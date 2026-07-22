Ραγδαία ήταν η μεταβολή οτου καιρού στην Κέρκυρα το βράδυ της Τρίτης 21/7, αφού η ζέστη και οι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες έδωσαν αιφνίδια τη θέση τους σε δυνατούς ανέμους αλλά και βροχή. Φυσικά, οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες και απαιτούσαν μεγάλη προσοχή.

Εικόνες από το πέρασμα του μπουρινιού απ' την Κέκυρα / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα.

Από τις ριπές των ανέμων ξεριζώθηκαν δέντρα στα βόρεια του νησιού, ενώ μεγάλο τμήμα της Κέρκυρας αντιμετώπισε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Χαμός σε κέντρο εστίασης στην Κέρκυρα / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Κλιμάκια της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας, έχουν αναλάβει να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο του νησιού από την πτώση δέντρων.

Every time we come to Corfu we always get extreme weather! Last time we were in the middle of the fires, tonight we got storms, thunder & lightning, wind that woke the baby & the power is flickering off and on 🙈 #corfu #kassiopi pic.twitter.com/kJ4QNkce8b — N A T A L I E (@NatalieNooNah) July 21, 2026

Από τα έντοντα καιρικά φαινόμενα, προβλήματα υπάρχουν ακόμα στην εθνική οδό Πελεκά, στην εθνική οδό Παλαιοκαστρίτσας, στον Κάτω Γαρούνα, στον Άγιο Μάρκο αλλα και σε περιοχές στην Βόρεια Κέρκυρα. Χωρις ρεύμα έχουν μείνει περιοχές στον Βορρά λόγω πτώσης κλαδιών σε καλώδια της ΔΕΗ αλλά και σε άλλα σημεία.