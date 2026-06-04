Ο Νικόλας από τα Σύβοτα έφερε στο Cash or Trash όπως είπε «ένα διαστημικό αυγό με κόκκινο κρόκο». Πρόκειται για μία καρέκλα που ανοίγει και λέγεται Garden Egg Chair.
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Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου για την καρέκλα είναι 600 ευρώ με τον πωλητή να μην ενθουσιάζεται ιδιαίτερα καθώς ήθελε να την πουλήσει στα 800 ευρώ.
Η καρέκλα ενθουσίασε τους περισσότερους υποψήφιους αγοραστές με τον Θανάση Μαυρομάτη να θέλει να δοκιμάσει την καρέκλα. Κατάφερε ο Νικόλας να πουλήσει την καρέκλα; Κι αν ναι πόσα χρήματα την έδωσε;
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