Σ' αρέσουν οι μελιτζάνες; Το φαγητό με τις λίγες θερμίδες θα σας ξετρελάνει

Αν σας αρέσουν οι μελιτζάνες και τα γεμιστά αλλά θέλετε να δοκιμάσετε μία συνταγή που να ξεφεύγει από τις συνηθισμένες, πάρτε χαρτί και στυλό για να σημειώσετε τη σημερινή συνταγή του Γιώργου Ρήγα που τα περιλαμβάνει δύο σε ένα.

Ο σεφ ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το ΜasterChef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής Breakfast@Star, έφτιαξε μελιτζάνες με κίτρινο τυρί και έδειξε βήμα- βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Μελιτζάνες γεμιστές με κίτρινο τυρί

Υλικά της Συνταγής

• 3 μελιτζάνες φλάσκες

• 3–4 κ.σ. ελαιόλαδο

• αλάτι, πιπέρι, βασιλικός



Για τη σάλτσα

• 3 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο,

• 400 γρ. ντομάτα κονκασέ

• 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

• 1 κ.γ. ζάχαρη

• ½ κ.γ. ρίγανη ή βασιλικό

• αλάτι – πιπέρι



Για τη γέμιση και το ψήσιμο

• 200 γρ. γραμ. κίτρινο τυρί



Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προετοιμάζεις τις μελιτζάνες: • Κόψε τις σε λεπτές φέτες (περίπου 0,5 εκ. πάχος). • Άλειψε με λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και ψήσε τις σε σχάρα ή ταψί στους 200°C για 10-12 λεπτά, να μαλακώσουν. • Άφησέ τες να κρυώσουν λίγο. 2. Φτιάχνεις τη σάλτσα: • Σοτάρισε το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο, πρόσθεσε το σκόρδο. • Βάλε τον πελτέ, την ντομάτα, τη ζάχαρη, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. • Σιγόβρασε 15-20 λεπτά να δέσει η σάλτσα. 3. Στήνεις τα ρολά: • Πάρε μία φέτα μελιτζάνας, βάλε στη μέση ένα μπαστουνάκι τυρί και τύλιξέ τη ρολό. • Επανάλαβε με όλες τις φέτες. 4. Συναρμολόγηση στο ταψί: • Στρώσε στον πάτο του ταψιού λίγη σάλτσα ντομάτας. • Βάλε τα ρολά σε σειρά, σφιχτά το ένα δίπλα στο άλλο. • Περιχύνεις με την υπόλοιπη σάλτσα. Και Ψιλοκομμένο βασιλικό • Ρίξε από πάνω το τριμμένο τυρί. 5. Ψήσιμο: • Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 25–30 λεπτά, μέχρι να λιώσει και να ροδίσει το τυρί.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο σεφ έφτιαξε λαχταριστά γεμιστά. To περασμένο καλοκαίρι ο σεφ είχε δείξει στη δημοσιογράφο του star.gr Κατερίνα Καραγιάννη μία συνταγή για γεμιστά αλλά και τα tips για να βγουν πεντανόστιμα.

Ντομάτες Γεμιστές με ρύζι

Υλικά της Συνταγής

4-5 καλές ντομάτες - ώριμες

αλάτι

ζάχαρη

πιπέρι

ρύζι

τυρί τριμμένο

πατάτες

ελαιόλαδο

Το μυστικό της επιτυχίας τους;

Ζουμερές, ώριμες ντομάτες που χαρίζουν φυσική γλύκα.

Αρωματικά μυρωδικά όπως δυόσμος, μαϊντανός και βασιλικός.

Σωστά μαγειρεμένο ρύζι, που μένει ζουμερό και τραβάει όλους τους χυμούς των λαχανικών.

Αργό ψήσιμο στο φούρνο, ώστε να μελώσουν τα λαχανικά και να δέσουν οι γεύσεις.

Τα tips για να ψήσεις τέλεια τα γεμιστά

Ψήνουμε για 30 - 40 λεπτά

Πρώτα στο «πάνω κάτω αέρα» για να βράσουν μέσα

Στο τελευταίο 15' αλλάζουμε τον φούρνο στις «αντιστάσεις» για να γκραντιναριστούν οι ντομάτες

Σερβίρονται ζεστά ή κρύα, με ελαιόλαδο και πάντα με ένα μεγάλο κομμάτι φέτα στο πλάι και φυσικά, φρέσκο ψωμί! Μια συνταγή απλή, αλλά γεμάτη αγάπη, αρώματα και παράδοση.