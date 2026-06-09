Μυστήριο τέλος! Αυτή ήταν η αιτία της έντονης οσμής στην Αττική

Το επικρατέστερο σενάριο στο οποίο κατέληξαν οι επιστήμονες

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Τα σενάρια προέλευσης της μυστηριώδους οσμής - Βίντεο αρχείου ΣΚΑΪ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η έντονη οσμή στην Αττική στις 19 Μαΐου πιθανώς προήλθε από πλοίο που μετέφερε υγραέριο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, σύμφωνα με την ομάδα AtmoHUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου.
  • Η διασπορά των αερίων καταγράφηκε από τις 12:00 έως τις 15:00, με 164 αναφορές πολιτών να εξετάζονται.
  • Η οσμή πιθανόν οφείλεται σε προπάνιο ή βουτάνιο, ουσίες που προστίθενται με μερκαπτάνες για ανίχνευση διαρροών.
  • Δεν ανιχνεύτηκε τοξική ουσία και αποκλείστηκε το σενάριο του φυσικού αερίου.
  • Το Λιμενικό Σώμα ερεύνησε πλοία, χωρίς να βρει σχετικό περιστατικό ή να ειδοποιηθεί για την οσμή.

Ένα πλοίο που μετέφερε υγραέριο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας είναι το επικρατέστερο σενάριο για την αιτία της έντονης οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους της Αττικής στις 19 Μαΐου. Σε αυτό κατέληξε η ομάδα του AtmoHUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου. 

Όπως αναφέρει σήμερα δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» αξιοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα ακριβείς και εξειδικευμένες προσομοιώσεις, οι ερευνητές κατέγραψαν τη διασπορά των αερίων, που κινήθηκε από τις παράκτιες περιοχές προς ανατολικά, δυτικά και νότια και κορυφώθηκε από τις 12:00 έως τις 15:00 εκείνη τη μέρα. 

Οσμή Αττική: Τι λένε ειδικοί επιστήμονες για την προέλευσή της

Οι επιστήμονες του AtmoHUB έλαβαν υπόψη τους 164 αναφορές πολιτών και με τη χρήση 3D μοντέλων πήγαν προς τα πίσω για να εντοπίσουν την πηγή της δυσοσμίας. 

To επικρατέστερο σενάριο για τα αίτια της έντονης οσμής στην Αττική στις 19 Μαΐου είναι ένα πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας που μετέφερε υγραέριο - Eurokinissi

To επικρατέστερο σενάριο για τα αίτια της έντονης οσμής στην Αττική στις 19 Μαΐου είναι ένα πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας που μετέφερε υγραέριο - Eurokinissi

«Το τελικό εύρημα είναι ότι πιθανότατα προήλθε από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και επομένως συσχετίζεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή. Είναι πιθανό να πρόκειται για πλοίο μεταφοράς υγραερίου – LPG», είπε στα «Νέα» ο Βασίλης Αμοιρίδης, διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής του AtmoHUB.

Σύμφωνα με τον κ. Αμοιρίδη, η ουσία που προκάλεσε την οσμή και τη μετέπειτα αναταραχή στην πρωτεύουσα είναι πιθανόν το προπάνιο ή το βουτάνιο. 

Οσμή Αττική: «Στον Σαρωνικό η πηγή» - Τα τρία επικρατέστερα σενάρια

«Αυτά είναι άοσμες ουσίες, ωστόσο όταν οι εταιρείες θέλουν να εντοπίσουν μια πιθανή διαρροή προσθέτουν μερκαπτάνες, οι οποίες μυρίζουν», είπε. 

Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν ανιχνεύτηκε κάποια άλλη ουσία και αποκλείστηκε το σενάριο του φυσικού αερίου και της φυσικής προέλευσης της οσμής. 

Άλυτο το μυστήριο της έντονης οσμής στα νότια προάστια

«Σε κάθε περίπτωση, το προπάνιο και το βουτάνιο δεν είναι τοξικά και επικίνδυνα για τον άνθρωπο», τόνισε ο επικεφαλής του AtmoHUB.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη.

Οσμή Αττική: Το σενάριο της Ψυττάλειας

Πάντως ο κ. Αμοιρίδης σημείωσε ότι υπάρχει ένα ακόμα σενάριο, το οποίο όμως δεν είναι τόσο πιθανό. Αυτό είναι η οσμή να προήλθε από την Ψυττάλεια, καθώς τη συγκεκριμένη μέρα υπήρχε ένα δυτικό ρεύμα που μπορεί να είχε φτάσει στην Αθήνα. Όμως οι διαθέσιμες μαρτυρίες δίνουν λιγότερες πιθανότητες στην εκδοχή αυτή. 

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Ειδικοί επιστήμονες ωστόσο επισημαίνουν πως αν είχε συλλεγεί δείγμα αέρα την ώρα που εκδηλωνόταν το φαινόμενο, τότε θα είχαμε την ακριβή απάντηση στο μυστήριο της πηγής της οσμής και της ουσίας που «πότισε» τον αστικό αέρα. 

Πηγές από το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος αναφέρουν ότι δεν ειδοποιήθηκαν και δεν γνώριζαν την πηγή της οσμής. Οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι να επεμβαίνουν και να παίρνουν δείγματα σε έκτακτα περιστατικά, αλλά μόνο για υγρά ή στερεά υλικά.

Σημειώνεται τέλος πως το Λιμενικό Σώμα ερεύνησε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

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