BMW M3 E30: Τιμήθηκε με αυτοκινητάκι LEGO

Τιμώντας την επέτειο των 40 χρόνων της BMW M3 E30, ο Όμιλος LEGO και το BMW Group επεκτείνουν τη συνεργασία τους μέσα από ένα ειδικό project. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, οι δύο εταιρείες συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός μοναδικού LEGO® Speed Champions kit της BMW M3 E30, με livery που σχεδίασαν από κοινού.

Η συνεργασία αυτή προάγει τη μακροχρόνια σχέση των δύο εταιρειών σε ένα νέο επίπεδο. Το livery αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική κληρονομιά του μοντέλου και αντλεί έμπνευση από την BMW M Motorsport. Πέρα από τα εντυπωσιακά γραφικά και τα χρώματα, το livery εφαρμόζεται τόσο στην έκδοση LEGO Speed Champions της BMW M3 E30 όσο και στο πραγματικό αυτοκίνητο. Στην παρουσίαση της LEGO έκδοσης, το παρών θα δώσει ένα αυθεντικό showcar.

Η LEGO Speed Champions έκδοση της BMW M3 ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια και τον σχεδιασμό της, ο οποίος αποτυπώνει πιστά τη σχεδίαση του αυθεντικού οχήματος. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά στοιχεία της είναι η μάσκα νεφρών BMW, η πίσω αεροτομή και το εμπρός μέρος με τους τέσσερις στρογγυλούς προβολείς, γνώριμο στοιχείο της πρώτης γενιάς BMW M3. Το σετ αποτελείται από 358 κομμάτια και έχει μήκος 17 cm και πλάτος 7 cm. Οι fans μπορούν να απολαμβάνουν ατελείωτη αγωνιστική δράση, χάρη στους λειτουργικούς τροχούς και τη ρεαλιστική minifigure οδηγού με T-shirt BMW M.

Η LEGO Speed Champions έκδοση της BMW M3 E30 είναι πλέον διαθέσιμη για προπαραγγελία στο LEGO.com και θα κυκλοφορήσει στα καταστήματα LEGO και στους επίσημους αντιπροσώπους της BMW την 1η Αυγούστου 2026, με προτεινόμενη τιμή λιανικής 27,99 €. Θα είναι διαθέσιμο μέσω των επίσημων dealers BMW στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και από το lifestyle.bmw.com, τα καταστήματα LEGO και το LEGO.com παγκοσμίως.