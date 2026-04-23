Διπλή η συναυλία του Ross Daily Quartet, λόγω Sold-Out

Το Σάββατο 25 Απριλίου, ο σπουδαίος μουσικός, σε μία επιπλέον εμφάνιση

23.04.26 , 12:17 Φτιάξε και απόλαυσε το δικό σου κουλούρι Θεσσαλονίκης, εύκολα και απλά
23.04.26 , 12:07 Ρένος Χαραλαμπίδης: Η ηλικία, το Instagram και ο λόγος που δεν παντρεύτηκε
23.04.26 , 12:03 OMODA & JAECOO: Γιορτάζει 1 εκατομμύριο πωλήσεις
23.04.26 , 11:57 Λιάγκας σε Μπαλάσκα: «Δε θα μου το ξανακάνεις αυτό στην εκπομπή»
23.04.26 , 11:52 «Τσακώθηκαν κι η Μυρτώ κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη της»
23.04.26 , 11:37 Νέα αποχώρηση στο MasterChef: «Η ηθική μου είναι αδιαπραγμάτευτη!»
23.04.26 , 11:36 Μέτρα στήριξης: Τι παίρνουν οικογένειες, συνταξιούχοι, ενοικιαστές -Τα ποσά
23.04.26 , 11:17 Γιώργος Κρικοριάν: Το σχόλιο για τον γάμο της φίλης του Δανάης Μπάρκα
23.04.26 , 11:02 H παραμυθένια διακόσμηση στο baby shower της Άννας Πρέλεβιτς
23.04.26 , 11:00 Ελένη Χατζίδου: Ξαφνική αποχώρηση από το πλατό του Breakfast@Star
23.04.26 , 11:00 Διπλή η συναυλία του Ross Daily Quartet, λόγω Sold-Out
23.04.26 , 10:46 Οι Black Country, New Road επιστρέφουν στο Floyd στις 25 Απριλίου
23.04.26 , 10:45 «Ο χωρισμός ήταν απόφαση του Στράτου Τζώρτζογλου»
23.04.26 , 10:41 Πρόωρες εκλογές ή τετραετία; Τα σενάρια και τα νέα κόμματα
23.04.26 , 10:28 Θανάσης Λάλας: «Η Άννα Δρούζα είναι η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης»
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
«Τσακώθηκαν κι η Μυρτώ κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη της»
Νέα αποχώρηση στο MasterChef: «Η ηθική μου είναι αδιαπραγμάτευτη!»
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κοντινοί προορισμοί σαν να βρίσκεσαι σε νησί
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
MasterChef: Ποιος είχε το καλύτερο γλυκό στο Τεστ Δημιουργικότητας
Κρήτη: Κατέρρευσαν τα παιδιά της Ελευθερίας στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρή
MasterChef: Αυτή η μπριγάδα πήρε τη νίκη στο Τεστ Δημιουργικότητας
Αντώνης Ρέμος: Βόλτα στη Γλυφάδα με sporty look και τον αγαπημένο του σκύλο
Σοφία Μαριόλα: Το μήνυμα μετά την εξώδικη επιστολή για τον χωρισμό της
Περισσότερα

Ο Ross Daily σε μία διπλή συναυλία στο Theatre of NO
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Theatre of the NO υποδέχεται τον Ross Daly και το κουαρτέτο του το Σάββατο 25 Απριλίου, σε δύο διαδοχικές συναυλίες. Η προγραμματισμένη συναυλία των 21:30 είναι ήδη sold out, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για το έργο του διεθνούς μουσικού και για μια μουσική εμπειρία που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν της παγκόσμιας μουσικής παράδοσης. Λόγω αυξημένης ζήτησης, προστίθεται επιπλέον συναυλία την ίδια ημέρα στις 18:00.

Στη σκηνή συναντιούνται τέσσερις καταξιωμένοι μουσικοί: ο Ross Daly (λύρα, τάρχου, ραμπάμπ), η Κέλυ Θωμά (λύρα), ο Θωμάς Μελετέας (ούτι) και η Μάρω Παναγή (κρουστά). Μαζί δημιουργούν ένα πρόγραμμα σύγχρονων τροπικών συνθέσεων, εμπνευσμένων από τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου και της Κεντρικής Ασίας, αναπτύσσοντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη ερμηνεία.

ross daily quartet

Ο Ross Daily και οι συνεργάτες του, θα ταξιδέψουν το αθηναϊκό κοινό στη μαγεία της παραδοσιακής μουσικής

Ο Ross Daly, γεννημένος στην Αγγλία από Ιρλανδούς γονείς, εγκαταστάθηκε στην Κρήτη το 1975, όπου μελέτησε την κρητική λύρα κοντά στον Κώστα Μουντάκη, ενώ παράλληλα ταξίδεψε και εμβάθυνε σε μουσικές παραδόσεις της Ανατολής. Δεξιοτέχνης πολλών οργάνων και με σημαντικές διεθνείς συνεργασίες, κινείται με άνεση ανάμεσα στις μουσικές παραδόσεις της Ανατολής και τον σύγχρονο αυτοσχεδιασμό. Το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει όργανα όπως η κρητική λύρα, το ραμπάμπ, το λαούτο, η πολίτικη λύρα, το σαράνγκι, το ούτι, το σάζι και το ταμπούρ.

Ως συνθέτης και δάσκαλος, ξεχωρίζει για την ικανότητά του να δημιουργεί πολυεπίπεδα ηχητικά τοπία και για τη βαθιά ανθρώπινη σύνδεση που καλλιεργεί με τους συνεργάτες του, θεμελιώνοντας μια αυθεντική μουσική εμπειρία.

ross daily quartet

To Ross Daily Quartet διαθέτει σπουδαίους μουσικούς, όπως η Μάρω Παναγή

Η Κρήτη, μέσω του Μουσικού Εργαστηρίου «Λαβύρινθος» που ίδρυσε και διευθύνει εδώ και δεκαετίες, έχει αναδειχθεί σε διεθνή κόμβο καλλιτεχνικών συναντήσεων, φιλοξενώντας μουσικούς από όλο τον κόσμο και ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα στις παραδόσεις.

Η μουσική του φέρει έντονα στοιχεία από τη φιλοσοφία των Σούφι, αναδεικνύοντας την πνευματική διάσταση του ήχου και τη δύναμή του να μεταμορφώνει τόσο τον εκτελεστή όσο και τον ακροατή. Ξεφεύγοντας από συμβατικές κατηγοριοποιήσεις όπως «world music» ή «ethnic», προτείνει μια βιωματική και σχεδόν μυσταγωγική εμπειρία για το κοινό.

Ιnfo
Ross Daly –λύρα, τάρχου, ραμπάμπ 
Κέλυ Θωμά – λύρα
Θωμάς Μελετέας – ούτι 
Μάρω Παναγή – κρουστά

Ημ/νια: Ημερομηνία: Σάββατο 25 Απριλίου, 21:30 (sold out)
Επιπλέον συναυλία: 18:00
Συντελεστές:
Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Tιμή Εισιτήριου: 12€
Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/ross-daly-quartet-2/

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001
Website & Social Media: TheatreoftheNO 
Ross Daly

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
