Ένα εμβληματικό ποδήλατο έφερε στο Cash or Trash την εκπομπή που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, ο Γιάννης. Ο πωλητής όπως είπε χαρακτηριστικά, «αυτό το ποδήλατο μόνο ζογκλέρ μπορεί να το οδηγήσει», καθώς έχει έναν μεγάλο τροχό μπροστά και έναν πολύ μικρό πίσω.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Θάνος Λούδος το 1884 ο Τόμας Στίβενς οδήγησε ένα ποδήλατο πένι- φαρδίνγκ σε 103 μέρες από το Σαν Φρανσίσκο στη Βοστώνη.

Ο Θάνος εκτίμησε πως το ποδήλατο κάνει 800 ευρώ. Ο Γιάννης ωστόσο έβαλε ένα κατώτατο όριο 5.000. Κατάφερε τελικά να το πουλήσει;

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