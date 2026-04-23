Ηράκλειο: Εκτέλεσε την Ελευθερία με μια σφαίρα στο κεφάλι

Με μια σφαίρα στο μέτωπο εκτέλεσε εν ψυχρώ ο 40χρονος την Ελευθερία Γιακουμάκη το πρωί της Κυριακής στο Ηράκλειο και στη συνέχεια προσπάθησε να καλύψει το έγκλημά του, πριν βάλει τέλος και στη δική του ζωή.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατροδικαστή, η 43χρονη μητέρα τριών παιδιών βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Ο 40χρονος ήταν όρθιος έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου της και με ένα εννιάρι πιστόλι, τη σκότωσε χωρίς δισταγμό.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν πως ο δράστης είχε αποφασίσει να δολοφονήσει την Ελευθερία κατά τη συνάντησή τους. Αστυνομικοί θεωρούν πως το ζευγάρι πιθανόν δε συνομίλησε καθόλου, πριν ο 40χρονος τραβήξει τη σκανδάλη. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να πλησίασε το αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας από τη θέση του οδηγού και να την πυροβόλησε στο κεφάλι χωρίς καμία προειδοποίηση. Το σώμα της κατέληξε άψυχο πάνω στο λεβιέ ταχυτήτων του αυτοκινήτου.

Ηράκλειο: Οι προσπάθειες να συγκαλύψει το έγκλημα

Στη συνέχεια ο 40χρονος προσπάθησε να καλύψει το έγκλημά του. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, αν και είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο, πήγε σε ένα καφέ της περιοχής και ζήτησε να κάνει κάποια τηλέφωνα. Αρχικά κάλεσε έναν γερανό για να απομακρύνει το μηχανάκι του και στη συνέχεια ένα ταξί.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή έγινε σκόπιμα, ώστε να δημιουργηθεί ένα άλλοθι και να δικαιολογηθούν οι τραυματισμοί του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 40χρονος επέστρεψε αργότερα στο σημείο της δολοφονίας με άλλο όχημα τύπου Smart.

Από εκεί πήρε το αυτοκίνητο της 43χρονης, αφού πρώτα τοποθέτησε τη σορό της στο πίσω κάθισμα και τη σκέπασε με ένα χαλί και προσπάθησε να βρει σημείο για να κρύψει το αυτοκίνητο. Τελικά το εγκατέλειψε σε ένα απόκρυφο σημείο στην Αγία Βαρβάρα όπου και βρέθηκε η άτυχη Ελευθερία.

Στη συνέχεια απομακρύνθηκε με ταξί, προκειμένου να επιστρέψει στο σημείο που είχε αφήσει το δικό του όχημα.

Ηράκλειο: Της έστησε καρτέρι θανάτου

Το πρώην ζευγάρι εκτιμάται ότι συναντήθηκε μεταξύ 11:00 και 11:10 της Κυριακής κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη ή τυχαία. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 40χρονος να την κάλεσε να βρεθούν, πιθανώς για να της μιλήσει.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η 43χρονη έφυγε βιαστικά από το σπίτι, χωρίς να πάρει μαζί της προσωπικά αντικείμενα όπως τσάντα ή πορτοφόλι. Τα ευρήματα της έρευνας, σε συνδυασμό με την αυτοκτονία του το μεσημέρι της Τρίτης σε ξωκλήσι της περιοχής του Προφήτη Ηλία, συνθέτουν –όπως εκτιμούν οι Αρχές– το πλήρες χρονικό της τραγωδίας.

Μέχρι στιγμής τα στοιχεία δείχνουν ότι το θύμα και ο δράστης είχαν συναντηθεί μεταξύ Δαφνών και Αθανάτων. Εκεί φέρεται να την σκότωσε και την πέταξε στα πίσω καθίσματα. Έφυγε με την μοτοσυκλέτα, ακολούθησε η πτώση χωρίς να μπορεί να εξακριβωθεί αν ήταν σκηνοθετημένη ή όχι.

Λίγες ώρες μετά έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα, ενισχύοντας τις υποψίες των Αρχών ότι εμπλέκεται στην εξαφάνιση της 43χρονης.

Ηράκλειο: Η ταραχώδης σχέση της Ελευθερίας με τον 40χρονο

Η σχέση της 43χρονης με τον πρώην σύντροφό της φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα ταραχώδης. Σύμφωνα με μαρτυρίες από το οικογενειακό της περιβάλλον είχαν χωρίσει πριν από δύο μήνες και κατά τη διάρκεια όλης της σχέσης υπήρχαν εντάσεις.

Όπως αναφέρουν συγγενείς της, η γυναίκα είχε εκφράσει την ανακούφισή της γι’ αυτόν τον χωρισμό, καθώς ο 40χρονος τη ζηλεύε παθολογικά, ήταν πιεστικός και χειριστικός. Μάλιστα φέρεται στο παρελθόν να είχε σκάσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου της, τα οποία στη συνέχεια αντικατέστησε, ζητώντας συγγνώμη από την πρώην σύντροφό του.

Μάρτυρας αποκάλυψε επίσης στις αρχές, ότι στο παρελθόν είχε τοποθετήσει gps tracker στο αυτοκίνητο της Ελευθερίας για να την παρακολουθεί.

Στο παρελθόν δε, είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει άλλες δύο φορές.

Ηράκλειο: Η συγγνώμη της οικογένειας του 40χρονου

Λίγες ώρες πριν την κηδεία του 40χρονου στην Αγία Βαρβάρα, τα αδέλφια του προχώρησαν σε δημόσια δήλωση μέσω του Cretalive.gr.

Στη δήλωσή τους εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη και ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια της Ελευθερίας Γιακουμάκη για την ανείπωτη τραγωδία.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δε μπορούμε να πιστέψουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο.

Κατέστρεψε δύο οικογένειες.

Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι.

Να μπορέσουμε να το προλάβουμε.

Δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη.

Δεν ξέραμε τίποτα για αυτά που είχε στο μυαλό του.

Λυπόμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας.

Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών τον ανθρώπων.

Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδερφό μας.

Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή τη στιγμή.»