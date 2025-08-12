Ξανθό μαλλί τέλος για την Ντάνη Γιαννακοπούλου - Η εντυπωσιακή αλλαγή

Αγνώριστη η ηθοποιός για τις ανάγκες του νέου της ρόλου

Η Ντάνη Γιαννακοπούλου μέσα στο κατακαλόκαιρο έκανε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση. 

Γιαννακοπούλου: Αγναντεύει τη θάλασσα με τη δύο μηνών κόρη της

Για τις ανάγκες ενός νέου ρόλου η γοητευτική ηθοποιός αποχωρίστηκε το ξανθό, που ήταν το σήμα κατατεθέν της, κι έγινε καστανή! Η ίδια δημοσίευσε δύο φωτογραφίες της μέσα στο αυτοκίνητο, γράφοντας στη λεζάντα πως δυσκολεύεται ακόμα και η ίδια να αναγνωρίσει τον εαυτό της.

Ντάνη Γιαννακοπούλου: Η γιαγιά της γνώρισε τη δισέγγονή της

Η Ντάνη Γιαννακοπούλου με νέο hair! 

«Ούτε εγώ δεν με αναγνωρίζω!», σχολίασε με χιούμορ στην ανάρτησή της στο Instagram. 

Η ηθοποιός ετοιμάζει την τηλεοπτική της επιστροφή μετά το άδοξο τέλος του «Έρωτα Φυγά», πρωταγωνιστώντας στη νέα σειρά εποχής της ΕΡΤ, «Από ήλιο σε ήλιο». 

Ντάνη Γιαννακοπούλου: Ο ερχομός της κόρης της και η μητρότητα

Στις 9 Μαΐου του 2024 η Ντάνη Γιαννακοπούλου γέννησε την κόρη της, Αλίκη. Με τον σύντροφό της Ορέστη και πατέρα του παιδιού της, γνωρίστηκαν το 2014 σε διακοπές στην Ικαρία. Μιλώντας για τη μητρότητα, η ηθοποιός είχε παραδεχτεί στην εκπομπή «Μαμά-δες της ΕΡΤ,  πως δεν είναι «εύκολη πίστα».

«Είναι πανέμορφα αλλά δεν είναι εύκολη πίστα. Προσπαθώ να τα έχω όλα σε έλεγχο αλλά εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Προσπαθώ να κρατήσω τη ψυχραιμία μου. Θέλω να έχω τον έλεγχο των πραγμάτων. Ο σύντροφός μου είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός. Δουλεύει από το σπίτι οπότε σε ώρες κρίσης είναι εκεί. Περνάει πολύ χρόνο μαζί της, δεν έχω παράπονο. Είναι εκτός χώρου, προέκυψε αβίαστα η σχέση μας», αποκάλυψε η Ντάνη Γιαννακοπούλου. 

 

 

 

ΝΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
