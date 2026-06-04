Cash or Trash: Ο Νικόλας έφερε το αυγό που γίνεται καρέκλα

Ο Μαυρομάτης θέλησε να δοκιμάσει την καρέκλα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νικόλας από τα Σύβοτα παρουσίασε στο Cash or Trash μια καρέκλα που ανοίγει, γνωστή ως Garden Egg Chair.
  • Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου για την καρέκλα είναι 600 ευρώ, ενώ ο Νικόλας ήθελε να την πουλήσει για 800 ευρώ.
  • Η καρέκλα ενθουσίασε τους υποψήφιους αγοραστές, με τον Θανάση Μαυρομάτη να επιθυμεί να τη δοκιμάσει.
  • Η έκβαση της πώλησης της καρέκλας και η τελική τιμή δεν αναφέρονται στο άρθρο.

Ο Νικόλας από τα Σύβοτα έφερε στο Cash or Trash όπως είπε «ένα διαστημικό αυγό με κόκκινο κρόκο». Πρόκειται για μία καρέκλα που ανοίγει και λέγεται Garden Egg Chair. 

Cash or Trash: Ο Νικόλας έφερε το αυγό που γίνεται καρέκλα

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Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου  για την καρέκλα είναι 600 ευρώ με τον πωλητή να μην ενθουσιάζεται ιδιαίτερα καθώς ήθελε να την πουλήσει στα 800 ευρώ.

Cash or Trash: Ο Νικόλας έφερε το αυγό που γίνεται καρέκλα

Η καρέκλα ενθουσίασε τους περισσότερους υποψήφιους αγοραστές με τον Θανάση Μαυρομάτη να θέλει να δοκιμάσει την καρέκλα.  Κατάφερε ο Νικόλας να πουλήσει την καρέκλα; Κι αν ναι πόσα χρήματα την έδωσε; 

Δείτε το Cash or Trash 

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