Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της

Όσα έγραψε η παρουσιάστρια ανήμερα του Μ. Σαββάτου

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε όσα είπε ο μαιευτήρας της Κατερίνας Καινούργιου στο Happy Day
  • Η Κατερίνα Καινούργιου γέννησε την κορούλα της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.
  • Πόσταρε φωτογραφία με την κόρη της και μήνυμα για το Πάσχα.
  • Ανέφερε ότι δέχτηκε αρνητικά σχόλια για το μακιγιάζ της στη φωτογραφία.
  • Τόνισε τη σημασία της αυτοφροντίδας και της ομορφιάς για τις γυναίκες.
  • Ευχόταν καλή Ανάσταση και προέτρεψε σε περισσότερη αγάπη και σεβασμό.

Πριν από λίγες ημέρες, η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο την κορούλα της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, η παρουσιάστρια του Alpha πόσταρε μία νέα φωτογραφία με τη μικρούλα της, στέλνοντας παράλληλα το δικό της μήνυμα για τις ημέρες του Πάσχα.

Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της

Όπως έγραψε: «Πριν από μια βδομάδα έζησα το πιο σπουδαίο και ιερό θαύμα της ζωής μου… τη γέννηση της κόρης μου…🤍

Δέχτηκα λοιπόν κάποια αρνητικά και χυδαία σχόλια (ασήμαντα βέβαια μέσα στις τόσες ευχές κ την αγάπη που πήρα 🥹🫶🏼)για το ότι επέλεξα να βαφτώ σε μια φωτογραφία θέλοντας να ευχαριστήσω τους γιατρούς μου που με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το μικρό μου θαυματακι 🥹🤍
Και αναρωτιέμαι… γιατί;
Μπορεί να έγινα μαμά, αλλά παραμένω γυναίκα. Και κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να νιώθει όμορφη — όπως εκείνη επιλέγει. Με μακιγιάζ ή χωρίς. Με δύναμη ή με κούραση. Με δάκρυα ή με χαμόγελο…μετά από πόνο κ δυσκολία …

Το σώμα μας μόλις έκανε κάτι μοναδικό…ΙΕΡΟ…Έφερε μια ζωή στον κόσμο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη !Και δεν χρειάζεται να απολογηθούμε για το πώς επιλέγουμε να σταθούμε απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους.

Περασαμε από πόνο για να φέρουμε αγάπη ..Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από μια γυναίκα που γεννα μια ζωή !!

Η περιποίηση δεν είναι επιφανειακότητα ούτε ματαιοδοξία!Είναι φροντίδα…Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι, μέσα σε όλα όσα αλλάζουν, δεν χάνουμε εμάς.
Ας είμαστε λίγο πιο επιεικείς μεταξύ μας.
Οι περισσότερες από εσάς ξέρετε πως όταν μια γυναίκα φέρνει στον κόσμο μια ζωή , όλα τα υπόλοιπα μικραίνουν…κ φαντάζουν τόσο ασήμαντα!
Μπροστά σε αυτό το θαύμα, όλα σιωπούν!

Δεν επιλέγω τυχαία την σημερινή ημέρα για να γράψω αυτά που σκέφτομαι…
Σήμερα, ημέρα Ανάστασης, ας θυμηθούμε όλοι πως το φως νικάει πάντα το σκοτάδι.
Ας κάνουμε την καρδιά μας λίγο πιο φωτεινή, με περισσότερη αγάπη, σεβασμό και καλοσύνη.
Καλή Ανάσταση σε όλους ✨🤍».

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου
