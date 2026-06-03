Για τρίτη φορά στην εκπομπή που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, στο Cash or Trash, πήγε η Βίκυ φέρνοντας ένα παλιό ιστορικό αντικείμενο, εκπροσωπώντας έναν φίλο της.

Πρόκειται για ένα αγαλματάκι το οποίο απεικονίζει της Ιωάννα της Λορραίνης, τη Γαλλίδα δηλαδή η οποία τέθηκε επικεφαλής των γαλλικών στρατευμάτων στον Εκατονταετή Πόλεμο κατά των Άγγλων στη Γαλλία.

Ο Θάνος Λούδος κοστολόγησε το αγαλματάκι στα 800 ευρώ καθώς δεν είναι παλιό και έχει μόνο διακοσμητική αξία. Η πωλητής πήγε το αντικείμενό της απέναντι στις υποψήφιους αγοραστές και η Έρμα Στυλιανίδου έχει μία προσωπική σύνδεση με το αγαλματάκι της Βίκυς:

“Τη θέλω πολύ την Ιωάννα της Λορένης και όταν θέλω κάτι πολύ έρχεται και με βρίσκει” ανέφερε. Κατάφερε όμως να πείσει τη Βίκυ να της την πουλήσει;

Δείτε το Cash or Trash

