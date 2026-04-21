Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κοντινοί προορισμοί σαν να βρίσκεσαι σε νησί

Θέλετε να αποδράσετε σε ένα πανέμορφο μέρος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πραγματοποιώντας μία ξεχωριστή εκδρομή, χαλαρώνοντας μπροστά στη θάλασσα και απολαμβάνοντας τοπικές συνταγές, δίχως να χρειαστεί να ταξιδέψετε με πλοίο;

Έχουμε έξι φανταστικές προτάσεις για εσάς, σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα, όπου θα νιώσετε ότι βρίσκεστε σε νησί, θα ξεκουραστείτε και θα γεμίσετε τις μπαταρίες σας έως ότου έρθει η στιγμή των επίσημων καλοκαιρινών διακοπών.

Μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα, θα συναντήσετε τον κοσμοπολίτικο προορισμό της Κορινθίας. Ο λόγος για το Ξυλόκαστρο, που συνδυάζει απολαυστικές διακοπές με πλούσια φύση και υπέροχες παραλίες. Η παραθαλάσσια αυτή κωμόπολη προσελκύει αρκετούς επισκέπτες όλο το χρόνο, το καλοκαίρι όμως έχει την τιμητική της, παραμένοντας ένας από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της Πελοποννήσου.

Τι μπορείτε να κάνετε στο Ξυλόκαστρο; Κάποιες από τις προτάσεις μας είναι:

Συνδυάστε πεζοπορία και κολύμπι στη φημισμένη παραλία του Πευκιά, με το εντυποωσιακό πευκόδασος που την αγκαλιάζει

Δείτε από κοντά την επιβλητική εκκλησία του Αγίου Βλασίου, η οποία βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Ξυλοκάστρου

Εντυπωσιαστείτε από την βυζαντινή εκκλησία του Άγιου Γεράσιμου του Νοταρά, η οποία βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά του Ξυλοκάστρου και είναι πολύ παλιά.

Απολαύστε φρέσκο ψάρι και άλλες τοπικές συνταγές μπροστά στη θάλασσα

Το Ξυλόκαστρο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από άλλους γνωστούς προορισμούς, όπως το Βραχάτι και το Λουτράκι, κάτι που το καθιστά εξαιρετική πρόταση για μια αξέχαστη απόδραση το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Λιμένι στη Μάνη

Είναι ένα μέρος όπου πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε κάποια στιγμή στη ζωή σας. Το παραθαλάσσιο χωριό Λιμένι, συνδυάζει μοναδικά τα πεντακάθαρα, γαλαζοπράσινα, κρυστάλλινα νερά και το άγριο τοπίο. Βρίσκεται πριν από το Οίτυλο και λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από την Αρεόπολη. Τα σπίτια του χωριού, τα οποία βρέχονται κυριολεκτικά από τα νερά της θάλασσας, ακολουθούν την κλασική αρχιτεκτονική της περιοχής και είναι όλα πέτρινα και λιτά.

Ακόμη ένα χαρακτηριστικό που καθιστά το γραφικό Λιμένι δημοφιλή προορισμό, είναι ότι σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχουν πολύ όμορφοι προορισμοί, τους οποίους αξίζει να επισκεφθείτε, όπως η Αρεόπολη, το Γύθειο, τα εντυπωσιακό σπήλαια του Διρού, καθώς και η εγκαταλελειμμένη πυργοπολιτεία της Βάθειας.

Το Λιμένι και η ευρύτερη περιοχή της Μάνης «φωνάζουν» ιστορία και παράδοση και το σίγουρο είναι ότι δε θα σας αφήσουν ασυγκίνητους.

Αντίκυρα Βοιωτίας

Στο νομό Βοιωτίας και μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα, θα συναντήσετε μία τοποθεσία που θα νιώθεσε τότι βρίσκεστε σε νησί και αποτελεί μία υπέροχη ιδέα για εκδρομή δίπλα στη θάλασσα. Ο λόγος για την Αντίκυρα, η οποία θα σας προσφέρει ήρεμες και ξεκούραστες διακοπές. Βρίσκεται ανάμεσα στις πλαγιές του Παρνασσού και στις ακτές του Κορινθιακού Κόλπου, σε απόσταση περίπου 170 χλμ. από την Αθήνα και 37 χλμ. από τη Λειβαδιά, και συνδυάζει μοναδικά το βουνό με τη θάλασσα.

