BMW:Δυναμικό ξεκίνημα για τη Neue Klasse

Οι πωλήσεις που «ζαλίζουν»

BMW:Δυναμικό ξεκίνημα για τη Neue Klasse
Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος των πελατών για το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, BMW iX3*, το BMW Group κατέγραψε σημαντική αύξηση στις παραγγελίες αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2026. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο, οι νέες παραγγελίες BEV αυξήθηκαν κατά περίπου 40% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το BMW Group κατέγραψε επίσης αυξημένες παραγγελίες σε όλες τις τεχνολογίες συστημάτων κίνησης στην περιοχή, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

BMW:Δυναμικό ξεκίνημα για τη Neue Klasse

Οι πρώτες BMW iX3 παραδόθηκαν στους πελάτες στην Ευρώπη τον Μάρτιο. Αν και η σταδιακή αύξηση της παραγωγής του πρώτου μοντέλου της Neue Klasse έχει μόλις ξεκινήσει, οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2026 ξεπέρασαν ήδη το υψηλό επίπεδο που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το πρώτο τρίμηνο, το BMW Group παρέδωσε 87.458 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα σε πελάτες παγκοσμίως (-20,1%).

BMW:Δυναμικό ξεκίνημα για τη Neue Klasse

Η BMW παρέδωσε συνολικά 496.050 οχήματα σε πελάτες παγκοσμίως το πρώτο τρίμηνο (-4,6%). Μετά το ιστορικό υψηλό του προηγούμενου έτους, οι πωλήσεις της BMW M GmbH ανήλθαν σε 47.544 μονάδες (-5,9%) κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, η MINI αύξησε τις παγκόσμιες πωλήσεις της σε ετήσια βάση. Με παραδόσεις 68.427 οχημάτων, η μάρκα κατέγραψε αύξηση +5,9%. Στην Ευρώπη, η MINI σημείωσε σημαντική άνοδο στις πωλήσεις BEV. Η μάρκα Rolls - Royce παρέδωσε 1.271 οχήματα σε πελάτες το πρώτο τρίμηνο (-8,0%). Κατά την ίδια περίοδο, η BMW Motorrad πούλησε 42.735 μοτοσικλέτες και scooter (-4,2%).

