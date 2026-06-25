Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στο Αττικό Νοσοκομείο, όταν ένας 90χρονος άνδρας προσπάθησε να μπει στον θάλαμο, όπου νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός Μάρω Κοντού, κρατώντας μια γλάστρα και μια σακούλα, που περιείχε ένα μαχαίρι.

Άνδρας προσπάθησε να εισβάλει στον θάλαμο που νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού στο Αττικό Νοσοκομείο με μαχαίρι - NDP Photo

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος εμφανίστηκε στην είσοδο του νοσοκομείου και είπε στον υπάλληλο ασφαλείας ότι είναι συγγενής της ηθοποιού. Συγκεκριμένα του είπε ότι είναι ξάδελφός της και ότι θέλει να την επισκεφθεί.

Ωστόσο η συμπεριφορά του κίνησε τις υποψίες του άνδρας της ασφάλειας, ο οποίος προχώρησε σε έλεγχο των αντικειμένων που είχε μαζί του. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχε μαζί του μαχαίρι.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στο νοσοκομείο και συνέλαβαν τον ηλικιωμένο, ο οποίος κατά πληροφορίες φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου ενημέρωσε τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο άνδρας που προσπάθησε να μπει στον θάλαμο της Μάρως Κοντού με μαχαίρι κίνησε υποψίες και τελικά μετά από έλεγχο αποτράπηκε η είσοδός του στο νοσοκομείο - NDP Photo

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του ηλικιωμένου άνδρα.

Αττικό Νοσοκομείο: Τι είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Σύμφωνα με δεύτερη εκδοχή που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο 90χρονος εντοπίστηκε να κινείται έξω από την καρδιολογική κλινική κρατώντας μια γλάστρα, ενώ το μαχαίρι βρισκόταν στην πίσω τσέπη του.

Όπως ανέφερε, νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε το αντικείμενο, ειδοποίησε την ασφάλεια και στη συνέχεια κλήθηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη.

Η κατάσταση της Μάρως Κοντού

Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται για δέκατη ημέρα στο νοσοκομείο «Αττικόν», με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

Η μεταφορά της κρίθηκε αναγκαία έπειτα από ατύχημα στο σπίτι της, το οποίο της προκάλεσε κάταγμα σε πλευρό και κάκωση στο ισχίο.

