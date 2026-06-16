Στο Νοσοκομείο Αττικόν νοσηλεύεται από τη Δευτέρα (15/6/2026) η Μάρω Κοντού, με την αγαπημένη ηθοποιό να δίνει μάχη με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα.

Την είδηση της νοσηλείας της επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ο οποίος μίλησε για την κατάσταση της υγείας της στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Μάρω Κοντού προσήλθε στο εφημερεύον Νοσοκομείο Αττικόν κατά τη διάρκεια της εφημερίας της Δευτέρας, αντιμετωπίζοντας πνευμονολογικό πρόβλημα, το οποίο κρίθηκε απαραίτητο να παρακολουθηθεί σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Η σπουδαία ηθοποιός παραμένει νοσηλευόμενη στην Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου, ενώ την κατάστασή της παρακολουθούν στενά οι πνευμονολόγοι και το υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε από τους εργαζομένους του νοσοκομείου για την εισαγωγή της ηθοποιού και δεν έκρυψε την ανησυχία του για τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι του Αττικόν ότι στη χθεσινή εφημερία προσήλθε η κυρία Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην Καρδιολογική Κλινική και την παρακολουθούν οι πνευμονολόγοι. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό και δίδεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να τα καταφέρει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που συνεπάγεται η ηλικία της ηθοποιού.

«Μιλάμε για μία ηλικιωμένη γυναίκα, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ελπίζουμε να τα καταφέρει», πρόσθεσε ο κ. Γιαννακός, εκφράζοντας την ελπίδα όλων για θετική εξέλιξη της υγείας της.

Η είδηση της νοσηλείας της Μάρως Κοντού προκάλεσε συγκίνηση και ανησυχία στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που την έχει αγαπήσει μέσα από τη μακρόχρονη πορεία της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η σπουδαία ηθοποιός αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού πολιτισμού, με δεκάδες επιτυχημένες συμμετοχές και μια καριέρα που εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες.

Προς το παρόν, η Μάρω Κοντού παραμένει υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση στο Αττικόν, με τους θεράποντες γιατρούς να αξιολογούν καθημερινά την πορεία της υγείας της και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της.