Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικόν για δεύτερο 24ωρο, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.

Η αγαπημένη ηθοποιός υπέστη πτώση μέσα στο σπίτι της, όταν γλίστρησε κι έπεσε. Από το περιστατικό προκλήθηκε κάταγμα στο αριστερό ισχίο, καθώς και κάταγμα σε πλευρό κοντά στην περιοχή του πνεύμονα.

Η Μάρω Κοντού με τον «Αντωνάκη» της, Γιώργο Κωνσταντίνου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Αρχικά είχε κυκλοφορήσει η εκτίμηση ότι η εισαγωγή της στο νοσοκομείο σχετιζόταν με καρδιολογικά κι αναπνευστικά προβλήματα. Ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες έδειξαν ότι η αιτία της νοσηλείας ήταν το ατύχημα που είχε στο σπίτι της.

Η ίδια επικοινώνησε με την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου για να διευκρινίσει τι συνέβη και να βάλει τέλος στις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν για την υγεία της. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, από την πρώτη στιγμή της εισαγωγής της οι γιατροί προχώρησαν σε εξετάσεις ώστε να αξιολογήσουν με ακρίβεια την κατάστασή της και να αποφασίσουν την κατάλληλη αντιμετώπιση.

Η Μάρω Κοντού με την τηλεοπτική της κόρη, Άντζελα Γκερέκου /Φωτογραφία Instagram

Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μάρω Κοντού θα χρειαστεί διάστημα αποκατάστασης μέχρι να αναρρώσει πλήρως και να επιστρέψει στην καθημερινότητά της. Την Τρίτη 16 Ιουνίου η κατάστασή της χαρακτηριζόταν σοβαρή αλλά σταθερή, ενώ σήμερα εμφανίζεται βελτιωμένη.

Γεννημένη στις 21 Ιουνίου του 1934, η Μάρω Κοντού σύντομα θα κλείσει τα 92 της χρόνια. Μάλιστα, μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες συμμετείχε στην τηλεοπτική σειρά του Mega, Η Γη της Ελιάς.