Cash or Trash: Η Στυλιανίδου έχει προσωπική σύνδεση με το αγαλματάκι

Η Βίκυ έφερε την Ιωάννα της Λορραίνης

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Για τρίτη φορά στην εκπομπή που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, στο Cash or Trash, πήγε η Βίκυ φέρνοντας ένα παλιό ιστορικό αντικείμενο, εκπροσωπώντας έναν φίλο της. 

Cash or Trash: Η Στυλιανίδου έχει προσωπική σύνδεση με το αγαλματάκι

Cash or Trash: Η Υπόσχεση Του Δεμερτζή Στη Κόρη Της Ρογδάκη - Video

Πρόκειται για ένα αγαλματάκι το οποίο απεικονίζει της Ιωάννα της Λορραίνης, τη Γαλλίδα δηλαδή η οποία τέθηκε επικεφαλής των γαλλικών στρατευμάτων στον Εκατονταετή Πόλεμο κατά των Άγγλων στη Γαλλία.

Δέσποινα Μοιραράκη: Η συγκινητική ανάρτηση κι η υπόσχεση στον σύζυγό της

Ο Θάνος Λούδος κοστολόγησε το αγαλματάκι στα 800 ευρώ καθώς δεν είναι παλιό και έχει μόνο διακοσμητική αξία. Η πωλητής πήγε το αντικείμενό της απέναντι στις υποψήφιους αγοραστές και η  Έρμα Στυλιανίδου έχει μία προσωπική σύνδεση με το αγαλματάκι της Βίκυς:

Cash or Trash: Η Στυλιανίδου έχει προσωπική σύνδεση με το αγαλματάκι

“Τη θέλω πολύ την Ιωάννα της Λορένης και όταν θέλω κάτι πολύ έρχεται και με βρίσκει” ανέφερε. Κατάφερε όμως να πείσει τη Βίκυ να της την πουλήσει;

Δείτε το Cash or Trash
 

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CASH OR TRASH
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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