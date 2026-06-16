Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού

Τι συμβαίνει με την υγεία της αγαπημένης ηθοποιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.06.26 , 10:52 Κατερίνα Τσάβαλου για κακοποίηση: «Με κοίταζε με ένα στιλάκι ειρωνικό...»
16.06.26 , 10:49 Δροσάκη για ομόφυλα ζευγάρια: «Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη λογική»
16.06.26 , 10:41 Renault Twingo E-Tech electric: Κινητή πλατφόρμα συλλογής δεδομένων
16.06.26 , 10:38 Δούκισσα Νομικού: Η θέα από το σπίτι της στη Νέα Υόρκη
16.06.26 , 10:29 Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος
16.06.26 , 10:14 Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού
16.06.26 , 10:09 Δράμα: Τη χτύπησε με σιδερόβεργα και μετά τη μαχαίρωσε οχτώ φορές
16.06.26 , 09:58 Ραμόνα Βλαντή: «Ο κόσμος με αγαπάει και με θέλει στην τηλεόραση»
16.06.26 , 09:43 Τίνα Μεσσαροπούλου: Το παρασκήνιο για την... κόντρα Λιάγκα - Αρναούτογλου
16.06.26 , 09:37 Ιορδανίδης: Το άγνωστο περισταστικό με τη Θάλεια Ματίκα - «Τρελάθηκα»
16.06.26 , 09:26 Εύβοια: Νεκρή 21χρονη μετά από τσίμπημα σφήκας
16.06.26 , 09:16 BMW M Concept Neue Klasse: Η παγκόσμια πρεμιέρα
16.06.26 , 09:03 Βασίλης Καΐλας: Δείτε πώς είναι σήμερα ο «λουστράκος» τoυ ελληνικού σινεμά
16.06.26 , 08:58 Ναύπλιο: Νοσηλεύτρια κατέρρευσε και πέθανε μετά από ένταση στα Επείγοντα
16.06.26 , 08:51 Καιρός: Καλοκαίρι με θερμοκρασίες έως και 35◦C – Πού θα βρέξει
MasterChef: Ήττα για τους «μπλε» στην 6η δοκιμασία - Οι σπόντες της Wasan
MasterChef: Η τελευταία ημέρα της μητέρας των μαχών είναι γεγονός!
Κελεκίδου: Συγκινεί με το videoclip για το νέο τραγούδι, «Καλέ Μου Άγγελε»
Δούκισσα Νομικού: Η θέα από το σπίτι της στη Νέα Υόρκη
Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού
Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Μου είπε εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο»
Δράμα: Η προφητική ανάρτηση της αστυνομικού 12 μέρες πριν δολοφονηθεί
Δράμα: Τη χτύπησε με σιδερόβεργα και μετά τη μαχαίρωσε οχτώ φορές
Άση Μπήλιου: «Μην πέσετε με τα μούτρα σε κάτι καινούριο»
Αλεξάνδρα Νίκα: Το δώρο της Σίλιας Κριθαριώτη στη νεογέννητη κόρη της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρω Κοντού: Στο πλευρό της γιατροί και νοσηλευτές

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο Νοσοκομείο Αττικόν νοσηλεύεται από τη Δευτέρα (15/6/2026) η Μάρω Κοντού, με την αγαπημένη ηθοποιό να δίνει μάχη με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα.

Την είδηση της νοσηλείας της επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ο οποίος μίλησε για την κατάσταση της υγείας της στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA.

Μάρω Κοντού: Όταν ζητά βοήθεια κανείς δε λέει όχι - Τι συνέβη;

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Μάρω Κοντού προσήλθε στο εφημερεύον Νοσοκομείο Αττικόν κατά τη διάρκεια της εφημερίας της Δευτέρας, αντιμετωπίζοντας πνευμονολογικό πρόβλημα, το οποίο κρίθηκε απαραίτητο να παρακολουθηθεί σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Η σπουδαία ηθοποιός παραμένει νοσηλευόμενη στην Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου, ενώ την κατάστασή της παρακολουθούν στενά οι πνευμονολόγοι και το υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε από τους εργαζομένους του νοσοκομείου για την εισαγωγή της ηθοποιού και δεν έκρυψε την ανησυχία του για τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Πώς είναι σήμερα οι ομορφότερες Ελληνίδες ηθοποιοί της δεκαετίας του '60

«Με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι του Αττικόν ότι στη χθεσινή εφημερία προσήλθε η κυρία Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην Καρδιολογική Κλινική και την παρακολουθούν οι πνευμονολόγοι. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό και δίδεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να τα καταφέρει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε» – Η ενημέρωση για την υγεία της Μάρως Κοντού

Παράλληλα, υπογράμμισε πως το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που συνεπάγεται η ηλικία της ηθοποιού.

Μάρω Κοντού: «Μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη "Γη της Ελιάς"»

«Μιλάμε για μία ηλικιωμένη γυναίκα, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ελπίζουμε να τα καταφέρει», πρόσθεσε ο κ. Γιαννακός, εκφράζοντας την ελπίδα όλων για θετική εξέλιξη της υγείας της.

Η είδηση της νοσηλείας της Μάρως Κοντού προκάλεσε συγκίνηση και ανησυχία στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που την έχει αγαπήσει μέσα από τη μακρόχρονη πορεία της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η σπουδαία ηθοποιός αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού πολιτισμού, με δεκάδες επιτυχημένες συμμετοχές και μια καριέρα που εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες.

Προς το παρόν, η Μάρω Κοντού παραμένει υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση στο Αττικόν, με τους θεράποντες γιατρούς να αξιολογούν καθημερινά την πορεία της υγείας της και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top