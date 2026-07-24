GS HELLAS 2026: Οι φιναλίστ αναστάτωσαν την κεντρική λαχαναγορά Αθηνών!

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GS HELLAS 2026: Οι Φιναλίστ Αναστάτωσαν Τη Λαχαναγορά
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο GS HELLAS διοργάνωσε editorial με τις φιναλίστ του Miss Universe Greece 2026 στην κεντρική λαχαναγορά Αθηνών.
  • Το θέμα του editorial ήταν "The Beauty Queens with fruits", προκαλώντας αναστάτωση στην αγορά.
  • Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιες για το στέμμα: Εύη Σίσκου, Μαρία Μυρίνα Κοντόνη, Ολίβια Βασιλοπούλου κ.ά.
  • Ο πρόεδρος Γιώργος Κούβαρης εξέφρασε ικανοποίηση για την προσαρμογή της Ελλάδας στα πρότυπα του Miss Universe.
  • Ευχαρίστησε την κεντρική λαχαναγορά και τον Πέτρο Μαρτζούκο για τη φιλοξενία.

Ο εθνικός οργανισμός ομορφιάς GS HELLAS, στο πλαίσιο δράσεων για το Miss Universe 2026 ως χώρα, πραγματοποίησε με όλες τις φιναλίστ των Miss universe Greece 2026 ένα εντυπωσιακό editorial στην κεντρική λαχαναγορά Αθηνών, στον Ρέντη. 

Το editorial είχε θέμα για το εξωτερικό: «The Beauty Queens with fruits».

Με το που έφτασαν οι φιναλίστ στην κεντρική λαχαναγορά Αθηνών, εξ’αρχής φάνηκε τι θα συμβεί: αναστάτωση! 

Με την καλή έννοια βέβαια, αφού για όλο αυτό εργάστηκε ένα πολυάριθμο team επαγγελματιών από τον χώρο της ελληνικής μόδας. Μια αναστάτωση γεμάτη ομορφιά και ποιότητα.

Μέσα από αυτό το editorial ο πρόεδρος των καλλιστείων θέλησε να αποκαλύψει και όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το στέμμα.

Τα ονόματα τους και μάλιστα με σειρά εμφάνισης που θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός τον Σεπτέμβριο είναι:

Εύη Σίσκου, Μαρία Μυρίνα Κοντόνη, Ολίβια Βασιλοπούλου, Ιωάννα Σολδάτου, Μαρία Τασσοπούλου, Ευαγγελία Εβίτα Λιάκου, Ηλιάννα Βίκυ Μαχρεμή, Μυρσίνη Σταυριανού, Τριανταφυλλιά Κάλτσου, Γεωργία Μπόμπου, Λαμπρινή Τζανιδάκη.

GS HELLAS 2026: Οι φιναλίστ αναστάτωσαν την κεντρική λαχαναγορά Αθηνών!

Ο πρόεδρος των καλλιστείων Γιώργος Κούβαρης δήλωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος και συνάμα ικανοποιημένος από το σημερινό αποτέλεσμα.

Η Ελλάδα προσαρμόζεται στα πρότυπα του Miss universe και δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τις βιομηχανίες ομορφιάς των μεγάλων χωρών. Οι φιναλίστ έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.

Μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία στην κεντρική λαχαναγορά Αθηνών και ειδικά στον κύριο Πέτρο Μαρτζούκο, έναν ακόμα άνθρωπο που επιβιβάζεται στο όχημα του οράματος μας».

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