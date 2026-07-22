Τι είχε δηλώσει η σύζυγος του επιβάτη της Ryanair που παραλίγο να χάσει τη ζωή του - Βίντεο αρχείου

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις του 61χρονου Λιούμπισα Κάροβιτς, του Σέρβου επιβάτη που βρέθηκε ένα βήμα πριν από τον θάνατο κατά τη διάρκεια της πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας, όταν το παράθυρο δίπλα στη θέση του έσπασε ξαφνικά.

Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό που προκάλεσε διεθνή αίσθηση, ο ίδιος αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του, περιγράφοντας στη γερμανική εφημερίδα BILD τον εφιάλτη που βίωσε, αλλά και τις σοβαρές σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες που αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

«Με ξύπνησε μια τεράστια έκρηξη σαν βόμβα»

Ο 61χρονος ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης και χτύπησε με μεγάλη δύναμη το παράθυρο δίπλα στη θέση του.

Η θραύση του παραθύρου προκάλεσε ισχυρή αποσυμπίεση, με αποτέλεσμα να βρεθεί με το κεφάλι και τους ώμους έξω από την άτρακτο του αεροσκάφους, ενώ η σύζυγός του κρατούσε απεγνωσμένα τα πόδια του μέχρι να σπεύσουν σε βοήθεια άλλοι επιβάτες.

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«Κοιμήθηκα… Μετά από λίγο με ξύπνησε μια τεράστια έκρηξη σαν βόμβα. Μόνο για μια στιγμή είχα τις αισθήσεις μου και δεν μπορώ να θυμηθώ τα υπόλοιπα. Είχα αίματα παντού, έσταζε αίμα από το πρόσωπο και τα χέρια μου. Μόλις κλείσω τα μάτια μου, εμφανίζονται εικόνες από τον εφιάλτη που έζησα. Αυτά τα λίγα λεπτά είναι απλώς ένας εφιάλτης, τον οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω με λόγια. Δεν σκέφτομαι καν να μπω σε άλλη πτήση. Κάθε φορά που ακούω αεροπλάνο, αγχώνομαι και ανεβάζω πυρετό. Δεν είμαι καθόλου καλά», είπε.

Οι σοβαροί τραυματισμοί και οι κρίσεις πανικού

Η περιπέτεια του 61χρονου δεν τελείωσε με την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, φέρει σοβαρά τραύματα και είναι υποχρεωμένος να φορά αυχενικό νάρθηκα για έξι εβδομάδες. Παράλληλα, υποφέρει από πρήξιμο και μούδιασμα στο κεφάλι, ενώ η δεξιά πλευρά του σώματός του παρέλυσε προσωρινά.

Έχει επίσης υποστεί μερική απώλεια ακοής στο δεξί αυτί και μερική βλάβη στο δεξί μάτι, ενώ φέρει εγκαύματα στην πλάτη και στο δεξί χέρι.

«Τώρα όλα με ενοχλούν. Η φασαρία και ο θόρυβος με ενοχλούν, δεν μπορώ να περπατήσω στον δρόμο, όλα με ενοχλούν. Ψυχολογικά έχω φτάσει στον πάτο. Αυτό έχει αντίκτυπο τόσο στη δουλειά μου όσο και στην οικογένειά μου. Είναι μια ολοκληρωτική αναστάτωση στη ζωή μου. Δεν έχω καθόλου συγκέντρωση. Η προσοχή μου δεν μπορεί να επικεντρωθεί πουθενά. Αυτό σημαίνει ότι απλώς δεν λειτουργώ σωστά», εξομολογήθηκε.

«Αν πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί»

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία της συζύγου του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς, η οποία περιέγραψε πώς κατάφερε να κρατήσει τον άνδρα της μέσα στο αεροσκάφος μέχρι να φτάσει βοήθεια.

«Αντέδρασα αμέσως και άρπαξα τα πόδια του. Σκέφτηκα: "Αν πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί". Ήταν φρικτό», είπε.

Η ίδια ευχαρίστησε δημόσια τους συνεπιβάτες που έσπευσαν να βοηθήσουν.

«Κάποιοι άνθρωποι ήρθαν να με βοηθήσουν, θυμάμαι έναν άντρα και μια γυναίκα. Αυτός ο άντρας βοήθησε πολύ εμένα και τον Λιούμπισα», τόνισε.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο σερβικό περιοδικό Informer:

«Ευτυχώς, δεν είχε λύσει τη ζώνη ασφαλείας του. Η σύζυγός του, τον κρατούσε από τα πόδια για πέντε ολόκληρα λεπτά, μέχρι που οι άλλοι επιβάτες έτρεξαν να τον βοηθήσουν και κατάφεραν να τον τραβήξουν πίσω στην καμπίνα».

Πώς έσπασε το παράθυρο

Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο που όρισε η οικογένεια, το περιστατικό προκλήθηκε όταν θραύσμα από τον κινητήρα χτύπησε το παράθυρο της καμπίνας.

«Το παράθυρο δεν αποκολλήθηκε, έσπασε από αντικείμενο το οποίο βγήκε μέσα από τον κινητήρα, όπως φαίνεται στα βίντεο. Ο λόγος με τον οποίο εξήλθε αυτό το αντικείμενο, το οποίο μάλλον είναι κομμάτι από πτερύγιο, οφείλεται σε πιθανά δύο γεγονότα: Aστοχία του αισθητήρα θερμοκρασίας Τ12, ο οποίος είναι ακριβώς το σημείο όπου φαίνεται η θραύση εσωτερικά του περιβλήματος, είτε η θραύση του ιδίου του πτερυγίου εξαιτίας κόπωσης ή εσωτερικής του αστοχίας», εξήγησε ο πραγματογνώμονας Χρήστος Γκλαβόπουλος.

Σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό, η Ryanair από την πλευρά της ανέφερε:

«Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν, το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου), επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, καθώς ένα παράθυρο της καμπίνας των επιβατών αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος, στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, δρομολογήθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί, στις 09:53 (τοπική ώρα)».