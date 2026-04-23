Πρωτομαγιά: Πού να «πιάσετε» τον Μάη - Οι κορυφαίες μονοήμερες εκδρομές

Η Στενή Ευβοίας, είναι ένας γραφικός και καταπράσινος προορισμός, μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα / Βίντεο: Alpha

Η Ελλάδα φημίζεται για την πλούσια φύση της, τα παραδοσιακά χωριά και τις ονειρεμένες παραλίες. Φέτος, που η αργία της Πρωτομαγιάς «πέφτει» Παρασκευή, είναι ιδανική ευκαιρία να κάνετε μία μονοήμερη εξόρμηση σε υπέροχους προορισμούς και να «πιάσετε» τον Μάη με την οικογένειά σας, το/τη σύντροφό σας ή τους φίλους σας.

Εάν δε θέλετε να λείψετε όλο το τριήμερο, αλλά έχετε στο πρόγραμμά σας μία απόδραση που να συνδυάζει φύση και ηρεμία, τα παρακάτω είναι κάποια ιδανικά μέρη για ολοήμερη εκδρομή, όπου θα ξεφύγετε από την καθημερινότητα και θα «γεμίσετε» τις μπαταρίες σας.

Μόλις 56 χλμ από το κέντρο της Αθήνας, χτισμένα στις πλαγιές του Κιθαιρώνα, βρίσκονται τα Βίλια, ένα πανέμορφο ορεινό χωριουδάκι, με χαρακτηριστικό τις εκκλησίες και τα κειμήλια από τη χριστιανική και βυζαντινή περίοδο.

Περπατήστε στα πέτρινα σοκάκια του χωριού και απολαύστε την ηρεμία αυτού του τόπου. Μην αμελήσετε να επισκεφθείτε τον επιβλητικό ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και να δοκιμάσετε τραγανή τυρόπιτα και μελοκούλουρα από τους τοπικούς φούρνους του χωριού.

Αφού χαρείτε και απολαύσετε την ορεινή φύση, μία ανάσα μακριά βρίσκεται και το Πόρτο Γερμενό, με την εκπληκτική παραλία και τα κρυστάλλινα νερά, όπου θα απολαύσετε το φαγητό σας δίπλα στο κύμα. Έτσι, σε μία μόνο ημερήσια εκδρομή, θα μπορέσετε να συνδυάσετε μοναδικά και βουνό και θάλασσα.

Συνδυάστε μία ημερήσια εξόρμηση στη φύση με την Ιστορία που συνοδεύει αυτό τον μαγικό τόπο. Οι Δελφοί είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και ενδιαφέροντες αρχαιολογικούς χώρους ολόκληρης της σύγχρονης Ελλάδας και αποτελεί ιδανική πρόταση για ολοήμερη ανοιξιάτικη εκδρομή. Θα μαγευτείτε από το υπέροχο καταπράσινο τοπίο που περιτριγυρίζει τα αρχαία ερείπια και θα υποδεχτείτε την άνοιξη «πιάνοντας» τον Μάη σε ιστορικά εδάφη.

Φορέστε τα κατάλληλα παπούτσια και περιπλανηθείτε σε ένα φυσικό τοπίο απαράμιλλης γοητείας. Μην αμελήσετε να επισκεφθείτε τη μικρή κοιλάδα του ποταμού Πλείστου, η οποία βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση, καθώς και το μουσείο που φιλοξενείται στον αρχαιολογικό χώρο, όπου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά ένα από τα διασημότερα και πιο αριστουργηματικά γλυπτά της αρχαίας Ελλάδας.

Τέλος, μη χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τη γραφική Αράχωβα ή την πιο ήσυχη Αγόριανη ή το υπέροχο και παραθαλάσσιο Γαλαξίδι, αφού όλα βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.

Ερέτρια - Κεντρική Εύβοια

Όταν προγραμματίζουμε μονοήμερη απόδραση, φυσικά και το μυαλό μας πηγαίνει στην Εύβοια. Πρόκειται για έναν τόπο με μοναδική φυσική ομορφιά, εντυπωσιακά γραφικά χωριά και όμορφες παραλίες.

Σημείο αναφοράς της δημοφιλής Eρέτριας, είναι ο παραλιακός της πεζόδρομος. Από τη μία πλευρά θα συναντήσετε το λιμάνι με τις βαρκούλες, στη μέση του θα βρείτε ποικιλία από καφέ-μπαρ, εστιατόρια και ταβέρνες, με τραπεζάκια έξω που απολαμβάνουν θέα στη θάλασσα, ενώ στην άλλη άκρη του θα δείτε το Πεζονήσι («Νησί των Ονείρων»), το οποίο προσεγγίζετε με τα πόδια, συναντώντας και μια μεγάλη παραλία που προσφέρεται για μπάνιο.

Εάν πάλι θέλετε να συνδυάσετε την εκδρομή σας με ορεινό τοπίο, τότε η Στενή είναι must, αφού πρόκειται για ένα πανέμορφο ορεινό χωριό, χτισμένο στις παρυφές της Δίρφης, μόλις 40 λεπτά από τη Χαλκίδα.

Είναι ένα μέρος με εντυπωσιακή ομορφιά, το οποίο ενδείκνυται για πεζοπορία και άλλες φυσιολατρικές δραστηριότητες και, φυσικά, για υπέροχο φαγητό κάτω από τα πλατάνια του χωριού.

Μία υπέροχη πρόταση για μονοήμερη εκδρομή την Πρωτομαγιά, είναι να επισκεφθείτε το νησί της Μπουμπουλίνας, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το Πόρτο Χέλι. Οι Σπέτσες φημίζονται για τη νεοκλασική αρχιτεκτονική τους, τις υπέροχες παραλίες και τις εντυπωσιακές τοποθεσίες που προσφέρονται για εξερεύνηση.

Είναι από τα πιο κοσμοπολίτικα και ιστορικά νησιά του Αργοσαρωνικού, με απολαυστικό φαγητό, πλούσια νυχτερινή ζωή, πολυπληθή αξιοθέατα και μοναδικής ομορφιάς παραλίες.

Η μετακίνηση στο νησί γίνεται με τα αστικά λεοφορεία, το ποδήλατο ή τα πόδια, αφού τα μηχανοκίνητα οχήματα επιτρέπονται μόνο στους μόνιμους κατοίκους.

Το όρος Μαίναλο χαρακτηρίζεται από τα υπέροχα ορεινά χωριά του, τα οποία μπορούν να περιγραφούν με τρεις λέξεις: Αρχοντικά, γραφικά, παραδοσιακά. Η Βυτίνα αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα χωριά της ορεινής Αρκαδίας. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1.033 μέτρων, μέσα σε ένα καταπράσινο σημείο στο Μαίναλο, γεμάτο με πεύκα, έλατα και καστανιές.

Ο τόπος αυτός έχει ως σήμα κατατεθέν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών του χωριού. Πολλά είναι χτισμένα με μαύρο μάρμαρο. Η κεντρική πλατεία του χωριού είναι ιδανική για μία στάση για καφέ, αλλά και γευστικό φαγητό, από τις πολλές και γνωστές ταβέρνες, που μπορείτε να επιλέξτε.

Εάν, πάλι, είστε λάτρεις της περιπέτειας, τότε σας προτείνουμε να περάσετε το φαράγγι του Λούσιου και να μαγευτείτε από την εντυπωσιακή φύση. Τέλος, μην αμελήσετε να προμηθευτείτε με τοπικά προϊόντα της περιοχής, όπως μέλι, ζυμαρικά, καρύδια, βότανα και ρακόμελο.