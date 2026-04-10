Καινούργιου: Ο Κουτσουμπής δημοσίευσε φωτογραφία της νεογέννητης κόρης τους

Το πιο ξεχωριστό Πάσχα της ζωής τους περνούν η Κατερίνα Καινούργιου και ο αγαπημένος της Παναγιώτης Κουτσουμπής, καθώς κρατούν στην αγκαλιά τους τη νεογέννητη κορούλα τους, Ξένια - Αλεξάνδρα.

Πριν μια εβδομάδα ακριβώς, την Παρασκευή 3 Απριλίου, η παρουσιάστρια του Alpha, έφερε στον κόσμο την κόρη τους, η οποία ήθελε να γεννηθεί λίγο νωρίτερα.

Τώρα, μία εβδομάδα μετά, η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται ήδη στο σπίτι της μαζί με τη μικρή της πριγκίπισσα και είναι τρισευτυχισμένη, αφού περίμενε με μεγάλη ανυπομονησία αυτή τη στιγμή.

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, ο γνωστός επιχειρηματίας που επίσης πλέει σε πελάγη ευτυχίας με το μωράκι τους, θέλησε να μοιραστεί μια φωτογραφία της μικρής Ξένιας στα InstaStories του.

Στη φωτογραφία, η Κατερίνα Καινούργιου κρατάει στην αγκαλιά της το μωρό της, με τον επιχειρηματία να μας δείχνει το μικρό ποδαράκι της μπέμπας τους.

Δες τη φωτογραφία που ανήρτησε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής:

«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα… Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα… Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος… Σε όλες εσάς που ονειρεύεστε να γίνετε μανούλες… εύχομαι να αγγίξετε το πιο όμορφο θαύμα της ζωής. Να κρατήσετε στην αγκαλιά σας μια καρδιά που θα χτυπά για πάντα μέσα στη δική σας. Ευχαριστώ όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας… χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό. @pankouts Σ αγαπάω πιο πολύ από ποτέ» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου πριν μερικές ημέρες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.