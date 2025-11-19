Απάτες Καζίνο: Τι λέει η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη

Τι λέει η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του κυκλώματος που εξαπατούσε κόσμο υποσχόμενο επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου - Βίντεο Αλήθειες με τη Ζήνα

Ενοχλημένη φέρεται να είναι η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη μετά από την εμπλοκή του ονόματος του αείμνηστου τραγουδιστή στην υπόθεση του κυκλώματος που πραγματοποιούσε απάτες στο καζίνο Λουτρακίου.

Όπως μετέφερε η δημοσιογράφος Ρούλα Κουσκουρή στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη δεν επιθυμεί να μπει σε καμία συζήτηση που να αφορά στην υπόθεση αυτή.

Αυτό που τους ενοχλεί περισσότερο από όλα είναι ότι τα εγγόνια της κυρίας Αθηνάς, τα παιδιά του αδελφού του Παντελή, αναγκάζονται να ακούν στην τηλεόραση όλα αυτά τα πράγματα για τον αδικοχαμένο θείο τους.

Επιμένουν ότι αυτό που ήθελαν εξ αρχής και συνεχίζουν να θέλουν είναι να μάθουν την αλήθεια για τις συνθήκες θανάτου του Παντελή Παντελίδη, καθώς συνεχίζουν να πιστεύουν ότι δεν οδηγούσε εκείνος το αυτοκίνητο.

Μάλιστα ο δημοσιογράφος Χάρης Λεμπιδάκης, που ήταν στενός φίλος του τραγουδιστή, κάλεσε όσους αναφέρουν το όνομά του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη μνήμη του για ίδιον όφελος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έχει πέσει θύμα του κυκλώματος που έκανε απάτες στο καζίνο Λουτρακίου, ήταν αυτός που ενέπλεξε τον Παντελή Παντελίδη στην υπόθεση.

Όπως είπε, το βράδυ πριν από το μοιραίο τροχαίο που του στοίχισε τη ζωή, βρισκόταν σε μια βίλλα, όπου ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος είχε στήσει ένα παιχνίδι με χαρτιά, με στόχο να αποσπάσει χρήματα από τον Παντελίδη.

Σε εκείνο το τραπέζι ο τραγουδιστής, σύμφωνα με τον Σπύρο Μαρτίκα έχασε 250.000 ευρώ. Ωστόσο οι ισχυρισμοί του διαψεύστηκαν τόσο από τον ίδιο τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος, όσο και από ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνο το βράδυ μαζί με τον Παντελίδη. Σύμφωνα με αυτούς το ποσό που έχασε στα χαρτιά ο τραγουδιστής ήταν περίπου 24.000 ευρώ και αυτό σίγουρα δεν ήταν η αιτία που προκλήθηκε το τροχαίο που του στέρησε τη ζωή.

Ο Σπύρος Μαρτίκας, κατήγγειλε επίσης πως ο ίδιος εξαπατήθηκε από το κύκλωμα κι έχασε περίπου 600.000 ευρώ, χρήματα από ασφαλιστικά συμβόλαια που «έσπασε», αλλά και ποσά που είχε λάβει από την πρώην σύντροφό του Βρησηίδα Ανδριώτου και την αδελφή του.

Μετά από τις απολογίες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι οι φερόμενοι ως αρχηγός κι υπαρχηγός, όπως επίσης και το άτομο που φέρεται να «ψάρευε» τα υποψήφια θύματα. Ο τελευταίος στο άκουσμα της απόφασης υπέστη ανακοπή και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.

