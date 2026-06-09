O CEO της Citroen τίμησε τον Όμιλο Συγγελίδη

Η συνάντηση του Xavier Chardon με τον Πολυχρόνη Συγγελίδη

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O CEO της Citroen τίμησε τον Όμιλο Συγγελίδη
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Ο Όμιλος Συγγελίδη είχε την τιμή να υποδεχθεί τον  κ. Xavier Chardon, CEO της Citroën, μαζί με μέλη της ανώτατης διοικητικής ομάδας της μάρκας, στο πλαίσιο επίσκεψής τους στη χώρα μας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική περίοδο για τη μάρκα, καθώς η ελληνική αγορά συγκαταλέγεται στις κορυφαίες αγορές της Citroën στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα αποτελεί τον Νο1 εισαγωγέα της Citroën σε μερίδιο αγοράς στις κατηγορίες Επιβατικών Οχημάτων (PC) και Ελαφρών Επαγγελματικών Οχημάτων (LCV) μεταξύ των 29 ευρωπαϊκών αγορών όπου δραστηριοποιείται η μάρκα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της εμπορικής της παρουσίας και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι Έλληνες πελάτες στα προϊόντα της. 

O CEO της Citroen τίμησε τον Όμιλο Συγγελίδη

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η διοικητική ομάδα της Citroën Ελλάδας παρουσίασε τις στρατηγικές επιλογές και την εμπορική πολιτική που ακολουθεί στην ελληνική αγορά, ενώ πραγματοποιήθηκε εκτενής ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο της αυτοκίνησης, τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που αναδύονται για το υπόλοιπο του έτους. 

O CEO της Citroen τίμησε τον Όμιλο Συγγελίδη

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εμπορική πορεία της μάρκας ενόψει του δεύτερου εξαμήνου του 2026, με τις δύο πλευρές να συζητούν τις προτεραιότητες και τις πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν περαιτέρω την αναπτυξιακή δυναμική της Citroën στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, ο κ. Xavier Chardon παρουσίασε τα μελλοντικά λανσαρίσματα της μάρκας και τον στρατηγικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Οι συζητήσεις επεκτάθηκαν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών After Sales, με στόχο τη διατήρηση των υψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών. 

O CEO της Citroen τίμησε τον Όμιλο Συγγελίδη

Η επίσκεψη επιβεβαίωσε τη στρατηγική σημασία της ελληνικής αγοράς για τη Citroën και ανέδειξε την ισχυρή συνεργασία μεταξύ της ελληνικής αντιπροσωπείας και της κεντρικής διοίκησης της μάρκας, θέτοντας τις βάσεις για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

 

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