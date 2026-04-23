Ηράκλειο: Εκτέλεσε την Ελευθερία με μια σφαίρα στο κεφάλι

Οι προσπάθειές του να καλύψει το έγκλημα

23.04.26 , 09:23 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι ευχές της στον Γιώργο Μυλωνάκη για τη γιορτή του
23.04.26 , 09:21 Πρωτομαγιά: Πού να «πιάσετε» τον Μάη - Οι κορυφαίες μονοήμερες εκδρομές
23.04.26 , 09:20 Ουγγαρέζος για Αρναούτογλου: «Αφήστε τους άλλους να βρίζουν»
23.04.26 , 09:05 BMW:Δυναμικό ξεκίνημα για τη Neue Klasse
23.04.26 , 09:03 Σήμερα είναι του Αγίου Γεωργίου – Γιατί είναι κινητή γιορτή
23.04.26 , 09:02 Δανία: Σύγκρουση τρένων - Αναφορές για πολλούς τραυματίες
23.04.26 , 08:46 Άγιος Δημήτριος: Γιος αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός
23.04.26 , 08:38 Σοφία Μαριόλα: Το μήνυμα μετά την εξώδικη επιστολή για τον χωρισμό της
23.04.26 , 08:25 Ηράκλειο: Εκτέλεσε την Ελευθερία με μια σφαίρα στο κεφάλι
23.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Aπριλίου
22.04.26 , 23:16 Η Finos Film τιμά τη μνήμη του Στέφανου Ληναίου- Το συγκινητικό αντίο
22.04.26 , 23:02 Χαλκίδα: «Με χτύπησαν με μπουνιές & κλωτσιές η κόρη μου κι ο σύντροφός της»
22.04.26 , 22:44 Η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Κοβέσι, στην Αθήνα Με Φόντο Τον ΟΠΕΚΕΠΕ
22.04.26 , 22:19 Κατερίνα Καινούργιου: Το πιο cute «night outfit» της μικρής Ξένιας!
22.04.26 , 22:00 Άγιος Δημήτριος: Νεκρός άνδρας στο Πάρκο Ασυρμάτου
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κοντινοί προορισμοί σαν να βρίσκεσαι σε νησί
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
MasterChef: Ποιος είχε το καλύτερο γλυκό στο Τεστ Δημιουργικότητας
MasterChef: Αυτή η μπριγάδα πήρε τη νίκη στο Τεστ Δημιουργικότητας
Κατερίνα Καινούργιου: Το πιο cute «night outfit» της μικρής Ξένιας!
Άγιος Δημήτριος: Γιος αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός
Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν του αρέσει κανένας για σύντροφός μου»
Σοφία Μαριόλα: Το μήνυμα μετά την εξώδικη επιστολή για τον χωρισμό της
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 40χρονος εκτέλεσε την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη στο Ηράκλειο με μια σφαίρα στο κεφάλι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
  • Η δολοφονία συνέβη το πρωί της Κυριακής, πιθανώς κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνάντησης του πρώην ζευγαριού.
  • Ο δράστης επιχείρησε να καλύψει το έγκλημα, μεταφέροντας το σώμα της Ελευθερίας στο αυτοκίνητό της και τοποθετώντας το σε απόκρυφο σημείο.
  • Η σχέση τους ήταν ταραχώδης, με αναφορές σε παθολογική ζήλια και προηγούμενες απόπειρες αυτοκτονίας του 40χρονου.
  • Η οικογένεια του δράστη εξέφρασε τη βαθιά τους οδύνη και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της Ελευθερίας.

Με μια σφαίρα στο μέτωπο εκτέλεσε εν ψυχρώ ο 40χρονος την Ελευθερία Γιακουμάκη το πρωί της Κυριακής στο Ηράκλειο και στη συνέχεια προσπάθησε να καλύψει το έγκλημά του, πριν βάλει τέλος και στη δική του ζωή. 

Κρήτη: Η Ελευθερία πυροβολήθηκε εξ επαφής στο κεφάλι από τον 40χρονο

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατροδικαστή, η 43χρονη μητέρα τριών παιδιών βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Ο 40χρονος ήταν όρθιος έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου της και με ένα εννιάρι πιστόλι, τη σκότωσε χωρίς δισταγμό. 

To αυτοκίνητο της 43χρονης που βρέθηκε σε απόκρυφο σημείο

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν πως ο δράστης είχε αποφασίσει να δολοφονήσει την Ελευθερία κατά τη συνάντησή τους. Αστυνομικοί θεωρούν πως το ζευγάρι πιθανόν δε συνομίλησε καθόλου, πριν ο 40χρονος τραβήξει τη σκανδάλη. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να πλησίασε το αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας από τη θέση του οδηγού και να την πυροβόλησε στο κεφάλι χωρίς καμία προειδοποίηση. Το σώμα της κατέληξε άψυχο πάνω στο λεβιέ ταχυτήτων του αυτοκινήτου.

Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία - Φέρει τραύμα από όπλο

Ηράκλειο: Οι προσπάθειες να συγκαλύψει το έγκλημα 

Στη συνέχεια ο 40χρονος προσπάθησε να καλύψει το έγκλημά του. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, αν και είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο, πήγε σε ένα καφέ της περιοχής και ζήτησε να κάνει κάποια τηλέφωνα. Αρχικά κάλεσε έναν γερανό για να απομακρύνει το μηχανάκι του και στη συνέχεια ένα ταξί. 