Απολαύστε τη θέα του γραφικού λιμανιού με τα παραδοσιακά ψαροκάικα και τον πανέμορφο φάρο, σήμα κατατεθέν του πανέμορφου αυτού χωριού. Πραγματοποιήστε μία ήρεμη, παραθαλάσσια βόλτα και θα απολαύστε φρέσκο ψάρι στα εστιατόρια και τα ταβερνάκια, με το βλέμμα σας στο απέραντο γαλάζιο. Την καλύτερη θεά της Αντίκυρας θα βρείτε στο ύψωμα με το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία.

Τέλος, σε πολύ κοντινή απόσταση από την Αντίκυρα θα συναντήσετε τη φημισμένη Μονή του Οσίου Λουκά, ενώ μην αμελήσετε να επισκεφθείτε τους Δελφούς και την Αράχωβα.

Ακόμη ένας προορισμός που συνδυάζει το ορεινό με το παραθαλάσσιο στοιχείο είναι η ιστορική Ναύπακτος. Απέχει λίγο περισσότερο από δύο ώρες από την Αθήνα και θα σας προσφέρει αξέχαστες στιγμές. Πρόκειται για μία παραθαλάσσια καστροπολιτεία τη οποία επέζησε 30 αιώνες.

Περπατήστε παραθαλάσσια και «χαθείτε» στη σκιά του κάστρου στο Ενετικό Λιμάνι, απολαύστε τη θέα από την πόλη προς την εντυπωσιακή γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, ειδικά τα βράδια που φωτίζεται, ενώ πολύ ωραία επιλογή για περπάτημα αποτελεί ο πεζόδρομος της παραλίας του Γριμπόβου για περπάτημα, όπου θα μπορέσετε να απολαύστε τον καφέ και το φαγητό σας κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια

Τέλος, μην αμελήστε να πραγματοποιήσετε μικρές εξορμήσεις στα χωριουδάκια της ορεινής Ναυπακτίας.

Η ευρύτερη περιοχή της Επιδαύρου, και συγκεκριμένα η Ανατολική παράκτια Αργολίδα, έχει να προσφέρει πολλά περισσότερα από το περίφημο Αρχαίο Θέατρο, το οποίο αποτελεί μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά καταπράσινων πεύκων, βουτιές και snorkelling σε βυθισμένες πολιτείες της αρχαιότητας, μοναδικής ομορφιάς μονοπάτια για πεζοπορία και διαδρομές ανάμεσα σε αρχαία ερείπια, καθώς και παραδοσιακά ταβερνάκια για φρέσκους ψαρομεζέδες του Σαρωνικού και προϊόντα της Αργολικής γης.

Περπατήστε μέχρι το Νησί, όπως ονομάζεται η χερσόνησος που διχοτομεί την παραλία της Παλαιάς Επιδαύρου και θαυμάσετε τα απομεινάρια της αρχαίας Ακρόπολης και των Ρωμαϊκών τειχών. Επισκεφθείτε το Λυγουριό, ένα μικρό χωριό με παραδοσιακά καφενεία, μαγαζάκια και την πλακόστρωτη πλατεία του. Τέλος, μην παραλείψετε να θαυμάσετε από κοντά το καταπράσινο Φαράγγι του Βόθυλα, κοντά στη Νέα Επίδαυρο, καθώς και την Ιερά Μονή Αγνούντος.

Μόλις λίγες ώρες μακριά από την Αθήνα, θα συναντήσετε έναν προορισμό με νησιώτικο αέρα και τιρκουάζ, κρυστάλλινα νερά. Το Γαλαξίδι είναι η αρχοντική κωμόπολη της Φωκίδας µε το σημαντικό ναυτικό παρελθόν, η οποία υπόσχεται σε κάθε επισκέπτη ένα ταξίδι γεμάτο ξεχωριστές εμπειρίες.

Φύση, παράδοση και χαλάρωση συνδυάζονται μοναδικά και ο χρόνος στον τόπο αυτό κυλάει πιο αργά. Στο Γαλαξίδι θα απολαύσετε πραγματικές στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, υπέροχα ηλιοβασιλέματα και ατελείωτηες βόλτες στο γραφικό λιμάνι.