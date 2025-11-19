Εκείνος κι εκείνος: Είδαμε την παράσταση με τους Κωνσταντίνου & Κακούρη

Αν δε ζούσατε το 1972 που η τηλεοπτική σειρά Εκείνος κι εκείνος με την υπογραφή του Κώστα Μουρσελά έπαιζε στην ΕΙΡΤ, με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο και τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο να πρωταγωνιστούν, δεν έχει καμία σημασία. Ίσως μόνο για να γνωρίζετε το «ιστορικό» της παράστασης με τον γνώριμο τίτλο.

Στο έργο που ανεβαίνει στο θέατρο ΑΡΓώ με την υπογραφή του Αλέξανδρου Ρήγα στη σκηνοθεσία και τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Λεωνίδα Κακούρη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, οι ξεχωριστές ερμηνείες δε λείπουν. Οι δύο πρωταγωνιστές δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, ισσοροπώντας άψογα μεταξύ του χιούμορ και την ευαισθησίας, του γέλιου και της μελαγχολίας, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στα 91 του χρόνια, να συγκινεί με τους μονολόγους του και τον Λεωνίδα Κακούρη να κρατάει το απαραίτητο τέμπο.

Ο Σόλων (Κακούρης) κι ο Λουκάς (Κωνσταντίνου), δύο άστεγοι, μποέμ τύποι περιπλανιούνται και φιλοσοφούν, τα βάζουν με το κατεστημένο, δε θέλουν με τίποτα να μπουν στο... αβγό κι έχουν για σπίτι τους ένα παγκάκι! Φυσικά, μπλέκουν σε αρκετούς μπελάδες, με τον Δημήτρη Σταρόβα και τη Σοφία Μανωλάκου σε διπλούς ρόλους να συμβάλλουν σε αυτούς.

Το κείμενο του Κώστα Μουρσελά τέσσερις δεκαετίες μετά παραμένει επίκαιρο, με φαινόμενα της εποχής μας όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα social media να μπαίνουν εμβόλιμα, σχολιάζοντας με χιούμορ, αλλά και μελαγχολία, τα κακώς κείμενα της κοινωνίας, την ελληνική πραγματικότητα και τον παραλογισμό της.

Με τους δύο ήρωες να κόβουν και να ράβουν, η όποια αδυναμία της παράστασης βρίσκεται στην έλλειψη της «κεντρικής ιστορίας» που αρέσουν σε θεατές σαν κι εμένα. Ο γνώστης του είδους Αλέξανδρος Ρήγας σκηνοθετεί την παράσταση όσο... μινιμαλιστικά της αρμόζει, σε ένα λιτό αλλά λειτουργικό σκηνικό. Το comic relief του πράγματος ενισχύουν ο «διευθυντής αστυνομίας» Σταρόβας, τρολάροντας το πρόβλημα της υγείας του, αλλά κι η Σοφία Μανωλάκου ως αντικείμενο του πόθου κι όχι μόνο!

Θέατρο ΑΡΓώ

Ελευσινίων 13-15, Αθήνα

Μετρό Μεταξουργείο

Τηλ: 210-5201684

Κεντρική Σκηνή

Η ταυτότητα της παράστασης

Κείμενο: Κώστας Μουρσελάς

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Σκηνικά - Κοστούμια: Αντώνης Χαλκιάς

Φωτισμοί: Θοδωρής Γκόγκος

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Λευτέρης Πλασκοβίτης

Παίζουν: Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Σταρόβας, Σοφία Μανωλάκου.

Παραστάσεις: Κάθε Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή 19:00

Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:18-22€