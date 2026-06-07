Πειραιάς: Αστυνομικοί σώζουν άνδρα πριν πηδήξει από τον 6ο όροφο κτιρίου!

Συγκλονιστικό βίντεο - «Άκουσε με αδερφέ, όλα θα πάνε καλά»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σώζουν άνδρα που ήθελε να πηδήξει από τον 6ο όροφο κτιρίου στον Πειραιά.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η ΕΛ.ΑΣ. στο Facebook.
  • Οι αστυνομικοί πλησίασαν τον άνδρα προσεκτικά για να μην τον τρομάξουν.
  • Πριν κάνει την απόπειρα, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον καθησύχασαν.
  • Το βίντεο δείχνει την ανθρώπινη προσέγγιση των αστυνομικών σε κρίσιμη κατάσταση.

Συγκλονίζει βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ., στο οποίο φαίνονται αστυνομικοί να σώζουν έναν άνδρα που ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του, πηδώντας από τον 6ο όροφο κτιρίου στον Πειραιά.

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Στο βίντεο που δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, βλέπουμε δύο αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να πλησιάζουν τον άνδρα που βρίσκεται στο μπαλκόνι του κτιρίου, προσπαθώντας να μην τους καταλάβει για να μην κάνει κάποια απότομη κίνηση.

Την ώρα που εκείνος ετοιμάζεται να κάνει βουτιά στο κενό, τον προλαβαίνουν και τον ακινητοποιούν.

Παράλληλα, ένας αστυνομικός ακούγεται να τον καθησυχάζει λέγοντας του «όλα καλά αδερφέ, άκουσε με όλα θα πάνε καλά, για το καλό σου είμαστε εδώ».

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