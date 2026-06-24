Τις αστρολογικές εξελίξεις των επόμενων εβδομάδων ανέλυσε η Άση Μπήλιου μέσα από το Breakfast@Star, εστιάζοντας στη σημαντική μετακίνηση του Άρη στο ζώδιο των Διδύμων, μια θέση που, όπως εξήγησε, αναμένεται να επηρεάσει τόσο την καθημερινότητα όσο και τις διεθνείς εξελίξεις.

Η γνωστή αστρολόγος ανέφερε πως από την Κυριακή ο πλανήτης της δράσης, της ενέργειας και των πρωτοβουλιών περνά στους Διδύμους, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 11 Αυγούστου, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δυναμικό σκηνικό.

«Θα μιλήσουμε για τον Άρη στους Διδύμους, έτσι να ξυπνήσουν λίγο τα αίματα», είπε χαρακτηριστικά η Άση Μπήλιου, εξηγώντας πως πρόκειται για μια διέλευση που θα αυξήσει τους ρυθμούς σε πολλούς τομείς της ζωής.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Άρης βρίσκεται στο ζώδιο της επικοινωνίας, γεγονός που σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται έντονες εξελίξεις σε θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο, τις μεταφορές, τις μετακινήσεις, αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Ένας Άρης ο οποίος είναι στο ζώδιο της επικοινωνίας, άρα τι μπορεί να περιμένουμε; Πολλές ραγδαίες εξελίξεις, όχι μόνο στη χώρα μας βέβαια, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, σε θέματα εμπορίου, μεταφορών, μετακινήσεων και σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία», ανέφερε.

Η Άση Μπήλιου τόνισε ακόμη πως η συγκεκριμένη πλανητική θέση μπορεί να φέρει σημαντικές εξελίξεις σε συμφωνίες και συνεργασίες, είτε με θετική είτε με αρνητική κατάληξη.

«Μπορεί να δούμε σημαντικές συμφωνίες να πραγματοποιούνται ή να διαλύονται. Μπορεί να υπάρχουν έντονες συζητήσεις και επαφές», σημείωσε.

«Γενικά, θα έχουμε πολύ υψηλούς ρυθμούς στην καθημερινότητά μας, σε όλα τα επίπεδα», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν θα λείψουν οι στιγμές έντασης και νευρικότητας.

Ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με την αστρολόγο, χρειάζεται την επόμενη εβδομάδα, καθώς ο Άρης θα σχηματίσει όψη με τον Ουρανό, μια συνθήκη που μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες εξελίξεις και ξαφνικές ανατροπές.

«Θα υπάρχει μια μεγαλύτερη νευρικότητα, κυρίως την επόμενη εβδομάδα, γιατί ο Άρης θα συναντήσει τον Ουρανό», προειδοποίησε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star