Νέες απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης για τα Στενά του Ορμούζ

«Να μην περάσει κανένα πλοίο χωρίς την άδειά μας»

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Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία AP
Στενά του Ορμούζ: Σχέδιο για απεγκλωβισμό χιλιάδων ναυτικών ανακοίνωσε ο ΟΗΕ / Βίντεο EΡΤ (24/6/2026)

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Οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν, προειδοποίησαν σήμερα τα πλοία που βρίσκονται στο Στενό του Ορμούζ να μην αποπειραθούν να το διασχίσουν χωρίς την άδειά τους και απείλησαν όσα πλοία δεν συμμορφωθούν με «κατάλληλα μέτρα».

Το μέλλον του Στενού του Ορμούζ, μια στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός για το εμπόριο την οποία το Ιράν έχει αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, αποτελεί ένα ακανθώδες ζήτημα στις συνομιλίες Ουάσινγκτον- Τεχεράνης.

Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής «τελών» για τη διέλευση από το Στενό, κάτι που δεν ίσχυε πριν από τον πόλεμο, ενώ οι ΗΠΑ είναι αντίθετες σε αυτό, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «διεθνή θαλάσσια οδό», αν και τα ύδατα του στενού συνορεύουν με τις ιρανικές ακτές και αυτές του Ομάν.

 

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