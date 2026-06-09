ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

12 – 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Παρασκευή 12, Σάββατο 13, Κυριακή 14 Ιουνίου

Μίλτος Πασχαλίδης

Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα ανέβει την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων και θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία που συμπυκνώνει όσα αγαπάμε σε αυτόν και τη μουσική του: ένταση και τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα.

Με 31 χρόνια δισκογραφίας, συνεργασίες και φιλίες που τον (και μας) καθόρισαν, τραγούδια που μας στιγμάτισαν και μας συντροφεύουν, οι συναυλίες του πλέον είναι εμπειρίες κοινής μνήμης και τόποι συνάντησης. Και αυτή τη φορά το Θέατρο Βράχων θα χωρέσει όλο το σύμπαν του Μίλτου: τραγούδια «σταθμούς», νέες επιτυχίες, παραμύθια, κακιές συνήθειες, ιστορίες και τραγούδια που ζούνε λαθραία.

Για τρία βράδια, ο Μίλτος θα μας «τα πει όλα» κι εμείς όλοι μαζί κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό θα «ανοίγουμε τα χέρια μας να χωρέσουμε όλον τον κόσμο να γίνουμε ένα» και θα τραγουδάμε στο Θέατρο Βράχων ως τα «Ξημερώματα».

Μαζί του επί σκηνής οι:

Θύμιος Παπαδόπουλος – Πνευστά, Ενορχηστρώσεις

Πάρις Περισυνάκης – Λύρα, Μαντολίνο

Νίκη Γρανά – Ακορντεόν, Τραγούδι

Γιάννης Μπελώνης – Πιάνο

Λάμπης Κουντουρόγιαννης – Ηλεκτρικές Κιθάρες

Αντωνία Τσολάκη – Μπάσο

Ηλίας Δουμάνης – Τύμπανα

Πασχάλης Κολέντσης – Ηχοληψία

Μανώλης Μπράτσης – Φωτισμοί

Παραγωγή: STRAY MUSIC

Τιμές εισιτηρίων: 17 € Προπώληση | 20 € Ταμείο

Προπώληση: more.com

Δευτέρα 15 Ιουνίου

Άλκηστις Πρωτοψάλτη – Νίκος Πορτοκάλογλου Καλοκαίρι 2026

Η συνεργασία της Άλκηστις Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου ενώνει δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Και οι δύο έχουν χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, χάρη στην αλήθεια των ερμηνειών τους, τη σταθερή ποιότητα της δουλειάς τους και τη διάθεση να εξελίσσονται χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους.

Η «συνάντησή» τους βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων που παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες: τον σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για τις ζωντανές παραστάσεις. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, με την μοναδική - χαρακτηριστική φωνή και την έντονη σκηνική παρουσία της, συναντά τον Νίκο Πορτοκάλογλου, έναν δημιουργό με προσωπικό στίγμα και τραγούδια που έχουν συνοδεύσει πολλές γενιές. Η παράσταση στηρίζεται στην απλότητα, την ειλικρίνεια και την καλή μουσική. Με δύναμη και ζεστασιά, η συνεργασία τους δημιουργεί μια ενιαία ατμόσφαιρα όπου το κοινό μπορεί να ταξιδέψει μέσα από ιστορίες, μνήμες και συναισθήματα.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους αλλά και ανοίγει έναν νέο δρόμο στη μεταξύ τους καλλιτεχνική σχέση.

Συντελεστές

Θωμάς Κοντογεώργης - ενορχηστρώσεις, πιάνο

Σάκης Αζάς - κιθάρα

Τάκης Βασιλείου - κρουστά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος - τρομπόνι

Αλέξανδρος Ζουγανέλης - σαξόφωνο, φλάουτο, φωνητικά,

Μάριος Λαζ Ιωαννίδης - μπάσο, φωνητικά

Ηλίας Λαμπρόπουλος - βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνητικά

Κώστας Μυλωνάς - drums

Ζαχαρίας Σταμούλος, Άκης Πασχαλάκης, Στέφανος Χατζόπουλος - ηχοληψία

Μαρία Βενετάκη - φωτισμοί

Παραγωγή: 360 entertainment

Τιμές εισιτηρίων: Καθημένων 27€ Προπώληση | Ταμείο 30€

Ορθίων 18€ Φοιτητές, Άνεργοι| 22€ Προπώληση | 25€ Ταμείο | 18€ ΑμεΑ

Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 6 ετών

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ



*(Τα εκπτωτικά εισιτήρια εκδίδονται σε περιορισμένο αριθμό μέχρι εξαντλήσεώς τους. Οι κάτοχοι Φοιτητικών, ΑμεΑ και Ανέργων εισιτηρίων οφείλουν να επιδεικνύουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα κατά την είσοδο.)



