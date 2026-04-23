Έριξε τη 19χρονη φίλη της σε τζαμαρία και τραυματίστηκε στον λαιμό

Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται 19χρονη, μετά από καβγά που είχε στην Αγία Βαρβάρα με συνομήλικη φίλη της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 21:10 χθες το βράδυ οι δύο φίλες τσακώθηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.
Κατά τη διάρκεια του καβγά η μία κοπέλα φέρεται να έσπρωξε την άλλη, με αποτέλεσμα η δεύτερη να πέσει πάνω σε τζαμαρία που έσπασε. Από τα σπασμένα τζάμια η 19χρονη τραυματίστηκε σοβαρά, με βαθιά κοψίματα στο κεφάλι και τον λαιμό.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη νεαρή γυναίκα και τη μετέφερε αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και στη συνέχεια στο Θριάσιο, όπου νοσηλεύεται.
Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.