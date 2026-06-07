Συγκλονίζει βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ., στο οποίο φαίνονται αστυνομικοί να σώζουν έναν άνδρα που ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του, πηδώντας από τον 6ο όροφο κτιρίου στον Πειραιά.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, βλέπουμε δύο αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να πλησιάζουν τον άνδρα που βρίσκεται στο μπαλκόνι του κτιρίου, προσπαθώντας να μην τους καταλάβει για να μην κάνει κάποια απότομη κίνηση.

👮‍♂️ Για το καλό σου είμαστε εδώ, όλα θα πάνε καλά!



👏 Συγχαρητήρια στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ., με κωδικό κλήσης 402-1, για την άμεση ανταπόκριση και τον επαγγελματισμό τους, σε περιστατικό εκδήλωσης πρόθεσης #αυτοκτονίας, από τον 6ο όροφο κτιρίου στον #Πειραιά. pic.twitter.com/UlEdvW87ka — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) June 7, 2026

Την ώρα που εκείνος ετοιμάζεται να κάνει βουτιά στο κενό, τον προλαβαίνουν και τον ακινητοποιούν.

Παράλληλα, ένας αστυνομικός ακούγεται να τον καθησυχάζει λέγοντας του «όλα καλά αδερφέ, άκουσε με όλα θα πάνε καλά, για το καλό σου είμαστε εδώ».