ο δράστης της δολοφονίας της 43χρονης

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή έγινε σκόπιμα, ώστε να δημιουργηθεί ένα άλλοθι και να δικαιολογηθούν οι τραυματισμοί του. 

Κρήτη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της Ελευθερίας - Τα νέα ευρήματα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 40χρονος επέστρεψε αργότερα στο σημείο της δολοφονίας με άλλο όχημα τύπου Smart.

Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη 1

Από εκεί πήρε το αυτοκίνητο της 43χρονης, αφού πρώτα τοποθέτησε τη σορό της  στο πίσω κάθισμα και τη σκέπασε με ένα χαλί και προσπάθησε να βρει σημείο για να κρύψει το αυτοκίνητο. Τελικά το εγκατέλειψε σε ένα απόκρυφο σημείο στην Αγία Βαρβάρα όπου και βρέθηκε η άτυχη Ελευθερία.

Θρίλερ με την εξαφάνιση της Ελευθερίας: «Φοβόμαστε ότι της έχει κάνει κακό»

Στη συνέχεια απομακρύνθηκε με ταξί, προκειμένου να επιστρέψει στο σημείο που είχε αφήσει το δικό του όχημα. 

Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη 2

Ηράκλειο: Της έστησε καρτέρι θανάτου

Το πρώην ζευγάρι εκτιμάται ότι συναντήθηκε μεταξύ 11:00 και 11:10 της Κυριακής κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα. 

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη ή τυχαία. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 40χρονος να την κάλεσε να βρεθούν, πιθανώς για να της μιλήσει.

Εξαφάνιση Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης μητέρας

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η 43χρονη έφυγε βιαστικά από το σπίτι, χωρίς να πάρει μαζί της προσωπικά αντικείμενα όπως τσάντα ή πορτοφόλι. Τα ευρήματα της έρευνας, σε συνδυασμό με την αυτοκτονία του το μεσημέρι της Τρίτης σε ξωκλήσι της περιοχής του Προφήτη Ηλία, συνθέτουν –όπως εκτιμούν οι Αρχές– το πλήρες χρονικό της τραγωδίας.

Τα παιδιά και ο αδελφός της 43χρονης κατέρρευσαν όταν εντοπίστηκε νεκρή

Μέχρι στιγμής τα στοιχεία δείχνουν ότι το θύμα και ο δράστης είχαν συναντηθεί μεταξύ Δαφνών και Αθανάτων. Εκεί φέρεται να την σκότωσε και την πέταξε στα πίσω καθίσματα. Έφυγε με την μοτοσυκλέτα, ακολούθησε η πτώση χωρίς να μπορεί να εξακριβωθεί αν ήταν σκηνοθετημένη ή όχι.

Αγωνία για 43χρονη μητέρα που αγνοείται στο Ηράκλειο - Το τελευταίο μήνυμα

Λίγες ώρες μετά έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα, ενισχύοντας τις υποψίες των Αρχών ότι εμπλέκεται στην εξαφάνιση της 43χρονης.

Ηράκλειο: Η ταραχώδης σχέση της Ελευθερίας με τον 40χρονο

Η σχέση της 43χρονης με τον πρώην σύντροφό της φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα ταραχώδης. Σύμφωνα με μαρτυρίες από το οικογενειακό της περιβάλλον είχαν χωρίσει πριν από δύο μήνες και κατά τη διάρκεια όλης της σχέσης υπήρχαν εντάσεις.

Το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 43χρονη

Όπως αναφέρουν συγγενείς της, η γυναίκα είχε εκφράσει την ανακούφισή της γι’ αυτόν τον χωρισμό, καθώς ο 40χρονος τη ζηλεύε παθολογικά, ήταν πιεστικός και χειριστικός. Μάλιστα φέρεται στο παρελθόν να είχε σκάσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου της, τα οποία στη συνέχεια αντικατέστησε, ζητώντας συγγνώμη από την πρώην σύντροφό του.

Μάρτυρας αποκάλυψε επίσης στις αρχές, ότι στο παρελθόν είχε τοποθετήσει gps tracker στο αυτοκίνητο της Ελευθερίας για να την παρακολουθεί. 

 Στο παρελθόν δε, είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει άλλες δύο φορές.

Ηράκλειο: Η συγγνώμη της οικογένειας του 40χρονου

Λίγες ώρες πριν την κηδεία του 40χρονου στην Αγία Βαρβάρα, τα αδέλφια του προχώρησαν σε δημόσια δήλωση μέσω του Cretalive.gr.

Στη δήλωσή τους εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη και ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια της Ελευθερίας Γιακουμάκη για την ανείπωτη τραγωδία.

Ο αδελφός και ο γιος της 43χρονης

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δε μπορούμε να πιστέψουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο. 
Κατέστρεψε δύο οικογένειες. 
Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι.
Να μπορέσουμε να το προλάβουμε.
Δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη.

Δεν ξέραμε τίποτα για αυτά που είχε στο μυαλό του.

Λυπόμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας.
Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών τον ανθρώπων. 
Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδερφό μας. 
Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή τη στιγμή.»

