Ενίσχυση έως 57 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Ναυτιλίας στις ακτοπλοϊκές

Για να μην υπάρξουν μεγάλες αυξήσεις στα εισιτήρια των πλοίων

23.04.26 , 21:21 Ενίσχυση έως 57 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Ναυτιλίας στις ακτοπλοϊκές
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Υπουργείο Ναυτιλίας προγραμματίζει οικονομική ενίσχυση 55-57 εκατ. ευρώ για την ακτοπλοΐα λόγω αύξησης κόστους καυσίμων.
  • Η επιδότηση στοχεύει στην κάλυψη εκπτώσεων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και πλήρη κάλυψη μειωμένων εισιτηρίων για κατοίκους μικρών νησιών.
  • Οι ακτοπλόοι έχουν ήδη προχωρήσει σε περικοπές δρομολογίων λόγω της σημαντικής επιβάρυνσης στα λειτουργικά έξοδα.
  • Τα καύσιμα αντιστοιχούν στο 50% του συνολικού λειτουργικού κόστους ενός πλοίου, με επιβάρυνση 36 εκατ. ευρώ το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου.
  • Χωρίς την παρέμβαση, οι αυξήσεις στα εισιτήρια θα ήταν αναπόφευκτες, επηρεάζοντας επιβάτες και τουρισμό.

Ένα απαιτητικό καλοκαίρι προδιαγράφεται για την ακτοπλοΐα, καθώς η εκτόξευση του κόστους καυσίμων, υπό το βάρος των εξελίξεων στον Περσικό Κόλπο, πιέζει ασφυκτικά τις εταιρείες του κλάδου. Ήδη, ορισμένοι ακτοπλόοι έχουν προχωρήσει σε περικοπές δρομολογίων, επικαλούμενοι τη σημαντική επιβάρυνση στα λειτουργικά τους έξοδα.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μειώνουν δρομολόγια λόγω κόστους καυσίμων

Σε μια προσπάθεια να αποτραπούν αυξήσεις στα εισιτήρια ενόψει της θερινής περιόδου, το Υπουργείο Ναυτιλίας δρομολογεί πακέτο οικονομικής ενίσχυσης ύψους 55 έως 57 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως μεταδίδει ο Γιώργος Σαραντάκος, η επιδότηση στοχεύει στην κάλυψη του κόστους που προκύπτει από τις εκπτώσεις που παρέχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως φοιτητές, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνες οικογένειες και οικονομικά ασθενείς. Παράλληλα, το κράτος αναλαμβάνει και την πλήρη κάλυψη της επιβάρυνσης από τα μειωμένα εισιτήρια που ισχύουν για τους κατοίκους μικρών νησιών.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Μείωση λιμενικών τελών κατά 50%! 

Το μέτρο αποτελεί πάγιο αίτημα των ακτοπλόων, οι οποίοι επισημαίνουν ότι τα καύσιμα αντιστοιχούν περίπου στο 50% του συνολικού λειτουργικού κόστους ενός πλοίου. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο κατά το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου, η επιβάρυνση για τον κλάδο άγγιξε τα 36 εκατομμύρια ευρώ.

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι, χωρίς τη συγκεκριμένη παρέμβαση, οι αυξήσεις στα εισιτήρια θα ήταν αναπόφευκτες, με άμεσο αντίκτυπο τόσο στους επιβάτες όσο και στον τουρισμό.

