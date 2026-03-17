Παυλίνα Βουλγαράκη: Το συγκινητικό -ακυκλοφόρητο- τραγούδι για την κόρη της

Το τρυφερό -οικογενειακό- βίντεο και η αποκάλυψη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.03.26 , 10:58 VW ID. Cross: Το φωτογράφισαν με καμουφλάζ στο Άμστερνταμ
17.03.26 , 10:39 Κασσάνδρα Κουλουκουντή: H Ελληνίδα που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Casting
17.03.26 , 10:29 Ο viral πίθηκος Punch βρήκε τον έρωτα - Βίντεο αγκαλιά με την αγαπημένη του
17.03.26 , 10:27 Real View: Έκανε δεύτερη πρεμιέρα το μεσημέρι
17.03.26 , 10:21 PEUGEOT: Ο νέος κινητήρας «Turbo 100» δεν... «παίζεται»
17.03.26 , 10:19 Σοφία Βόσσου: «Χαίρομαι που παντρεύεται ο Ανδρέας Μικρούτσικος»
17.03.26 , 10:18 Το Ισραήλ βομβάρδισε Ιράν και Λίβανο - Επίθεση κοντά στο γραφείο Νετανιάχου
17.03.26 , 10:15 Θεσσαλονίκη: «Η τυφλή οπαδική βία μου στέρησε το σπλάχνο μου»
17.03.26 , 09:50 Μηλιόγλου: «Βαθιά μέσα μας όλοι θέλουμε να κάνουμε εκπομπή στην ΕΡΤ»
17.03.26 , 09:40 25η Μαρτίου 2026: Τι γιορτάζουμε και τι ισχύει με την αργία
17.03.26 , 09:39 MasterChef: «Τη συνταγή θα την έχετε διαθέσιμη για 10 λεπτά»
17.03.26 , 09:36 Σίσσυ Χρηστίδου: Η... μπηχτή για τον Λιάγκα μπροστά στο μικρόφωνο του ΑΝΤ1
17.03.26 , 09:23 Τεστ DNA σε άνδρα που πιστεύει ότι είναι ο εξαφανισμένος Μπεν
17.03.26 , 09:21 Έρχεται τριήμερη κακοκαιρία με βροχές και… χιόνια
17.03.26 , 09:14 Μουτάφη: «Ήμουν αγενής. O Μάνος εκνευρίστηκε και με θεώρησε αντιπαθέστατη»
Ιωάννα Τούνη: «Το μοναδικό πρόβλημα που θέλω να έχω στη ζωή μου»
Ελένη Τσολάκη - άβολο: «Επιστρέφει» στον ΑΝΤ1 με την... κομμένη της εκπομπή
Γνωστός δημοσιογράφος: «Με τον πατέρα μου δεν έχω σχέσεις, με πλήγωσε πολύ»
Άση Μπήλιου: Τέλος ο ανάδρομος Ερμής - Τι θα συμβεί στα ζώδια;
«Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά ως ηθοποιός»
Ανθή Βούλγαρη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου της!
Μάρα Ζαχαρέα: Επέστρεψε στο πόστο της μετά από μία εβδομάδα ασθένειας
Καινούργιου – Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνουν γονείς
Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
Βόμβα από την Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα»
Περισσότερα

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο που πόσταρε η Παυλίνα Βουλγαράκη στο Instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Παυλίνα Βουλγαράκη έγινε μητέρα στις 30 Μαΐου 2025, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη της, Ερωφύλη.
  • Μοιράστηκε ένα τρυφερό reel στα social media με οικογενειακές στιγμές, συνοδευόμενο από ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι.
  • Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από την κόρη της και βρίσκεται στο στάδιο του ντέμο.
  • Η Παυλίνα αποκάλυψε ότι το κομμάτι γράφεται και πιθανόν να έχει τίτλο "το μυστήριο που λέγεται αγάπη".
  • Η παραγωγή του τραγουδιού αναλαμβάνει ο φίλος και συνεργάτης της, Korvin.

Το θαύμα της μητρότητας ζει εδώ και αρκετούς μήνες η Παυλίνα Βουλγαράκη και, όπως είναι φυσικό, πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Στις 30 Μαΐου 2025, η γνωστή τραγουδοποιός έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Στέφανο Στρατάκη.

Παυλίνα Βουλγαράκη: «Ήμουν υποψήφια να βιώσω επιλόχειο κατάθλιψη»

Η Παυλίνα Βουλγαράκη με την κόρη της, Ερωφύλη / Πηγή: Instagram @pavlina__voulgaraki

Η ερμηνεύτρια απολαμβάνει στο έπακρο τη νέα της καθημερινότητα, ενώ πρόσφατα μοιράστηκε ένα τρυφερό reel στα social media, στο οποίο συγκέντρωσε διάφορες οικογενειακές στιγμές.

Το βίντεο συνοδευόταν από ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που, όπως φαίνεται, είναι εμπνευσμένο από την κόρη της, Ερωφύλη.

Θέλοντας να λύσει την απορία των διαδικτυακών της φίλων, η Παυλίνα Βουλγαράκη αποκάλυψε ότι πρόκειται για το τραγούδι που τραγουδούσε πρόσφατα στην κορούλα της.

Όπως εξήγησε η ίδια, το κομμάτι βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του ντέμο.

Παυλίνα Βουλγαράκη: Το όνομα της κόρης της & η μετακόμιση μόνιμα στην Κρήτη

«Το τραγουδάκι που έλεγα τις προάλλες στην Ερωφίλη μου και με ρωτούσατε ποιο είναι, η αλήθεια είναι ότι τώρα γράφεται, αυτό είναι το ντέμο μας. Για την αγάπη που ακούγεται τρελό αλλά νιώθω πως δεν υπάρχει άλλη σαν κι αυτή».

Στη λεζάντα της ανάρτησης ξεχωρίζει και η φράση «το μυστήριο που λέγεται αγάπη», η οποία πιθανόν να αποτελεί τον τίτλο του τραγουδιού που ετοιμάζει. Την παραγωγή του κομματιού έχει αναλάβει ο φίλος και συνεργάτης της, Korvin, με τον οποίο ετοιμάζει κι άλλα πράγματα, για τα οποία θα ενημερωθούν προσεχώς οι θαυμαστές της.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top