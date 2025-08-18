Έγινε μαμά στα 50: Η πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο συγκινεί

Σε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της βρίσκεται η Άννα Τσουκαλά, η οποία έγινε μαμά για πρώτη φορά σε ηλικία 50 ετών. Η ηθοποιός, που είχε αγαπηθεί από το κοινό μέσα από τον ρόλο της Μελέκ στη σειρά «Μη μου λες αντίο», ανακοίνωσε το ευχάριστο γεγονός μέσω ανάρτησής της στο Instagram.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε από το μαιευτήριο, η ίδια ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό του συντρόφου της και κρατώντας τον νεογέννητο γιο τους στην αγκαλιά της. Τα σχόλια και οι ευχές των διαδικτυακών της φίλων κατέκλυσαν τη δημοσίευση, με τους περισσότερους να εκφράζουν τη συγκίνησή τους για την ευτυχία της.

Τον περασμένο Μάιο, η Άννα Τσουκαλά είχε μιλήσει ανοιχτά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη μακρά και δύσκολη πορεία της προς τη μητρότητα. Είχε αποκαλύψει ότι προσευχόταν καθημερινά επί 10 χρόνια, ζητώντας με πίστη αυτό το «ψυχουλάκι», όπως χαρακτηριστικά το αποκαλούσε.

«Με στήριξε πολύ η προσευχή και ο Θεός. Για δέκα ολόκληρα χρόνια προσευχόμουν καθημερινά επί τέσσερις ώρες. Ζούμε στο Μανχάταν, αφήσαμε τα πάντα πίσω για να έρθουμε στην Ελλάδα και να ξεκινήσουμε τις προσπάθειες. Επιλέξαμε τον γυναικολόγο μας, τον κ. Πάντο. Η πρώτη εξωσωματική δεν πέτυχε και στη δεύτερη δεν ήμουν καλά ψυχολογικά», είχε δηλώσει.

Συγκίνηση προκάλεσε και η αναφορά της στον πατέρα της, Ανδρέα Τσουκαλά, ο οποίος σκοτώθηκε το 1993 προσπαθώντας να σώσει ένα παιδί. Όπως είχε αναφέρει, θέλουν να δώσουν στον γιο τους το όνομα Ανδρέας-Άγγελος, για να τιμήσουν τη μνήμη του.