Ιταλία: Πατέρας σκότωσε τη σύζυγο και τον γιο του - «Τους ξεφορτώθηκα»

Εξετάζεται ομοφοβικό κίνητρο πίσω από το διπλό φονικό

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Ιταλία: Σκότωσε Τη Γυναίκα Και Τον Γιο Του
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Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο Βάντο του Καμαϊόρε, στην περιοχή της Βερσίλια της Τοσκάνης, όπου ένας 63χρονος άνδρας φέρεται να δολοφόνησε τη σύζυγό του και τον γιο τους με κυνηγετικό όπλο μέσα στο σπίτι τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 24ης Ιουνίου, όταν το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ Ιταλίας δέχθηκε κλήσεις για πυροβολισμούς που ακούστηκαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο Πιέρο Μορικόνι φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τη 52χρονη σύζυγό του, Κέτυ Αντρεόνι, και τον 24χρονο γιο τους, Μίρκο Μορικόνι.

 

 

Στο σημείο έσπευσαν καραμπινιέροι, αστυνομικοί, ασθενοφόρα, εναέρια μονάδα διάσωσης και πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, όταν οι διασώστες απέκτησαν πρόσβαση στον χώρο, διαπίστωσαν ότι τα δύο θύματα είχαν ήδη υποκύψει στα τραύματά τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα, ο δράστης εντοπίστηκε στον τόπο του εγκλήματος με το κυνηγετικό όπλο στα χέρια του. Μάλιστα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Τους ξεφορτώθηκα».

Ιταλία: Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ομοφοβικού κινήτρου

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με τη στάση του πατέρα απέναντι στη σεξουαλική ταυτότητα του γιου του.

 

 

Ο Μίρκο Μορικόνι εργαζόταν ως σερβιτόρος και ασχολούνταν ερασιτεχνικά με τη μουσική. Στον καλλιτεχνικό χώρο χρησιμοποιούσε το όνομα «Μικελάντζελο» και το επώνυμο της μητέρας του, Αντρεόνι. Μέσα από τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε αφήσει επανειλημμένα να εννοηθεί ότι οι σχέσεις με τον πατέρα του ήταν ιδιαίτερα δύσκολες.

Σε μία ανάρτηση που είχε δημοσιεύσει το 2022 έγραφε χαρακτηριστικά:

«Είναι τρομερό να σκέφτεσαι ότι ένας πατέρας σε προτιμά νεκρό παρά γκέι».

 

 

Σε άλλο βίντεο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο νεαρός φέρεται να είχε δηλώσει ότι για τον πατέρα του θα ήταν «καλύτερα να είναι νεκρός παρά γκέι».

Οι αναφορές αυτές έχουν πλέον τεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνητών, οι οποίοι προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν η μη αποδοχή του σεξουαλικού προσανατολισμού του 24χρονου αποτέλεσε βασικό παράγοντα που οδήγησε στο διπλό έγκλημα.

Ιταλία: Η μητέρα στο πλευρό του γιου της

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μητέρα του 24χρονου, Κέτυ Αντρεόνι, είχε σταθεί στο πλευρό του γιου της κατά τη διάρκεια των οικογενειακών εντάσεων που φαίνεται να υπήρχαν τα τελευταία χρόνια.

 

 

Ο Μίρκο ήταν ιδιαίτερα δεμένος με τη μητέρα του και συχνά της αφιέρωνε δημόσια μηνύματα αγάπης στα κοινωνικά δίκτυα. Λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία της, είχε γράψει:

«Η σύντροφός μου στη ζωή, η καλύτερή μου φίλη, η δύναμή μου. Η μητέρα μου. Σ’ αγαπώ».

 

 

Η συγκεκριμένη ανάρτηση, όπως και άλλες δημοσιεύσεις του νεαρού, έχουν συγκινήσει την ιταλική κοινή γνώμη, καθώς αποτυπώνουν τη στενή σχέση μητέρας και γιου αλλά και το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο φαίνεται ότι ζούσαν.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στο Καμαϊόρε και στην ευρύτερη περιοχή της Βερσίλια. Κάτοικοι που γνώριζαν την οικογένεια δηλώνουν αδυναμία να πιστέψουν όσα συνέβησαν.

Μία γειτόνισσα περιέγραψε τον Πιέρο Μορικόνι ως «έναν καλό άνθρωπο», προσθέτοντας ότι είχε συναντήσει πρόσφατα τόσο τον ίδιο όσο και τη σύζυγό του, χωρίς να αντιληφθεί κάποιο σημάδι που να προμήνυε μια τέτοια τραγωδία.

Ο δήμαρχος του Καμαϊόρε, Μαρτσέλο Πιερούτσι, ανακοίνωσε δημόσιο πένθος για την πόλη και ενός λεπτού σιγή στο δημοτικό συμβούλιο.

«Αυτή η υπόθεση έχει συγκλονίσει την κοινότητα του Καμαϊόρε. Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς τις δυναμικές που οδήγησαν σε αυτή την πράξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο 63χρονος έχει συλληφθεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ οι ιταλικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν τα ακριβή κίνητρα πίσω από το έγκλημα που συγκλόνισε τη χώρα.

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