Κατερίνα Καινούργιου: Η κόρη της συμπλήρωσε δύο εβδομάδες ζωής!

Την ομορφότερη περίοδο της ζωής της βιώνει η παρουσιάστρια

Δείτε όσα είπε ο μαιευτήρας της Κατερίνας Καινούργιου στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου γέννησε την κόρη της, Ξένια - Αλεξάνδρα, στις 3 Απριλίου και συμπληρώνει δύο εβδομάδες ζωής.
  • Η παρουσιάστρια απολαμβάνει τη μητρότητα και μοιράζεται στιγμές από τη ζωή με το μωρό της στα social media.
  • Αντέτεινε σε αρνητικά σχόλια για το μακιγιάζ της στο μαιευτήριο, υπογραμμίζοντας το δικαίωμα κάθε γυναίκας να νιώθει όμορφη.
  • Τόνισε τη σημασία της γέννησης και της δύναμης των γυναικών, καλώντας σε περισσότερη καλοσύνη και σεβασμό.
  • Η ανάρτησή της έγινε ανήμερα της Ανάστασης, προωθώντας το μήνυμα ότι το φως νικάει το σκοτάδι.

Την ομορφότερη περίοδο της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς εδώ και μερικές μέρες κρατά στην αγκαλιά της την κορούλα της. Το πρώτο της παιδί με τον αγαπημένο της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της

Η μικρή Ξένια - Αλεξάνδρα, που ήρθε στον κόσμο την Παρασκευή 3 Απριλίου, συμπληρώνει σήμερα 2 εβδομάδες ζωής.

Η παρουσιάστρια του Alpha απολαμβάνει τη μητρότητα και προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα της καθημερινότητα με το μωρό. Η ίδια κάνει ορισμένες cute αναρτήσεις από τη ζωή με την μπέμπα της. Έτσι και πριν από λίγο, επανεμφανίστηκε στα social media και ανήρτησε συγκινημένη ένα στιγμιότυπο με μία κάρτα που έγραφε στα αγγλικά: «2 εβδομάδων».

Kαινούργιου

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Κατερίνα Καινούργιου δέχτηκε χιλιάδες μηνύματα και ευχές από τους διαδικτυακούς της φίλους και φίλες.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η παρουσιάστρια ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία αγκαλιά με την κόρη της και απάντησε στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για τις εικόνες της από το μαιευτήριο, όπου εμφανιζόταν με μακιγιάζ.

«Πριν από μια βδομάδα έζησα το πιο σπουδαίο και ιερό θαύμα της ζωής μου… τη γέννηση της κόρης μου… 

Δέχτηκα λοιπόν κάποια αρνητικά και χυδαία σχόλια (ασήμαντα βέβαια μέσα στις τόσες ευχές κ την αγάπη που πήρα)για το ότι επέλεξα να βαφτώ σε μια φωτογραφία θέλοντας να ευχαριστήσω τους γιατρούς μου που με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το μικρό μου θαυματάκι.

Και αναρωτιέμαι… γιατί; Μπορεί να έγινα μαμά, αλλά παραμένω γυναίκα. Και κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να νιώθει όμορφη — όπως εκείνη επιλέγει. Με μακιγιάζ ή χωρίς. Με δύναμη ή με κούραση. Με δάκρυα ή με χαμόγελο…μετά από πόνο κ δυσκολία …

Το σώμα μας μόλις έκανε κάτι μοναδικό…ΙΕΡΟ…Έφερε μια ζωή στον κόσμο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη !Και δεν χρειάζεται να απολογηθούμε για το πώς επιλέγουμε να σταθούμε απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους.

Περάσαμε από πόνο για να φέρουμε αγάπη ..Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από μια γυναίκα που γεννά μια ζωή !!

Η περιποίηση δεν είναι επιφανειακότητα ούτε ματαιοδοξία! Είναι φροντίδα…Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι, μέσα σε όλα όσα αλλάζουν, δεν χάνουμε εμάς.
Ας είμαστε λίγο πιο επιεικείς μεταξύ μας. Οι περισσότερες από εσάς ξέρετε πως όταν μια γυναίκα φέρνει στον κόσμο μια ζωή , όλα τα υπόλοιπα μικραίνουν…κ φαντάζουν τόσο ασήμαντα!

Μπροστά σε αυτό το θαύμα, όλα σιωπούν! Δεν επιλέγω τυχαία την σημερινή ημέρα για να γράψω αυτά που σκέφτομαι… Σήμερα, ημέρα Ανάστασης, ας θυμηθούμε όλοι πως το φως νικάει πάντα το σκοτάδι. Ας κάνουμε την καρδιά μας λίγο πιο φωτεινή, με περισσότερη αγάπη, σεβασμό και καλοσύνη» έγραψε.

