ΕΝΦΙΑ: Οι παγίδες & οι κίνδυνοι πίσω από τη νέα ρύθμιση για τα τετραγωνικά

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Πηγή: Dnews.gr / Φωτογραφία Eurokinissi
Στα «χαρακώματα» για τον «νέο ΕΝΦΙΑ» κυβέρνηση και ιδιοκτήτες ακινήτων / OPEN

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Κινδύνους καταστρατήγησης αλλά και προοπτικές διόρθωσης χρόνιων φορολογικών αδικιών δημιουργεί η νέα νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

Η σύνδεση της φορολόγησης των ακινήτων με τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται η φορολογητέα επιφάνεια, εγείροντας παράλληλα ερωτήματα για την αξιοπιστία των καταχωρήσεων και την επάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών.

Από το 2027 και μετά, η πραγματική επιφάνεια που αποτυπώνεται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα θα αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του φόρου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύνσεις για χιλιάδες ιδιοκτήτες, αλλά και να ανοίξει συζήτηση για τα περιθώρια πιθανών καταχρήσεων εάν δεν συνοδευτεί από αποτελεσματικές διασταυρώσεις και ελέγχους.

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