Σ' αρέσουν οι μελιτζάνες; Το φαγητό με τις λίγες θερμίδες θα σας ξετρελάνει

Νόστιμες συνταγές διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 15:47 Στα δικαστήρια γνωστή ηθοποιός για τα ασφαλιστικά μέτρα του πρώην συζύγου
19.11.25 , 15:02 Xριστουγεννιάτικο Bazaar και Γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2026
19.11.25 , 14:59 Εκείνος κι εκείνος: Είδαμε την παράσταση με τους Κωνσταντίνου & Κακούρη
19.11.25 , 14:49 Σ' αρέσουν οι μελιτζάνες; Το φαγητό με τις λίγες θερμίδες θα σας ξετρελάνει
19.11.25 , 14:46 Γηροκομείο Κυψέλη: Σοκαριστικές μαρτυρίες για το κολαστήριο
19.11.25 , 14:43 Απάτες Καζίνο: Πώς γνώρισα τον Σπύρο Μαρτίκα
19.11.25 , 14:40 Απάτες Καζίνο: Τι λέει η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη
19.11.25 , 14:37 Ποιος είναι ο Διαμαντής Καραναστάσης: Το βιογραφικό, η ηλικία & τα παιδιά
19.11.25 , 14:32 Κατερίνα Καινούργιου: Η μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο και η απώλεια
19.11.25 , 13:55 Φάρμα: Οι ανακοινώσεις Κουτσόπουλου και η αποχώρηση!
19.11.25 , 13:51 Δολοφονία Γρίβα: Ελεύθερος ο αστυνομικός τηλεφωνητής
19.11.25 , 13:45 Πόση αποζημίωση δικαιούμαι όταν απολύομαι;
19.11.25 , 13:35 Πάτρα: Μέσα στο προαύλιο σχολείου βίασε ο 16χρονος τη 12χρονη
19.11.25 , 13:31 Νέα Ιωνία: Η λύση που θα δώσει 310 θέσεις πάρκινγκ
19.11.25 , 13:29 Γρίπη: To νέο επιθετικό στέλεχος «Κ»- Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Ποιος είναι ο Διαμαντής Καραναστάσης: Το βιογραφικό, η ηλικία & τα παιδιά
Κατερίνα Καινούργιου: Η μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο και η απώλεια
Απάτες Καζίνο: Τι λέει η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη
Γνωστή ηθοποιός: «Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο»
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν τώρα
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Γρίπη: To νέο επιθετικό στέλεχος «Κ»- Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν
Νίκος Κακλαμανάκης: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο Ολυμπιονίκης
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Πρώτη Δημοσίευση: 19.11.25, 12:19
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν σας αρέσουν οι μελιτζάνες και τα γεμιστά αλλά θέλετε να δοκιμάσετε μία συνταγή που να ξεφεύγει από τις συνηθισμένες, πάρτε χαρτί και στυλό για να σημειώσετε τη σημερινή συνταγή του Γιώργου Ρήγα που τα περιλαμβάνει δύο σε ένα.

Ο σεφ ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το ΜasterChef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής Breakfast@Star, έφτιαξε μελιτζάνες με κίτρινο τυρί και έδειξε βήμα- βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

O Xρήστος Μοίρας έφτιαξε το πιο νόστιμο ορεκτικό

Μελιτζάνες γεμιστές με κίτρινο τυρί

Υλικά της Συνταγής 

• 3 μελιτζάνες φλάσκες
 • 3–4 κ.σ. ελαιόλαδο
• αλάτι, πιπέρι, βασιλικός
 
Για τη σάλτσα

• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 μικρό κρεμμύδι
 • 2 σκελίδες σκόρδο,
• 400 γρ. ντομάτα κονκασέ
• 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• ½ κ.γ. ρίγανη ή βασιλικό
 • αλάτι – πιπέρι
 
Για τη γέμιση και το ψήσιμο

 • 200 γρ. γραμ. κίτρινο τυρί 
 

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προετοιμάζεις τις μελιτζάνες: • Κόψε τις σε λεπτές φέτες (περίπου 0,5 εκ. πάχος). • Άλειψε με λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και ψήσε τις σε σχάρα ή ταψί στους 200°C για 10-12 λεπτά, να μαλακώσουν. • Άφησέ τες να κρυώσουν λίγο. 2. Φτιάχνεις τη σάλτσα: • Σοτάρισε το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο, πρόσθεσε το σκόρδο. • Βάλε τον πελτέ, την ντομάτα, τη ζάχαρη, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. • Σιγόβρασε 15-20 λεπτά να δέσει η σάλτσα. 3. Στήνεις τα ρολά: • Πάρε μία φέτα μελιτζάνας, βάλε στη μέση ένα μπαστουνάκι τυρί και τύλιξέ τη ρολό. • Επανάλαβε με όλες τις φέτες. 4. Συναρμολόγηση στο ταψί: • Στρώσε στον πάτο του ταψιού λίγη σάλτσα ντομάτας. • Βάλε τα ρολά σε σειρά, σφιχτά το ένα δίπλα στο άλλο. • Περιχύνεις με την υπόλοιπη σάλτσα. Και Ψιλοκομμένο βασιλικό • Ρίξε από πάνω το τριμμένο τυρί. 5. Ψήσιμο: • Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 25–30 λεπτά, μέχρι να λιώσει και να ροδίσει το τυρί.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο σεφ έφτιαξε λαχταριστά γεμιστά. To περασμένο καλοκαίρι ο σεφ είχε δείξει στη δημοσιογράφο του star.gr Κατερίνα Καραγιάννη μία συνταγή για γεμιστά αλλά και τα tips για να βγουν πεντανόστιμα.

Ντομάτες Γεμιστές με ρύζι

Υλικά της Συνταγής

4-5 καλές ντομάτες - ώριμες
αλάτι
ζάχαρη
πιπέρι
ρύζι
τυρί τριμμένο
πατάτες
ελαιόλαδο
Το μυστικό της επιτυχίας τους;
Ζουμερές, ώριμες ντομάτες που χαρίζουν φυσική γλύκα.
Αρωματικά μυρωδικά όπως δυόσμος, μαϊντανός και βασιλικός.
Σωστά μαγειρεμένο ρύζι, που μένει ζουμερό και τραβάει όλους τους χυμούς των λαχανικών.
Αργό ψήσιμο στο φούρνο, ώστε να μελώσουν τα λαχανικά και να δέσουν οι γεύσεις.

Τα tips για να ψήσεις τέλεια τα γεμιστά

Ψήνουμε για 30 - 40 λεπτά
Πρώτα στο «πάνω κάτω αέρα» για να βράσουν μέσα
Στο τελευταίο 15' αλλάζουμε τον φούρνο στις «αντιστάσεις» για να γκραντιναριστούν οι ντομάτες
Σερβίρονται ζεστά ή κρύα, με ελαιόλαδο και πάντα με ένα μεγάλο κομμάτι φέτα στο πλάι και φυσικά, φρέσκο ψωμί! Μια συνταγή απλή, αλλά γεμάτη αγάπη, αρώματα και παράδοση.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top