Νίκος Μουτσινάς: Το επικό λάθος παίκτριας στο Lingo και το... «δώρο»

Η ατάκα που έκλεψε την παράσταση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο τελευταίο επεισόδιο του «Lingo», μια παίκτρια έκανε γλωσσικό λάθος, προκαλώντας γέλιο στον παρουσιαστή Νίκο Μουτσινά και τους τηλεθεατές.
  • Η Ιωάννα μπέρδεψε τα γράμματα και είπε «Ρήνος» αντί για τη σωστή λέξη «Ροφός», με αποτέλεσμα να χάσουν 400 ευρώ.
  • Ο Μουτσινάς σχολίασε χιουμοριστικά την κατάσταση, ανακοινώνοντας ότι τα χρήματα έγιναν δώρο στην ομάδα.
  • Η ατμόσφαιρα στο στούντιο ήταν ανάλαφρη, με την ομάδα να συγκεντρώνει τελικά 1.730 ευρώ.
  • Το απόσπασμα έγινε viral στα social media, με τους τηλεθεατές να επαινούν τον αυθορμητισμό του Μουτσινά.

Ένα από τα πιο απολαυστικά στιγμιότυπα του τελευταίου επεισοδίου του «Lingo» χάρισε άφθονο γέλιο σε παίκτες, τηλεθεατές και φυσικά στον Νίκο Μουτσινά, όταν μια μικρή γλωσσική... παραδρομή άλλαξε εντελώς την πορεία του παιχνιδιού.

Η ομάδα βρισκόταν μπροστά σε μια κρίσιμη δοκιμασία, διεκδικώντας επιπλέον χρήματα και προσπαθώντας να βρει τη σωστή πεντάγραμμη λέξη. Με το χρηματικό ποσό να αυξάνεται και την αγωνία να κορυφώνεται, ο παρουσιαστής έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του γύρου.

«Έχει έρθει Dancing Queen. Μιχάλη, τώρα... τώρα κοίταξε τώρα, αυτό το Lingo αν δεν το βρείτε, μετά γίνεται για το Honore», είπε με χιούμορ ο Νίκος Μουτσινάς, προσπαθώντας να ανεβάσει τη διάθεση και να αποφορτίσει το κλίμα.

Νίκος Μουτσινάς: Το επικό λάθος παίκτριας στο Lingo και το... «δώρο»

Λίγο αργότερα, ανακοινώνοντας το ποσό που παιζόταν, πρόσθεσε: «Θα βάλω τώρα 400 ευρώ στο τραπέζι και το γράμμα είναι το Ρ».

Ο χρόνος άρχισε να μετρά αντίστροφα και οι παίκτες ξεκίνησαν τις προσπάθειες.

«Ρητός», απάντησε αρχικά ο Μιχάλης, χωρίς όμως να είναι η σωστή λύση.

Όταν ήρθε η σειρά της συμπαίκτριάς του, η αμηχανία δεν άργησε να έρθει. Η Ιωάννα προσπάθησε να βρει μια νέα λέξη, όμως τελικά μπέρδεψε τα γράμματα, με αποτέλεσμα να δώσει λανθασμένη απάντηση.

«Ρήνος», είπε, για να αντιληφθεί αμέσως μετά το λάθος της.

Ο Νίκος Μουτσινάς δεν άφησε φυσικά την ευκαιρία να περάσει ασχολίαστη.

«Τι; Είπα λάθος;» ακούστηκε να λέει η παίκτρια, με τον παρουσιαστή να απαντά γελώντας: «Είπες λάθος».

Η Ιωάννα, αντιλαμβανόμενη το μπέρδεμα, ζήτησε συγγνώμη από την ομάδα της.

«Όχι, Ιωάννα, συγγνώμη...» σχολίασε ο Νίκος Μουτσινάς με χιουμοριστική διάθεση, ενώ αμέσως μετά ανακοίνωσε ότι τα χρήματα χάθηκαν.

«Γίναν μόλις δώρο 400 ευρώ στα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

Η παίκτρια προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας: «Συγγνώμη».

Νίκος Μουτσινάς: Το επικό λάθος παίκτριας στο Lingo και το... «δώρο»

Με τον παρουσιαστή να απαντά με το γνωστό του ύφος: «Πω πω... ε, καλά, εντάξει, δεν είναι να πεθάνουμε ακόμα».

Όταν τελικά αποκαλύφθηκε η σωστή λέξη, το γέλιο έγινε ακόμη μεγαλύτερο.

«Ποια ήταν η λέξη που ψάχναμε, παιδιά; Το πιστεύω... Ροφός!», είπε ο Νίκος Μουτσινάς.

Και συνέχισε αστειευόμενος: «Κάνε το ροφό τώρα, δε μας παίρνει».

Η ατμόσφαιρα στο πλατό έγινε ακόμη πιο ανάλαφρη όταν η ομάδα κατάφερε να συγκεντρώσει συνολικά 1.730 ευρώ, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει το χαμόγελο του παίκτη Μιχάλη.

«Το χαμόγελο του Μιχάλη έχει βγει από τις οθόνες πια, του σπιτιού. Έφτασε εκεί και λέει: "Κορίτσια, περιμένω τα δώρα"», ανέφερε, προκαλώντας νέο κύμα γέλιου στο στούντιο.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν άργησε να κυκλοφορήσει στα social media, με τους τηλεθεατές να αποθεώνουν για ακόμη μία φορά τον αυθορμητισμό του Νίκου Μουτσινά και τις ατάκες που μετατρέπουν ακόμη και ένα απλό λάθος σε τηλεοπτική στιγμή.
 

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο LINGO

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