08.25 , 11:16 «Eμπορία μετοχών» & «διαπραγμάτευση μετοχών»: Είναι το ίδιο ή όχι;
18.08.25 , 10:54 Έγινε μαμά στα 50: Η πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο συγκινεί
18.08.25 , 10:49 Το απόλυτο γλυκό που μπορείς να φτιάξεις για να φας μετά την παραλία
18.08.25 , 10:43 Κικίλιας: Νέο νομοσχέδιο- «Πολύ καλές απολαβές και προοπτικές στη ναυτιλία»
18.08.25 , 10:38 Ζέτα Δούκα: Η μεταμόρφωση της κόρης της, Θάλειας, από το 2018 μέχρι σήμερα
18.08.25 , 10:37 EuroBasket 2025: Φαβορί για μετάλλιο η εθνική Ελλάδος
18.08.25 , 10:27 «Ήξερες να ζεις τις στιγμές»: Η Μαρία Παναγοπούλου θυμάται τον Χαρδαβέλλα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Μαρία Παναγοπούλου στο Στούντιο 4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ μηνών από την απώλεια του αγαπημένου της συζύγου, η Μαρία Παναγοπούλου μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα μια τρυφερή φωτογραφία του από καλοκαιρινές στιγμές στην Πάρο.

Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της, ο Κώστας Χαρδαβέλλας ήξερε να απολαμβάνει κάθε στιγμή με την οικογένεια και τους φίλους του – μια ποιότητα που, όπως λέει, χαρακτήριζε την καθημερινότητά τους.

Μαρία Παναγοπούλου: «Ο Κώστας Χαρδαβέλλας μου έδινε μαθήματα αγάπης»

«8 μήνες σήμερα και Αύγουστος. Με μια αγαπημένη μας στιγμή… Καλοκαίρι, στον Αμπελά της πιο ήρεμης τότε Πάρου, στην ταβέρνα “Ανάργυρος”. Μόλις έχεις επιστρέψει από ολονύχτιο ψάρεμα με το καΐκι των Γιάννη και Αντώνη Πετρόπουλου, όπως πάντα με τον Αντώνη Ανδρικάκη. Η ψαριά σας είναι πραγματική, πλούσια και γεμάτη χαρά, όχι σαν εκείνες τις ιστορίες που λένε οι ψαράδες για εντυπωσιασμό. Ήσουν περήφανος, χαρούμενος, γεμάτος ζωή… Ένα από τα πιο όμορφα χαρίσματά σου ήταν πως ήξερες να ζεις τις στιγμές. Και εμείς τις ζούσαμε μαζί σου», έγραψε η Μαρία Παναγοπούλου.

 

Ο γάμος και ο γιος τους, Κωνσταντίνος

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1992, ενώ η όμορφη δημοσιογράφος ήταν πέντε μηνών έγκυος στον γιο τους Κωνσταντίνο. 

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Στούντιο 4, η Μαρία Παναγοπούλου είπε για τον αείμνηστο σύζυγό της: «Με τον Κώστα είχαμε 25 χρόνια διαφορά ηλικίας και αυτό ήταν κάτι που το συζητούσαμε, δεν έμενε κάτω από το "χαλί". Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ένα ζευγάρι με διαφορά ηλικίας που αγαπιέται είναι "οι άλλοι", το περιβάλλον! Αν μπορούσαμε να ζήσουμε μόνοι μας σε ένα έρημο νησί θα ήταν πολύ εύκολο. Δεν θα πρότεινα στον γιο μου να κάνει σχέση με διαφορά ηλικίας αν με ρωτούσε, είναι πολύ δύσκολο».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top