Τετάρτη 17 Ιουνίου

Μαρίας Λούκα – Κοραή Δαμάτη

Δεκαοκτώ Ενάτου

Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης

Μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού

Η παράσταση, που έχει κερδίσει κοινό και κριτικούς, ξετυλίγει με καθηλωτικό τρόπο τη δράση της Χρυσής Αυγής, εστιάζοντας στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και στη δίκη της ναζιστικής οργάνωσης.

Το Δεκαοχτώ Ενάτου είναι ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα.

Στοιχεία από αληθινές μαρτυρίες και πραγματικά περιστατικά μπλέκονται μέσα από τη μυθοπλασία με το κοινωνικό ψυχογράφημα ενός κοριτσιού που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σ’ ένα ακροδεξιό έγκλημα, με αποτέλεσμα να αλλάξει η ζωή της και να βρεθεί μπροστά σε αδυσώπητα διλήμματα.



Η ηρωίδα στο Δεκαοχτώ Ενάτου δεν είναι αήττητη, ατρόμητη, γυαλιστερή. Είναι διάφανη και εύθραυστη. Μπορούμε να δούμε όλες τις πληγές της. Είναι δικός μας άνθρωπος, γειτόνισσα, φίλη, αδελφή που παλεύει με τους φόβους της, τώρα, λίγες ώρες πριν από την κατάθεσή της στη δίκη για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής.



Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας.

Συντελεστές

Ιδέα & ερμηνεία: Δώρα Χρυσικού

Κείμενο: Μαρία Λούκα, Κοραής Δαμάτης

Συμμετοχή στην α’ γραφή του δικαστικού κειμένου: Χρύσα Λύκου

Σκηνοθεσία-δραματουργική επεξεργασία: Κοραής Δαμάτης

Δημιουργία σκηνικού χώρου: Αρετή Μουστάκα

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Βίντεο παράστασης: Πηγή Δημητρακοπούλου

Μουσική επιμέλεια: Παύλος Ιωάννου

Σχεδιασμός φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Εκφώνηση δελτίου ειδήσεων: Νατάσα Γιάμαλη

Φωνή μητέρας: Ασπασία Κράλλη

Φωτογραφίες: Μάριος Λώλος - Αλέξανδρος Κατσής

Παραγωγή: Fishbowl Music Tank

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 18€ | Ταμείο 20€

Προπώληση: more.com

Σάββατο 20 Ιουνίου

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

O Βασίλης Παπακωνσταντίνου πιστός στα καλοκαιρινά του ραντεβού ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», για μια μεγάλη συναυλία με τραγούδια – σταθμούς και με ένα κοινό που τον κουβαλά μέσα του - από γενιά σε γενιά.

Με το ανεξίτηλο αποτύπωμα του Βασίλη στο ελληνικό τραγούδι και έναν κατάλογο που συνεχίζει να ακούγεται σαν να γράφτηκε “τώρα”, ο ακέραιος και ακούραστος «αιώνιος έφηβος» συνεχίζει – με την ίδια ορμή, την ίδια αλήθεια, την ίδια βαθιά ανθρώπινη ένταση – να ενώνει γενιές και ξέρει –όσο λίγοι - να μετατρέπει κάθε βραδιά σε μια ορμητική γιορτή: λυρική και ροκ, τρυφερή και εκρηκτική, προσωπική και συλλογική μαζί.

Στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» το Σάββατο 20 Ιουνίου, η ιστορία του γίνεται ξανά παρόν: από τα τραγούδια που μας ένωσαν και μας ξεσήκωσαν μέχρι εκείνα που μας κράτησαν όρθιους — οι μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, οι μπαλάντες, οι πιο ηλεκτρικές στιγμές του. Γιατί τα τραγούδια του δεν ανήκουν σε εποχές, αλλά στους ανθρώπους, στις παρέες, στις στιγμές, στις αναμνήσεις.

