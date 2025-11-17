Απάτη καζίνο: Τι απαντά η Βρισιήδα Ανδριώτου για την κατάθεσή της στη ΓΑΔΑ

«Του έδιναν τα λεφτά, γιατί ήταν μαύρα», λέει ο δικηγόρος κατηγορούμενου

Απάτη καζίνο: Τι απαντά η Βρισιήδα Ανδριώτου για την κατάθεσή της στη ΓΑΔΑ
Αθώοι δηλώνουν οι δύο κατηγορούμενοι, οι φερόμενοι ως αρχηγός κι υπαρχηγός του κυκλώματος, που, όπως κατήγγειλε ο Σπύρος Μαρτίκας, εξαπατούσαν τα θύματά τους, υποσχόμενοι δήθεν επενδύσεις στο καζίνο του Λουτρακίου. 

Διάλογοι - φωτιά: Πώς οι ψευτοεπενδυτές των καζίνο παγίδευσαν τον Μαρτίκα

Ο δικηγόρος του απότακτου αστυνομικού που φέρεται να είναι ο αρχηγός του κυκλώματος, κατηγόρησε ανοιχτά στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τόσο τον Σπύρο Μαρτίκα, όσο και τα υπόλοιπα φερόμενα θύματα ότι εκμεταλλεύτηκαν τον εντολέα του για να ξεπλένουν μαύρο χρήμα. 

Μαρτίκας 1

«Ο κύριος Μαρτίκας δήλωσε στον κ. Ευαγγελάτο ότι τα χρήματα που ισχυρίζεται ότι έχασε ήταν όλα μαύρα, αδήλωτα και μη φορολογημένα. Έχει επέμβει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος της ΑΑΔΕ και πραγματοποιεί φορολογικό έλεγχο. Αυτή τη στιγμή ο κ. Μαρτίκας για τις 600.000 ευρώ ήθελε να πάρει 3.984.000 ευρώ», είπε ο Νίκος Αυλωνίτης και πρόσθεσε:

Κύκλωμα επενδύσεων σε καζίνο: Οι ψεύτικες ληστείες και συλλήψεις

«Ο εντολέας μου έπαιρνε χρήματα και τα έπαιζε για λογαριασμό άλλων και τους έδινε το 20%. Με τον κύριο Μαρτίκα έχουμε εξοφλητική. Μας έδωσε 35.000 ευρώ και σε έναν μήνα του δώσαμε 50.000 ευρώ. Είναι τοκογλυφία, ναι, αλλά μεταξύ κατεργαρέων ειλικρίνεια. Γιατί του δίνανε μαύρες τσάντες με λεφτά; Γιατί ήταν μαύρα, αδήλωτα και δεν είχαν φορολογηθεί».

Μαρτίκας 2

Απάτη καζίνο: Τι απαντά η Βρησιήδα Ανδριώτου

Η Βρησιίδα Ανδριώτου, σε ανακοίνωσή της, ξεκαθάρισε ότι η ίδια δεν έχει καταθέσει μήνυση προς τον κατηγορούμενο, παρά μόνο εκλήθη να καταθέσει ως μάρτυρας για τον πρώην σύντροφό της.

«H μόνη εμπλοκή μου με την υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες δύο ημέρες αφορά την ένορκη κατάθεσή μου ενώπιον της ΓΑΔΑ ως μάρτυρας και μόνο, καθότι είχα ιδίαν αντίληψη σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στο καζίνο Λουτρακίου σε βάρος του Σπυρίδωνα Μαρτίκα. Με την ένορκη κατάθεσή μου επιβεβαίωσα την καταγγελία του Σπυρίδωνα Μαρτίκα.

Δηλώνω ρητά ότι δεν έχω προβεί σε υποβολή εγκλήσεως κατά των κατηγορούμενων και ο ρόλος μου περιορίζεται σε αυτόν της μάρτυρος.». 

Απάτη καζίνο: Το πραγματικό ποσό που έχασε ο Παντελίδης

Ο κ. Αυλωνίτης υποστήριξε επίσης πως τα χρήματα που είχε χάσει ο Παντελής Παντελίδης το βράδυ πριν σκοτωθεί δεν ήταν 250.000 ευρώ, όπως ισχυρίζεται ο Σπύρος Μαρτίκας. 

Μαρτίκας: Οι φωτογραφίες από το «στημένο» τραπέζι με τον Παντελίδη

«Τα λεφτά του συγχωρεμένου του Παντελίδη είναι 24.000 ευρώ όχι 250.000 που λέει ο Μαρτίκας. Ας σταματήσει ο κ. Μαρτίκας να διογκώνει την υπόθεση τεχνηέντως για να καλύψει άλλες πληροφορίες. Από πληροφορίες γνωρίζω ότι ο συγχωρεμένος είχε πιει, όπως είπαν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Το αποτέλεσμα του τρακαρίσματος ήταν το ποτό και όχι ότι έχασε 24.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα ο κ. Μαρτίκας προσπαθεί τεχνηέντως, χωρίς να δικαιολογεί την προέλευση των χρημάτων του, να λέει όλα αυτά τα πράγματα για ανθρώπους, που το μόνο τους πρόβλημα είναι ο εθισμός στον τζόγο», είπε ο κ. Αυλωνίτης. 

χρήματα στα σπίτια των ηγετικών στελεχών του κυκλώματος απάτης

«Η σπείρα έφαγε 250.000 ευρώ από τον Παντελίδη το βράδυ που σκοτώθηκε»

Απάτη Καζίνο: Το βίντεο από την επίθεση στον Σπύρο Μαρτίκα

Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» πρόβαλε επίσης βίντεο από την επίθεση που είχε δεχθεί ο Σπύρος Μαρτίκας. 

Σπύρος Μαρτίκας: Έπεσε θύμα απάτης από γνωστό επιχειρηματία που συνελήφθη

Στο βίντεο αυτό φαίνεται ο κ. Μαρτίκας να σέρνει ένα βαλιτσάκι, όπου μέσα φέρονται να ήταν ράβδοι χρυσού και χρυσές λίρες. 

πολύτιμοι λίθοι

Φαίνεται να διασχίζει έναν δρόμο, να φτάνει σε ένα όχημα, το οποίο φέρεται να οδηγούσε ο αρχηγός του κυκλώματος, να δέχεται επίθεση και οι δράστες να παίρνουν το βαλιτσάκι και να φεύγουν. 

Τότε κατήγγειλε ότι του πήραν 50.000 ευρώ, ωστόσο ο επιχειρηματίας, χτυπημένος, όπως ήταν, άρχισε να φωνάζει ότι καταστράφηκε κι έχασε τους κόπους μιας ζωής, καθώς του είχαν πει ότι οι ράβδοι που κουβαλούσε είχαν αξία 4 εκατ. ευρώ. 

