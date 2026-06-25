Άνδρας με μαχαίρι προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού

Συναγερμός στο Αττικό Νοσοκομείο – Η συμπεριφορά του κίνησε υποψίες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.06.26 , 08:35 Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Παραδεισένιες διακοπές στον Μαυρίκιο
25.06.26 , 08:15 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Ανέβασε τη θερμοκρασία με το fit κορμί της
25.06.26 , 08:10 Καλλιθέα: Μαχαίρωσαν και σκότωσαν 17χρονο - Συνελήφθη ο δράστης
25.06.26 , 07:54 Άνδρας με μαχαίρι προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού
25.06.26 , 07:23 Τρόμος από τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα
25.06.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Ιουνίου
25.06.26 , 00:00 MasterChef Τελικός: Τάσος και Πάνος μονομαχούν για μία τελευταία φορά!
24.06.26 , 23:59 MasterChef 2026: Καλεσμένοι & κριτές βαθμολόγησαν την προσπάθεια του Πάνου
24.06.26 , 23:45 MasterChef 2026: Η πρόταση του Λευτέρη στον Πάνο - Συγκινήθηκε η Μαργαρίτα!
24.06.26 , 23:15 Μελέτης Ηλίας για σύζυγο: «Έτσι θα την αφήσω να βλέπει όποιον θέλει;»
24.06.26 , 23:01 GNTM: «Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!»
24.06.26 , 22:44 Νάντια Μπουλέ: Με την 4,5 ετών κορούλα της Σεμέλη για διακοπές στη Νάξο
24.06.26 , 22:40 Γκέιτς: «Ο Έπσταϊν σκόπευε να με εκβιάσει για τις εξωσυζυγικές σχέσεις μου»
24.06.26 , 22:40 MasterChef: Το Αστείο Του Σταύρου Βαρθαλίτη Που Κανείς Δε Γέλασε
24.06.26 , 22:35 Β. Μαρινάκης: Δικαίωση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
MasterChef 2026: Η πρόταση του Λευτέρη στον Πάνο - Συγκινήθηκε η Μαργαρίτα!
Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει για όλα τα ζώδια μέχρι τον Αύγουστο
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Θοδωρής Αθερίδης για χωρισμό: «Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος - Είναι τέλειο!»
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Δεν έχω τις πλάτες του πατέρα μου»
Πότε πληρώνονται έκτακτο επίδομα παιδιού και επιδόματα ΟΠΕΚΑ
Άνδρας με μαχαίρι προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Ανέβασε τη θερμοκρασία με το fit κορμί της
Τρόμος από τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα
Κορμάρα η Μαρία Αντωνά: Οι πόζες με μαγιό που «κόβουν» την ανάσα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στο Αττικό Νοσοκομείο, όταν ένας 90χρονος άνδρας προσπάθησε να μπει στον θάλαμο, όπου νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός Μάρω Κοντού, κρατώντας μια γλάστρα και μια σακούλα, που περιείχε ένα μαχαίρι

Άνδρας προσπάθησε να εισβάλει στον θάλαμο που νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού στο Αττικό Νοσοκομείο με μαχαίρι - NDP Photo

Άνδρας προσπάθησε να εισβάλει στον θάλαμο που νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού στο Αττικό Νοσοκομείο με μαχαίρι - NDP Photo

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος εμφανίστηκε στην είσοδο του νοσοκομείου και είπε στον υπάλληλο ασφαλείας ότι είναι συγγενής της ηθοποιού. Συγκεκριμένα του είπε ότι είναι ξάδελφός της και ότι θέλει να την επισκεφθεί. 

Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού

Ωστόσο η συμπεριφορά του κίνησε τις υποψίες του άνδρας της ασφάλειας, ο οποίος προχώρησε σε έλεγχο των αντικειμένων που είχε μαζί του. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχε μαζί του μαχαίρι.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στο νοσοκομείο και συνέλαβαν τον ηλικιωμένο, ο οποίος κατά πληροφορίες φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. 

Μάρω Κοντού: Τι είπε η ίδια για το πρόβλημα υγείας της

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου ενημέρωσε τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο άνδρας που προσπάθησε να μπει στον θάλαμο της Μάρως Κοντού με μαχαίρι κίνησε υποψίες και τελικά μετά από έλεγχο αποτράπηκε η είσοδός του στο νοσοκομείο - NDP Photo

Ο άνδρας που προσπάθησε να μπει στον θάλαμο της Μάρως Κοντού με μαχαίρι κίνησε υποψίες και τελικά μετά από έλεγχο αποτράπηκε η είσοδός του στο νοσοκομείο - NDP Photo

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του ηλικιωμένου άνδρα. 

Αττικό Νοσοκομείο: Τι είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Σύμφωνα με δεύτερη εκδοχή που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο 90χρονος εντοπίστηκε να κινείται έξω από την καρδιολογική κλινική κρατώντας μια γλάστρα, ενώ το μαχαίρι βρισκόταν στην πίσω τσέπη του.

Μάρω Κοντού: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της

Όπως ανέφερε, νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε το αντικείμενο, ειδοποίησε την ασφάλεια και στη συνέχεια κλήθηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη.

Η κατάσταση της Μάρως Κοντού

Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται για δέκατη ημέρα στο νοσοκομείο «Αττικόν», με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

Η μεταφορά της κρίθηκε αναγκαία έπειτα από ατύχημα στο σπίτι της, το οποίο της προκάλεσε κάταγμα σε πλευρό και κάκωση στο ισχίο.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ
 |
«ΑΤΤΙΚΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 |
ΜΑΧΑΙΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top