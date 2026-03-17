Παυλίνα Βουλγαράκη: Το συγκινητικό -ακυκλοφόρητο- τραγούδι για την κόρη της

Δείτε το σχετικό βίντεο που πόσταρε η Παυλίνα Βουλγαράκη στο Instagram

Το θαύμα της μητρότητας ζει εδώ και αρκετούς μήνες η Παυλίνα Βουλγαράκη και, όπως είναι φυσικό, πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Στις 30 Μαΐου 2025, η γνωστή τραγουδοποιός έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Στέφανο Στρατάκη.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη με την κόρη της, Ερωφύλη / Πηγή: Instagram @pavlina__voulgaraki

Η ερμηνεύτρια απολαμβάνει στο έπακρο τη νέα της καθημερινότητα, ενώ πρόσφατα μοιράστηκε ένα τρυφερό reel στα social media, στο οποίο συγκέντρωσε διάφορες οικογενειακές στιγμές.

Το βίντεο συνοδευόταν από ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που, όπως φαίνεται, είναι εμπνευσμένο από την κόρη της, Ερωφύλη.

Θέλοντας να λύσει την απορία των διαδικτυακών της φίλων, η Παυλίνα Βουλγαράκη αποκάλυψε ότι πρόκειται για το τραγούδι που τραγουδούσε πρόσφατα στην κορούλα της.

Όπως εξήγησε η ίδια, το κομμάτι βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του ντέμο.

«Το τραγουδάκι που έλεγα τις προάλλες στην Ερωφίλη μου και με ρωτούσατε ποιο είναι, η αλήθεια είναι ότι τώρα γράφεται, αυτό είναι το ντέμο μας. Για την αγάπη που ακούγεται τρελό αλλά νιώθω πως δεν υπάρχει άλλη σαν κι αυτή».

Στη λεζάντα της ανάρτησης ξεχωρίζει και η φράση «το μυστήριο που λέγεται αγάπη», η οποία πιθανόν να αποτελεί τον τίτλο του τραγουδιού που ετοιμάζει. Την παραγωγή του κομματιού έχει αναλάβει ο φίλος και συνεργάτης της, Korvin, με τον οποίο ετοιμάζει κι άλλα πράγματα, για τα οποία θα ενημερωθούν προσεχώς οι θαυμαστές της.