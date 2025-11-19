Εκείνος κι εκείνος: Είδαμε την παράσταση με τους Κωνσταντίνου & Κακούρη

Στο θέατρο ΑΡΓώ σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 15:47 Στα δικαστήρια γνωστή ηθοποιός για τα ασφαλιστικά μέτρα του πρώην συζύγου
19.11.25 , 15:02 Xριστουγεννιάτικο Bazaar και Γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2026
19.11.25 , 14:59 Εκείνος κι εκείνος: Είδαμε την παράσταση με τους Κωνσταντίνου & Κακούρη
19.11.25 , 14:49 Σ' αρέσουν οι μελιτζάνες; Το φαγητό με τις λίγες θερμίδες θα σας ξετρελάνει
19.11.25 , 14:46 Γηροκομείο Κυψέλη: Σοκαριστικές μαρτυρίες για το κολαστήριο
19.11.25 , 14:43 Απάτες Καζίνο: Πώς γνώρισα τον Σπύρο Μαρτίκα
19.11.25 , 14:40 Απάτες Καζίνο: Τι λέει η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη
19.11.25 , 14:37 Διαμαντής Καραναστάσης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου
19.11.25 , 14:32 Κατερίνα Καινούργιου: Η μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο και η απώλεια
19.11.25 , 13:55 Φάρμα: Οι ανακοινώσεις Κουτσόπουλου και η αποχώρηση!
19.11.25 , 13:51 Δολοφονία Γρίβα: Ελεύθερος ο αστυνομικός τηλεφωνητής
19.11.25 , 13:45 Πόση αποζημίωση δικαιούμαι όταν απολύομαι;
19.11.25 , 13:35 Πάτρα: Μέσα στο προαύλιο σχολείου βίασε ο 16χρονος τη 12χρονη
19.11.25 , 13:31 Νέα Ιωνία: Η λύση που θα δώσει 310 θέσεις πάρκινγκ
19.11.25 , 13:29 Γρίπη: To νέο επιθετικό στέλεχος «Κ»- Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Διαμαντής Καραναστάσης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου
Κατερίνα Καινούργιου: Η μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο και η απώλεια
Απάτες Καζίνο: Τι λέει η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη
Γνωστή ηθοποιός: «Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο»
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν τώρα
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Γρίπη: To νέο επιθετικό στέλεχος «Κ»- Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν
Νίκος Κακλαμανάκης: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο Ολυμπιονίκης
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Δείτε όλες τις φωτογραφίες από την παράσταση Εκείνος κι εκείνος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν δε ζούσατε το 1972 που η τηλεοπτική σειρά Εκείνος κι εκείνος με την υπογραφή του Κώστα Μουρσελά έπαιζε στην ΕΙΡΤ, με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο και τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο να πρωταγωνιστούν, δεν έχει καμία σημασία. Ίσως μόνο για να γνωρίζετε το «ιστορικό» της παράστασης με τον γνώριμο τίτλο.

Εκείνος κι εκείνος: Είδαμε την παράσταση με τους Κωνσταντίνου & Κακούρη

Στο έργο που ανεβαίνει στο θέατρο ΑΡΓώ με την υπογραφή του Αλέξανδρου Ρήγα στη σκηνοθεσία και τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Λεωνίδα Κακούρη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, οι ξεχωριστές ερμηνείες δε λείπουν. Οι δύο πρωταγωνιστές δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, ισσοροπώντας άψογα μεταξύ του χιούμορ και την ευαισθησίας, του γέλιου και της μελαγχολίας, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στα 91 του χρόνια, να συγκινεί με τους μονολόγους του και τον Λεωνίδα Κακούρη να κρατάει το απαραίτητο τέμπο. 

Εκείνος κι εκείνος: Είδαμε την παράσταση με τους Κωνσταντίνου & Κακούρη

Ο Σόλων (Κακούρης) κι ο Λουκάς (Κωνσταντίνου), δύο άστεγοι, μποέμ τύποι περιπλανιούνται και φιλοσοφούν, τα βάζουν με το κατεστημένο, δε θέλουν με τίποτα να μπουν στο... αβγό κι έχουν για σπίτι τους ένα παγκάκι! Φυσικά, μπλέκουν σε αρκετούς μπελάδες, με τον Δημήτρη Σταρόβα και τη Σοφία Μανωλάκου σε διπλούς ρόλους να συμβάλλουν σε αυτούς.

Εκείνος κι εκείνος: Είδαμε την παράσταση με τους Κωνσταντίνου & Κακούρη

Το κείμενο του Κώστα Μουρσελά τέσσερις δεκαετίες μετά παραμένει επίκαιρο, με φαινόμενα της εποχής μας όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα social media να μπαίνουν εμβόλιμα, σχολιάζοντας με χιούμορ, αλλά και μελαγχολία, τα κακώς κείμενα της κοινωνίας, την ελληνική πραγματικότητα και τον παραλογισμό της.

Εκείνος κι εκείνος: Είδαμε την παράσταση με τους Κωνσταντίνου & Κακούρη

Με τους δύο ήρωες να κόβουν και να ράβουν, η όποια αδυναμία της παράστασης βρίσκεται στην έλλειψη της «κεντρικής ιστορίας» που αρέσουν σε θεατές σαν κι εμένα. Ο γνώστης του είδους Αλέξανδρος Ρήγας σκηνοθετεί την παράσταση όσο... μινιμαλιστικά της αρμόζει, σε ένα λιτό αλλά λειτουργικό σκηνικό. Το comic relief του πράγματος ενισχύουν ο «διευθυντής αστυνομίας» Σταρόβας, τρολάροντας το πρόβλημα της υγείας του, αλλά κι η Σοφία Μανωλάκου ως αντικείμενο του πόθου κι όχι μόνο!

Θέατρο ΑΡΓώ
Ελευσινίων 13-15, Αθήνα 
Μετρό Μεταξουργείο
Τηλ: 210-5201684
Κεντρική Σκηνή

Η ταυτότητα της παράστασης

Κείμενο: Κώστας Μουρσελάς
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας
Σκηνικά - Κοστούμια: Αντώνης Χαλκιάς
Φωτισμοί: Θοδωρής Γκόγκος
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Λευτέρης Πλασκοβίτης

Παίζουν: Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Σταρόβας, Σοφία Μανωλάκου.

Παραστάσεις: Κάθε Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή 19:00

Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:18-22€ 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΙ ΕΚΕΙΝΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ
 |
ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΩ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΡΟΒΑΣ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top