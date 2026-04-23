Ενίσχυση έως 57 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Ναυτιλίας στις ακτοπλοϊκές

Ένα απαιτητικό καλοκαίρι προδιαγράφεται για την ακτοπλοΐα, καθώς η εκτόξευση του κόστους καυσίμων, υπό το βάρος των εξελίξεων στον Περσικό Κόλπο, πιέζει ασφυκτικά τις εταιρείες του κλάδου. Ήδη, ορισμένοι ακτοπλόοι έχουν προχωρήσει σε περικοπές δρομολογίων, επικαλούμενοι τη σημαντική επιβάρυνση στα λειτουργικά τους έξοδα.

Σε μια προσπάθεια να αποτραπούν αυξήσεις στα εισιτήρια ενόψει της θερινής περιόδου, το Υπουργείο Ναυτιλίας δρομολογεί πακέτο οικονομικής ενίσχυσης ύψους 55 έως 57 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως μεταδίδει ο Γιώργος Σαραντάκος, η επιδότηση στοχεύει στην κάλυψη του κόστους που προκύπτει από τις εκπτώσεις που παρέχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως φοιτητές, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνες οικογένειες και οικονομικά ασθενείς. Παράλληλα, το κράτος αναλαμβάνει και την πλήρη κάλυψη της επιβάρυνσης από τα μειωμένα εισιτήρια που ισχύουν για τους κατοίκους μικρών νησιών.

Το μέτρο αποτελεί πάγιο αίτημα των ακτοπλόων, οι οποίοι επισημαίνουν ότι τα καύσιμα αντιστοιχούν περίπου στο 50% του συνολικού λειτουργικού κόστους ενός πλοίου. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο κατά το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου, η επιβάρυνση για τον κλάδο άγγιξε τα 36 εκατομμύρια ευρώ.

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι, χωρίς τη συγκεκριμένη παρέμβαση, οι αυξήσεις στα εισιτήρια θα ήταν αναπόφευκτες, με άμεσο αντίκτυπο τόσο στους επιβάτες όσο και στον τουρισμό.