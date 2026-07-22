Μπουρίνι στην Κέρκυρα: Ξεριζώθηκαν δέντρα και σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος

Προβλήματα από την ραγδαία αλλαγή του καιρού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.07.26 , 10:56 Βίντεο-σοκ: Λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη
22.07.26 , 10:42 «Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού» για 2η χρονιά στο Θέατρο ΑΛΦΑ
22.07.26 , 10:32 Τροχαία δυστυχήματα: Η Ελλάδα κατέγραψε μείωση 22% στους θανάτους το 2025
22.07.26 , 10:06 Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
22.07.26 , 10:03 Ryanair: «Κοιμόμουν και ξαφνικά βρέθηκα ο μισός έξω από το παράθυρο»
22.07.26 , 10:00 Η πιο νόστιμη συνταγή για μαρμελάδα βερίκοκο της γιαγιάς
22.07.26 , 09:49 Μπουρίνι στην Κέρκυρα: Ξεριζώθηκαν δέντρα και σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος
22.07.26 , 09:37 Πέθανε η Μαίρη Λίντα σε ηλικία 90 ετών
22.07.26 , 09:36 Ντάνη Γιαννακοπούλου:Ο «κρυφός» γάμος, το πραγματικό της όνομα & η κόρη της
22.07.26 , 09:29 Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Χέρι χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου
22.07.26 , 09:10 Πόσο ασφαλές είναι το κολύμπι στις πισίνες; Τι συνιστούν οι ειδικοί υγείας
22.07.26 , 09:08 Γενέθλια για τη Δέσποινα Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση της κόρης της, Μελίνας
22.07.26 , 09:03 Δέσποινα Βανδή: Οι γονείς της, ο έρωτας στα 50 και το νέο σπίτι
22.07.26 , 08:41 Νεκρός ο Σταύρος Γεωργίου: Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
22.07.26 , 08:22 Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώνονται αύριο οι βάσεις
Νεκρός ο Σταύρος Γεωργίου - Βρέθηκε στο δικηγορικό του γραφείο
Πέθανε η Μαίρη Λίντα σε ηλικία 90 ετών
Νεκρός ο Σταύρος Γεωργίου: Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
Καιρός: Καμίνι η χώρα θα «ψηθεί» στους 43◦C – Παύση εργασίας 13:00 – 17:00
Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Χέρι χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου
Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώνονται αύριο οι βάσεις
Καρπούζι: Πόσες θερμίδες έχει το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο
Γενέθλια για τη Δέσποινα Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση της κόρης της, Μελίνας
Ryanair: «Κοιμόμουν και ξαφνικά βρέθηκα ο μισός έξω από το παράθυρο»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ραγδαία μεταβολή του καιρού στην Κέρκυρα το βράδυ της 21/7, με δυνατούς ανέμους και βροχή.
  • Ξεριζώθηκαν δέντρα στα βόρεια του νησιού, προκαλώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
  • Περιοχές της Κέρκυρας αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος λόγω πτώσης κλαδιών σε καλώδια της ΔΕΗ.
  • Κλιμάκια Πυροσβεστικής και Πολιτικής Προστασίας εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών.
  • Προβλήματα εντοπίζονται σε εθνικές οδούς και περιοχές όπως ο Άγιος Μάρκος και η Βόρεια Κέρκυρα.

Ραγδαία ήταν η μεταβολή οτου καιρού στην Κέρκυρα το βράδυ της Τρίτης 21/7, αφού η ζέστη και οι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες έδωσαν αιφνίδια τη θέση τους σε δυνατούς ανέμους αλλά και βροχή. Φυσικά, οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες και απαιτούσαν μεγάλη προσοχή. 

Μπουρίνι στην Κέρκυρα

Εικόνες από το πέρασμα του μπουρινιού απ' την Κέκυρα / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα.

Από τις ριπές των ανέμων ξεριζώθηκαν δέντρα στα βόρεια του νησιού, ενώ μεγάλο τμήμα της Κέρκυρας αντιμετώπισε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. 

Μπουρίνι στην Κέρκυρα: Ξεριζώθηκαν δέντρα και σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος

Χαμός σε κέντρο εστίασης στην Κέρκυρα / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Κλιμάκια της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας, έχουν αναλάβει να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο του νησιού από την πτώση δέντρων. 

Από τα έντοντα καιρικά φαινόμενα, προβλήματα υπάρχουν ακόμα στην εθνική οδό Πελεκά, στην εθνική οδό Παλαιοκαστρίτσας, στον Κάτω Γαρούνα, στον Άγιο Μάρκο αλλα και σε περιοχές στην Βόρεια Κέρκυρα. Χωρις ρεύμα έχουν μείνει περιοχές στον Βορρά λόγω πτώσης κλαδιών σε καλώδια της ΔΕΗ αλλά και σε άλλα σημεία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΕΡΚΥΡΑ
 |
ΜΠΟΥΡΙΝΙ
 |
ΒΡΟΧΗ
 |
ΑΝΕΜΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τροχαία Δυστυχήματα: Μείωση 22% Στους Θανάτους Στην Ελλάδα
Ελλαδα
Τροχαία δυστυχήματα: Η Ελλάδα κατέγραψε μείωση 22% στους θανάτους το 2025
Ryanair: Συγκλονίζει Ο Επιβάτης Που Κόντεψε Να Πεθάνει
Ελλαδα
Ryanair: «Κοιμόμουν και ξαφνικά βρέθηκα ο μισός έξω από το παράθυρο»
Σταύρος Γεωργίου: Βρέθηκαν Σημάδια Άγριου Ξυλοδαρμού
Ελλαδα
Νεκρός ο Σταύρος Γεωργίου: Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώνονται Αύριο Οι Βάσεις
Ελλαδα
Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώνονται αύριο οι βάσεις
Καύσωνας: Ακραία Ζέστη Και Παύση Εργασιών
Ελλαδα
Καιρός: Καμίνι η χώρα θα «ψηθεί» στους 43◦C – Παύση εργασίας 13:00 – 17:00
Νεκρός Ο Ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου
Ελλαδα
Νεκρός ο Σταύρος Γεωργίου - Βρέθηκε στο δικηγορικό του γραφείο
Τζόκερ Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 21/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Αμπελόκηποι: Επίθεση 20χρονου Σε Γυναίκες - Τι Λέει Θύμα
Ελλαδα
Αμπελόκηποι: 20χρονος επιτέθηκε σε γυναίκες - «Ήρθε ξαφνικά πάνω μου»
Eurojackpot Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 21/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 59.000.000 ευρώ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top