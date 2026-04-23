Αγία Βαρβάρα: Παραλίγο να κόψει την καρωτίδα της η μία 19χρονη

«Με τράβηξε από τα μαλλιά και με πέταξε στη τζαμαρία»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο 19χρονες κοπέλες τραυματίστηκαν σοβαρά σε συμπλοκή στην Αγία Βαρβάρα, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζαμαρία καταστήματος.
  • Η μία κοπέλα υπέστη βαθιά κοψίματα και κινδύνευσε να κόψει την καρωτίδα της, ενώ η άλλη χρειάστηκε 12 ράμματα στο χέρι και 5 στο κεφάλι.
  • Η συμπλοκή προκλήθηκε λόγω αντιπαράθεσης για ένα αγόρι, με τις κοπέλες να μην γνωρίζονται προηγουμένως.
  • Η μία κοπέλα συνελήφθη και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη.
  • Οι δύο κοπέλες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με την κατάσταση της σοβαρότερης να παρακολουθείται από πλαστικούς χειρουργούς.

Στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο νεαρές κοπέλες μόλις 19 ετών μετά από άγρια συμπλοκή στην Αγία Βαρβάρα. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζαμαρία καταστήματος και να τραυματιστούν και οι δύο. 

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τις δύο 19χρονες να πιάνονται μαλλί- με μαλλί και να σπάνε τζαμαρία καταστήματος με λευκά είδη, στην Αγία Βαρβάρα, για τα «μάτια» ενός παλικαριού.

Αγία Βαρβάρα: Παραλίγο να κόψει την καρωτίδα της η μία 19χρονη

Οι δύο νεαρές κοπέλες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα η μία φέρει βαριά τραύματα από κόψιμο, αφού πέρασε μέσα από την τζαμαρία. 

Η μία από τις δύο κοπέλες είχε άγιο, καθώς πέρασε μέσα από την τζαμαρία και για ελάχιστα εκατοστά δεν κόπηκε στην καρωτίδα. Από την πτώση φέρει βαθιά κοψίματα σε λαιμό και κεφάλι, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς το πιο ανησυχητικό είναι ότι έχει πολύ βαθύ τραύμα στο χέρι — αφαιρέθηκε δηλαδή μεγάλο μέρος του δέρματός της.

Η 19χρονη αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και στη συνέχεια κρίθηκε σκόπιμο ότι πρέπει να διακομισθεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλεύεται. Αύριο θα την εξετάσουν πλαστικοί χειρουργοί, ώστε να δουν για το τραύμα στο χέρι της αν θα προχωρήσουν σε χειρουργείο. Πάντως, δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Η άλλη συνομήλικη κοπέλα πήρε εξιτήριο το μεσημέρι, αφού της έκαναν 12 ράμματα στο χέρι και 5 στο κεφάλι, που προκλήθηκαν από θραύσματα γυαλιού.

Αγία Βαρβάρα: 19χρονη στο Star - «Πονάω αρκετά, έχω ράμματα παντού»

Αποκλειστικά στο STAR μίλησε η μία από τις δύο νεαρές πρωταγωνίστριες. «Πονάω αρκετά. Έχω κάνει ράμματα στο κεφάλι και στο δεξί χέρι. Με πλησίασε μια κοπέλα. Πήρε το κινητό της φίλης της και μου έδειξε ένα αγόρι. Αν μου αρέσει αυτό το αγόρι, άμα τον ξέρω». 

Η μητέρα της 19χρονης λέει: «Σε άθλια κατάσταση η κόρη μου. Την χαστούκισε. Και την τράβηξε από τα μαλλιά. Έπιασε την κόρη μου και την χτύπησε σε ένα τζάμι». 

Τα δύο κορίτσια, που δε γνωριζόντουσαν μεταξύ τους, καθόντουσαν στο συγκεκριμένο παγκάκι στην Αγία Βαρβάρα. Ξαφνικά άρχισαν να λογομαχούν. Στη συνέχεια πιάστηκαν στα χέρια. Τότε και οι δύο κοπέλες έπεσαν πάνω στην τζαμαρία, η οποία έσπασε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο. 

Αγία Βαρβάρα: «Με τράβηξε από τα μαλλιά και με πέταξε στη τζαμαρία»

«Άρχισε να μου φωνάζει και να με βρίζει. Με χτύπησε με χαστούκισε μου τράβαγε τα μαλλιά. Με αποτέλεσμα να ακουμπήσουμε την τζαμαρία, Να πέσει αυτή να πάρει και μένα μαζί της γιατί μου κρατούσε το μαλλί. Πέσαμε και οι δύο πάνω στη τζαμαρία και όταν είχαμε σηκωθεί η κοπέλα δεν έχει αφήσει το μαλλί μου». 

Η μία από τις δύο κοπέλες συνελήφθη και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη

