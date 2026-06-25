BMW Group: Ο πόλεμος επηρέασε την πορεία των πωλήσεων

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 18.06.26, 12:12
BMW Group: Ο πόλεμος επηρέασε την πορεία των πωλήσεων
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της BMW AG αναθεώρησε τις προβλέψεις του για το σύνολο του οικονομικού έτους 2026. Οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στην αναθεώρηση αυτή είναι οι εξελίξεις στις αγορές, οι οποίες επηρεάζουν τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς και μια εφάπαξ επίπτωση που προκύπτει από την εντατικοποίηση και επιτάχυνση των διαρθρωτικών μέτρων και των πρωτοβουλιών βελτίωσης της αποδοτικότητας.

Η υποχώρηση της κινεζικής αγοράς αυτοκινήτου επιταχύνθηκε περαιτέρω κατά το δεύτερο τρίμηνο, ιδίως στην κατηγορία των μη ηλεκτρικών οχημάτων. Υπό το πρίσμα αυτό, η Κινεζική Ένωση Επιβατικών Αυτοκινήτων (China Passenger Car Association) έχει αναθεωρήσει επανειλημμένα προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την αγορά στο σύνολο του έτους, προχωρώντας εκ νέου σε υποβάθμιση των εκτιμήσεών της.Το BMW Group δεν μπορεί να παραμείνει ανεπηρέαστο από τις εξελίξεις αυτές. Η θετική πορεία των πωλήσεων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τη μείωση των πωλήσεων στην Κίνα και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Επιπλέον, οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις παγκόσμιες δραστηριότητες του Ομίλου αποδεικνύονται μεγαλύτερες από τις αρχικές εκτιμήσεις. Αφενός, οι τιμές της ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και επιβαρύνουν τη διάρθρωση του κόστους της εταιρείας. Αφετέρου, η παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει αρνητικά το καταναλωτικό κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται σημαντική υποχώρηση της κερδοφορίας και των ελεύθερων ταμειακών ροών κατά το δεύτερο τρίμηνο, έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους.

Εκτός από τις πιέσεις που ασκούνται στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, το BMW Group θα εντείνει και θα επιταχύνει το υφιστάμενο πρόγραμμα περιορισμού του κόστους μέσω περαιτέρω διαρθρωτικών μέτρων και μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας, τα αποτελέσματα των οποίων θα γίνουν ορατά τα επόμενα χρόνια. Τα μέτρα αυτά θα έχουν εφάπαξ αρνητική επίδραση στα κέρδη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

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