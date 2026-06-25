Μία εφ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Παυλίνα Βουλγαράκη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με παρουσιάστρια την Αθηναΐδα Νέγκα.

Η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι δεν έχει παντρευτεί με τον σύντροφό της, Στέφανο, ενώ μίλησε και για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, κατά την οποία αποκάλυψε ότι πήρε 30 κιλά, κάτι που την είχε επηρεάσει αρκετά ψυχολογικά.

Όπως είπε αρχικά για τη σχέση της με το σύντροφό της και για το εάν πρόκειται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας: «Βλέπω κάποιες φίλες που τα καταφέρνουν όλα. Εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Δεν έχουμε παντρευτεί. Ο γάμος δεν είναι κάτι που το σκεφτόμαστε. Αλλά δεν είναι ότι και αν συνέβαινε θα ήταν κάτι αφύσικο. Απλώς θα έπρεπε οργανικά με κάποιο τρόπο να μας έρθει να το κάνουμε, αλλά δεν το έχουμε σκεφτεί. Δε μας έχει λείψει. Η κόρη μου μοιάζει στον μπαμπά της και είναι "σκληρό". Το έβλεπα από τον υπέρηχο και φαινόταν».

Ενώ για το πόσο είχε φορτιστεί ψυχολογικά με τα κιλά της εγκυμοσύνης, η Παυλίνα Βουλγαράκη αποκάλυψε ότι: «Στην εγκυμοσύνη είχα φτάσει 90 κιλά, πήρα 30 κιλά. Αρχικά εγώ να σου πω ότι όταν με έβλεπα με αυτά τα κιλά, δεν μπορούσα… ήμουν χάλια συναισθηματικά. Να στο πω… μην στο παίξω cool και τέτοια. Δεν ήμουν καλά, δεν με αναγνώριζα στον καθρέφτη και στεναχωριόμουν πολύ. Θα μου πεις “Γιατί; Για τα κιλά; Υπάρχουν χίλια προβλήματα σε μια εγκυμοσύνη.” Ναι, και για τα κιλά, δεν ένιωθα καλά. Και συνειδητοποίησα ότι ο κάθε οργανισμός έχει τη δική του πορεία. Δηλαδή, εγώ τα πήρα και πίστευα ότι δε θα τα χάσω ποτέ. Για κάποιο λόγο, φύγανε αμέσως. Εντάξει, δεν τα έχασα σε τρεις μήνες, αλλά στο εξάμηνο τα είχα χάσει, αλήθεια είναι».

Πριν από λίγες ημέρες, η γνωστή ερμηνεύτρια δημοσίευσε φωτογραφίες από τα γενέθλια της μικρής Ερωφίλης, η οποία έγινε ενός έτους. Όπως είχε γράψει στη συγκινητική λεζάντα της ανάρτησής της: «Η μητρότητα δεν ολοκληρώνει έναν άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που φέρνουν παιδιά στον κόσμο και είναι ήδη ολόκληροι. Ίσως να γίνονται και καλύτεροι γονείς. Εγώ όμως δεν ήμουν από αυτούς. Πριν από εσένα ήταν όλα θολά και δύσκολα. Η αγάπη θεραπεύει και ελευθερώνει. Ειναι μια δύναμη τόσο μεγάλη, που ίσως είναι εκείνη που κρατά τα αστέρια στις θέσεις τους στον ουρανό και κάνει το αίμα να κυλά με τάξη μέσα στις φλέβες μας. Θα σε φροντίζω. Και θα φροντίζω όποιον μου πεις πως χρειάζεται φροντίδα, με όποιον τρόπο μου ζητήσεις.

Είμαι εδώ.

Σου έφερα ολόκληρο τον εαυτό μου. Είμαι εδώ να στέκομαι ανάμεσα στο άγνωστο και το γνωστό. Εκεί που τελειώνει ο φόβος κι αρχίζει ο κόσμος. Σαν γέφυρα να περνάς απέναντι. Σε ευχαριστώ θησαυρέ μου και ζωή μου και φως μου. Να είσαι υγιής, να είσαι ελεύθερη, να γίνεις ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου 💜🧿🌸».