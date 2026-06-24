Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει για όλα τα ζώδια μέχρι τον Αύγουστο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άρης εισέρχεται στους Διδύμους από την Κυριακή και θα παραμείνει μέχρι τις 11 Αυγούστου, επηρεάζοντας την καθημερινότητα και τις διεθνείς εξελίξεις.
  • Αναμένονται έντονες εξελίξεις σε τομείς όπως το εμπόριο, οι μεταφορές και η επικοινωνία.
  • Η θέση του Άρη μπορεί να φέρει σημαντικές συμφωνίες ή διαλύσεις, με πολλές συζητήσεις και επαφές.
  • Η επόμενη εβδομάδα απαιτεί προσοχή λόγω της όψης του Άρη με τον Ουρανό, που μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες εξελίξεις.
  • Γενικά, οι ρυθμοί στην καθημερινότητα θα είναι υψηλοί, με πιθανές στιγμές έντασης και νευρικότητας.

Τις αστρολογικές εξελίξεις των επόμενων εβδομάδων ανέλυσε η Άση Μπήλιου μέσα από το Breakfast@Star, εστιάζοντας στη σημαντική μετακίνηση του Άρη στο ζώδιο των Διδύμων, μια θέση που, όπως εξήγησε, αναμένεται να επηρεάσει τόσο την καθημερινότητα όσο και τις διεθνείς εξελίξεις.

Η γνωστή αστρολόγος ανέφερε πως από την Κυριακή ο πλανήτης της δράσης, της ενέργειας και των πρωτοβουλιών περνά στους Διδύμους, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 11 Αυγούστου, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δυναμικό σκηνικό.

«Θα μιλήσουμε για τον Άρη στους Διδύμους, έτσι να ξυπνήσουν λίγο τα αίματα», είπε χαρακτηριστικά η Άση Μπήλιου, εξηγώντας πως πρόκειται για μια διέλευση που θα αυξήσει τους ρυθμούς σε πολλούς τομείς της ζωής.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Άρης βρίσκεται στο ζώδιο της επικοινωνίας, γεγονός που σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται έντονες εξελίξεις σε θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο, τις μεταφορές, τις μετακινήσεις, αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Άρης στους Διδύμους: Ποια ζώδια θα επηρεαστούν περισσότερο

«Ένας Άρης ο οποίος είναι στο ζώδιο της επικοινωνίας, άρα τι μπορεί να περιμένουμε; Πολλές ραγδαίες εξελίξεις, όχι μόνο στη χώρα μας βέβαια, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, σε θέματα εμπορίου, μεταφορών, μετακινήσεων και σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία», ανέφερε.

Η Άση Μπήλιου τόνισε ακόμη πως η συγκεκριμένη πλανητική θέση μπορεί να φέρει σημαντικές εξελίξεις σε συμφωνίες και συνεργασίες, είτε με θετική είτε με αρνητική κατάληξη.

«Μπορεί να δούμε σημαντικές συμφωνίες να πραγματοποιούνται ή να διαλύονται. Μπορεί να υπάρχουν έντονες συζητήσεις και επαφές», σημείωσε.

«Γενικά, θα έχουμε πολύ υψηλούς ρυθμούς στην καθημερινότητά μας, σε όλα τα επίπεδα», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν θα λείψουν οι στιγμές έντασης και νευρικότητας.

Ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με την αστρολόγο, χρειάζεται την επόμενη εβδομάδα, καθώς ο Άρης θα σχηματίσει όψη με τον Ουρανό, μια συνθήκη που μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες εξελίξεις και ξαφνικές ανατροπές.

«Θα υπάρχει μια μεγαλύτερη νευρικότητα, κυρίως την επόμενη εβδομάδα, γιατί ο Άρης θα συναντήσει τον Ουρανό», προειδοποίησε.

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