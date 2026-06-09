Οι δύο φίλες, παρακολούθησαν μαζί τον αγώνα και τη νίκη του Ολυμπιακού

Οι Τελικοί του Πρωταθλήματος της Α1 αποτελούν πόλο έλξης για τα πρόσωπα της ελληνικής showbiz. Τόσο στο ΟΑΚΑ, όσο και στο ΣΕΦ, επώνυμοι φίλοι των δύο ομάδων, δίνουν το «παρών» και φυσικά μαγνητίζουν τα φλας των φωτογράφων.

Η Εστρέλλα Νούρι, η σύγυζος του Τόμας Γουόκαπ, αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πλέον λαμπερά πρόσωπα στις εξέδρες του φαληρικού σταδίου, καθώς είναι ελάχιστες οι φορές που έχει χάσει παιχνίδι των ερυθρόλευκων.

Παράλληλα, η ηθοποιός και τραγουδίστρια με την περσική καταγωγή, η οποία έχει μεγαλώσει στη Σουηδία, δεν χάνει ευκαιρία να εκδηλώσει την υποστήριξη της προς την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, μέσα από τους λογαριασμούς της, στα κοινωνικά δίκτυα.

Το βράδυ της Δευτέρας, λίγο πριν το 3ο παιχνίδι της σειράς των Τελικών, η Μαρία Αντωνα ανέβασε ένα story στο instargram, παρέα με την Εστρέλλα Νούρι, την ώρα που έμπαιναν στις κερκίδες του γηπέδου. Οι δύο φίλες, εξέφρασαν τη σιγουριά τους για τη νίκη του Ολυμπιακού, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε από το τελικό αποτέλεσμα.

Η Εστρέλλα πάντα στο πλευρό του Τόμας Γουόκαπ

Η Εστρέλλα Νούρι γνώρισε τον Τόμας Γουόκαπ το 2023 και παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 2024 στη Μήλο. Είναι αχώριστοι, και χαρακτηριστική είναι η σκηνή, όπου έτρεξε να συγχαρεί τον σύζυγό της στο παρκέ του ΟΑΚΑ, αμέσως μετά την ιστορική νίκη επί της Ρεάλ Μαρδίτης

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