Με τον Βασίλη στη σκηνή, το παρασκήνιο σωπαίνει … και ο κόσμος πάντα εκεί να ομορφαίνει την κάθε στιγμή, σε μια συναυλία διαδρομή που θα χωρέσει τις μεγάλες και τις μικρές μας στιγμές.

Μαζί του οι :

Ανδρέας Αποστόλου – Πιάνο, keyboards

Μαίρη Μπρόζη – Βιολί

Γιάννης Αυγέρης – Ηλεκτρική κιθάρα

Απόστολος Μόσιος – Ακουστική κιθάρα

Γιώργος Κατσίκας – Τύμπανα

Πέτρος Βαρθακούρης – Ηλεκτρικό Μπάσο

Επιμέλεια ήχου: Γιώργος Καραγιαννίδης, Λυσιέν Κλήμης

Επιμέλεια φώτων: Γιάννης Δίπλας

Ενορχηστρώσεις: Ανδρέας Αποστόλου

Οργάνωση παραγωγής: STRAY MUSIC

Τιμές εισιτηρίων: 17€ Προπώληση| 20€ Ταμείο

Προπώληση: more.com

Τρίτη 23 Ιουνίου

Τάσου Ιορδανίδη Θέλω να σου κρατάω το χέρι

Σκηνοθεσία Θάλεια Ματίκα

Παίζουν: Τάσος Ιορδανίδης, Θάλεια Ματίκα

Στις 17 Οκτωβρίου 1963, οι Beatles ηχογραφούσαν για πρώτη φορά σε Four Track το τραγούδι τους I Want to Hold Your Hand (Θέλω να σου κρατάω το χέρι).

Το νούμερο ένα χιτ του 1964 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που εγκαινίασε τη νέα καλλιτεχνική εποχή ενός από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας.

Η κούραση στον γάμο, η κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, η απιστία κι ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής γίνονται το σκηνικό για δύο «παράνομους» εραστές.

Είναι και οι δύο γονείς. Έχουν και οι δύο τα δίκια τους. Έχουν κάνει και οι δύο λάθη.

Η παγκόσμια δραματουργία έχει συχνά ασχοληθεί με το ζήτημα των ανθρώπινων σχέσεων, με τις ανάγκες των δύο φύλων, με τα θέλω τους και τα πρέπει τους, ίσως επειδή ο θεατής άμεσα ή έμμεσα μπορεί να ταυτιστεί πολύ εύκολα και να κινητοποιηθεί συναισθηματικά. Οι δύο ήρωες μάς «προσκαλούν» να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ και να αντιληφθούμε, μέσα από τις συναντήσεις τους, ότι αυτό που ψάχνουμε όλοι μας στο τέλος της ημέρας είναι η ουσιαστική συντροφικότητα. Κάποιον να μας κρατάει το χέρι.

Θα τα καταφέρουν;

Συντελεστές

Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Θάλεια Ματίκα

Σκηνικά-κοστούμια: Ηλένια Δουλαδήρη

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Πατεράκης (2021-22), Ελίνα Γιουνανλή (2022-23)

Official Trailer: Jaco and the Magic beans

Video (Στιγμιότυπα παράστασης): Liccorice Pizza

Σχεδιασμός ήχου: Στέφανος Κεραμίδας

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Καρτσαφλέκη

Επικοινωνία θεάτρου: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου

Διεύθυνση θεάτρου: Μανώλης Φραγκάκης

Παίζουν: Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα

Τιμές εισιτηρίων: 23€ | μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, πολυτέκνων) 20€

Προπώληση: more.com

Γενικές πληροφορίες

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21:00

Πληροφορίες: Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού Δήμων Βύρωνα & Δάφνης-Υμηττού

Κύπρου 50-54, 16232 Βύρωνας | 210 7609028

www.festivalvraxon.gr | info@festivalvraxon.gr

Προπώληση: Γραφεία Φεστιβάλ, Κύπρου 50-54, Βύρωνας | 11:00 - 15:00

Παλαιό Δημαρχείο Υμηττού, Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου | 10:00 - 14:00



