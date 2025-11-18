Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ και ο Σπύρος Μαρτίκας για τις 600.000 ευρώ

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ έχει μπει ο Σπύρος Μαρτίκας, αναφορικά με το κύκλωμα που εξαπατούσε ανυποψίαστα θύματα, τάζοντας «μαϊμού» επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου.

Ο γνωστός φαρμακοποιός από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικό ριάλιτι επιβίωσης ήταν αυτός που κατήγγειλε τη δράση του κυκλώματος.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχασε περίπου 600.000 ευρώ, τα οποία βρήκε, σπάζοντας τρία ασφαλιστικά συμβόλαια.

Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η ΑΑΔΕ ερευνά τώρα την προέλευση των χρημάτων και αν πρόκειται για μαύρα, μη δηλωμένα ποσά.

Απάτη καζίνο: Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών του κυκλώματος

Όπως έχει γίνει γνωστό, αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι απότακτος αστυνομικός, χρόνια εθισμένος στον τζόγο. Παρουσιαζόταν ως διευθυντής καζίνο, πλησίαζε εύπορα θύματα και με δέλεαρ εύκολα κέρδη τους αποσπούσε μεγάλα ποσά.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, τον δείχνουν να ποζάρει στο ξενοδοχείο του καζίνο Λουτρακίου με ύφος επιτυχημένου επιχειρηματία.

Παράλληλα, στο φως ήρθαν νέοι διάλογοι, με τον φερόμενο ως αρχηγό να ακούγεται να προτρέπει το θύμα του να βιαστεί να του δώσει τα χρήματα και ότι έχει πείσει τους φίλους του διευθυντές να επιταχύνουν την εκταμίευση χρημάτων από επιταγές.

ΑΡΧΗΓΟΣ: «Άκου τι θα κάνεις. Θα τα δώσεις όλα να είσαι Τετάρτη εδώ για να σε βάλω και στο έκτακτο.»

ΘΥΜΑ: «Ναι»

ΑΡΧΗΓΟΣ: «Να πας αύριο σε 2-3 τράπεζες… να βγάλεις τα λεφτά. Έχω μιλήσει με φίλο διευθυντή»

Σε άλλο σημείο, ο ίδιος δηλώνει ότι όλα θα γίνουν «νόμιμα» μέσω τραπεζών, προσπαθώντας να χτίσει εμπιστοσύνη.

ΑΡΧΗΓΟΣ: «Θέλω νόμιμα θέματα όμως, από τράπεζες κτλ.»

ΘΥΜΑ: «Ναι ρε, εννοείται. Καταθετήρια όλα»

Ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» υπόσχεται μέχρι και πολυτελές αυτοκίνητο, ισχυριζόμενος πως θα μεσολαβήσει για να κερδίσει το θύμα ένα «μέσα από διαδικασίες του καζίνο».

ΑΡΧΗΓΟΣ: «Ένα μήνα και το Cayenne κάνει γύρω στα 174.000 ευρώ… το turbo.»

ΘΥΜΑ: «Το κουπέ;»

ΑΡΧΗΓΟΣ: «Ναι, το κουπέ»

ΘΥΜΑ: «Ωραία, αυτό μου αρέσει»

Απάτη καζίνο: Τι βρέθηκε κατά την έρευνα της αστυνομίας

Ο απότακτος αστυνομικός, σύμφωνα με τις αρχές, δήλωνε ως μόνιμη κατοικία του σουίτα του ξενοδοχείου στο Λουτράκι. Εκεί εντοπίστηκαν:

735 λίρες χρυσού αμφιβόλου γνησιότητας

Δεσμίδες αντιγράφων χαρτονομισμάτων συνολικής αξίας 725.000 ευρώ

Μία πλαστή επιταγή 100.000 ευρώ

Οι έρευνες συνεχίστηκαν στο σπίτι του στη Νέα Ιωνία, όπου βρέθηκαν ρολόγια Rolex, καθώς και 218 ψεύτικα διαμάντια.

Ο κατηγορούμενος είχε αποταχθεί από το σώμα το 2014. Το ποινικό του παρελθόν, σύμφωνα με τις αρχές, περιλαμβάνει κατηγορίες για απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.