Η Ντάνη Γιαννακοπούλου είναι μια από τις πιο καταξιωμένες ηθοποιούς της γενιάς της.

Τη γνωστή ηθοποιό απολαύσαμε μέσα από τη σειρά του Open, «Έρωτας Φυγάς», η οποία «μάγεψε» το κοινό με τις υποκριτικές της ικανότητες.

Το 2024 χρειάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από τη σειρά, αφού έμπαινε στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γνωστή ηθοποιός τότε είχε κάνει μία δημοσίευση αποχαιρετώντας την «Αλεξάνδρα» του Έρωτα Φυγά, με την εξής λεζάντα: «Bye bye baby, baby good-bye… Εις το επανιδείν Κιάρι μου αγαπημένο!».

Η ταλαντούχα ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά μητέρα το 2024, φέρνοντας στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Ορέστη. Το ζευγάρι απέκτησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Η Ντάνη Γιαννακοπούλου με την κόρη της / Φωτογραφία: Instagram.com

Ποια είναι η Ντάνη Γιαννακοπούλου - Το βιογραφικό της ηθοποιού

Η Ντάνη Γιαννακοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 24 Μαΐου 1986 και είναι 40 ετών

Ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @dannygiannakopoulou

Είναι απόφοιτη της Δραματικής Σχολής Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν (2013) και του τμήματος ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Για την ερμηνεία της στη παράσταση «Άγριος Σπόρος» πήρε το βραβείο γυναικείας ερμηνείας «Μαίρη Αρώνη» στην 35η απονομή Κορφιάτικων Βραβείων

Το τελευταίο διάστημα πρωταγωνιστεί στη σειρά εποχής της ΕΡΤ «Από Ήλιο σε Ήλιο», όπου υποδύεται την Κατερινέτα.

Ντάνη Γιαννακοπούλου: Ο «κρυφός» γάμος και το πραγματικό της όνομα

Η όμορφη ηθοποιός παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2022 με τον σύντροφό της, Ορέστη στο δημαρχείο Γαλατσίου. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το καλοκαίρι του 2014 στην Ικαρία, ενώ το 2024 έγιναν για πρώτη φορά γονείς, φέρνοντας στον κόσμο την κορούλα τους.

Ο σύζυγός της είναι φυσικός και προγραµµατιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ ζουν κάτω από την ίδια στέγη από τον πρώτο κιόλας χρόνο της σχέσης τους. Παρόλο που ο σύζυγός της είναι εκτός καλλιτεχνικού χώρου, το ζευγάρι φαίνεται ότι έχει βρει την απόλυτη ισορροπία μέσα από την αλληλοκατανόηση και τον αλληλοσεβασμό. Όπως είχε παραδεχτεί και η ίδια: «Ναι, νομίζω ότι κάπως έτσι οι σχέσεις προχωρούν, δηλαδή με αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβασμό. Αλλιώς δεν μπορείς να συνυπάρξεις. Και αντίστοιχα και εγώ τον στηρίζω».

Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ντάνη Γιαννακοπούλου αποκάλυψε ότι είχε μεγάλη ανάγκη να επιστρέψει στη δουλειά, ενώ έχει προσλάβει νταντά να προσέχει τη μικρή: «Εχω μια νταντά που την προσέχει. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό για εμένα το να επιστρέψω στη δουλειά. Νομίζω το όφειλα στον εαυτό μου… Επειτα από έναν χρόνο σταδιακά ξεκίνησα να δουλεύω. Νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Ετσι κάπως το είχα προγραμματίσει».

Ενώ για το πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητά της από τη στιγμή που έγινε μητέρα, η ταλαντούχα ηθοποιός δήλωσε ότι: «Εχεις την απόλυτη ευθύνη ενός ανθρώπου. Κάποια πράγματα ευτυχώς τα μοιράζομαι με το σύζυγό μου, αλλά είναι μια άλλη ζωή. Δηλαδή, προτεραιότητα δεν έχω εγώ. Ολα γίνονται πιο γρήγορα ή πρέπει να σκέφτομαι διπλά. Πολύ μεγάλο άγχος, αλλά και τεράστια χαρά να βλέπεις ένα πλάσμα κάθε ημέρα να κάνει και κάτι καινούργιο. Τώρα, δηλαδή, που έχει αρχίσει να μιλά, είναι υπέροχο αυτό το ταξίδι. Σίγουρα δύσκολο, αλλά υπέροχο».





Η Ντάνη Γιαννακοπούλου υποδύθηκε την «Αλεξάνδρα» στη σειρά «Έρωτας Φυγάς»

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην Ελένη Μενεγάκη, η όμορφη ηθοποιός αποκάλυψε πως το «Ντάνη» είναι ένα όνομα που έχει προκύψει από την παιδική της ηλικία, ωστόσο το πραγματικό της όνομα είναι Ιωάννα.

«Έχω κρατήσει το Ντάνη από τα παιδικά μου χρόνια. Ήταν η πρώτη λέξη που είπα και το κράτησα. Το έχω συνηθίσει και τώρα μου φαίνεται λίγο αλλόκοτο να τα επιστρέψω στο κανονικό μου όνομα το οποίο είναι Ιωάννα», δήλωσε η Ντάνη Γιαννακοπούλου στην Ελένη.