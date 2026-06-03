Δραγούμη: «Εμένα με κυριεύουν οι αναμνήσεις μου…»

Στο Θέατρο Άλσος πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου για τη νέα θεατρική παραγωγή «Του Αγοριού Απέναντι», το καινούργιο μιούζικαλ των δημιουργών Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 5 Ιουνίου και θα παρουσιάζεται κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.

Η Ναταλία Δραγούμη παραχώρησε δηλώσεις στο star.gr και στη δημοσιογράφο Κατερίνα Καραγιάννη και μίλησε για τον ιδιαίτερο ρόλο της στο νέο μιούζικαλ, την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της παραγωγής, αλλά και την πρόκληση να συμμετέχει σε μια τόσο απαιτητική μουσικοθεατρική δουλειά, που συνδυάζει χορό, τραγούδι και έντονη θεατρική δράση.

Η Ναταλία Δραγούμη αποκλειστικά στο star.gr

Ένας ρόλος που φέρνει ανατροπές στο νησί

Η ιστορία τοποθετείται στο καλοκαίρι του 1965, σε ένα αιγαιοπελαγίτικο νησί όπου η αθωότητα των πρώτων ερώτων διαταράσσεται από την άφιξη της Ελληνοαμερικανίδας Καρολάιν. Η Δραγούμη υποδύεται μια γυναίκα που εισβάλλει σε μια κλειστή κοινωνία και πυροδοτεί ένα ερωτικό και κωμικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, ανταγωνισμών και ανατροπών.

Όπως αποκάλυψε, ο ρόλος της κρύβει πολλές εκπλήξεις και δεν αποκαλύπτεται εύκολα: «Δε θέλω να κάνω σπόιλερ, έχει κανονική υπόθεση με ανατροπές».

Η παράσταση ντύνεται μουσικά με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα, δημιουργώντας έντονη νοσταλγική ατμόσφαιρα. Όπως ανέφερε η ίδια, η μουσική λειτουργεί σχεδόν θεραπευτικά για τον θίασο, γεμίζοντας την πρόβα και τη σκηνή με ενέργεια και συναίσθημα.

Το έργο πλαισιώνεται από μεγάλο θίασο, 20 χορευτές και 8μελή ζωντανή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Δίσκου, ενώ τις χορογραφίες υπογράφει ο Δημήτρης Παπάζογλου και τα σκηνικά ο Γιάννης Μουρίκης.

«Ένα ελληνικό καλοκαίρι στη σκηνή»

Η ηθοποιός περιέγραψε το Θέατρο Άλσος ως μια «όαση στο κέντρο της Αθήνας», που μεταφέρει το κοινό σε νησιώτικο σκηνικό χωρίς να φύγει από την πόλη. Το έργο, όπως είπε, αποτυπώνει την ουσία του ελληνικού καλοκαιριού: έρωτας, ανεμελιά, χιούμορ και έντονα συναισθήματα.

To challenge του τραγουδιού

Η συμμετοχή της στο μιούζικαλ αποτελεί και μια προσωπική πρόκληση, καθώς τραγουδά τρία τραγούδια επί σκηνής, κάτι που –όπως είπε– δεν είναι κάτι στο οποίο έχει εμπειρία. «Έχω άγχος, αλλά έχω δουλέψει πολύ. Στόχος μου είναι να το χαρώ και να το χαρούν και οι θεατές», ανέφερε.

Παράλληλα, μίλησε για την έντονη αυτοκριτική της και το γεγονός ότι προσπαθεί να ισορροπεί ανάμεσα στην απόδοση και στο συναίσθημα της στιγμής.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου με δημιουργία του Βασίλη Ζούλια.

«Όποτε φοράω φουστάνι του νιώθω πολύ θηλυκά και ωραία», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το σύνολο είχε σετ και τσάντα και παπούτσια, ενώ τα σκουλαρίκια ήταν του Κονδυλάτου.

To total flower print look by Βασίλης Ζούλιας

Ξεκαθάρισε επίσης ότι το συγκεκριμένο look δεν σχετίζεται με τον ρόλο της, αφού στην παράσταση η εικόνα της είναι εντελώς διαφορετική και αλλάζει 15 κοστούμια!

Η νοσταλγία και το πέρασμα του χρόνου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο συναίσθημα της νοσταλγίας, το οποίο όπως είπε είναι πολύ έντονο στη ζωή της. Παραδέχτηκε ότι συχνά τη βαραίνει, καθώς δυσκολεύεται με την έννοια του χρόνου που περνά και γίνεται ανάμνηση, κάτι που τη συγκινεί αλλά και την επηρεάζει ψυχολογικά.

«Το συναίσθημα της νοσταλγίας για μένα είναι πάρα πολύ έντονο και δεν είναι καλό να είναι τόσο έντονο, γιατί είναι κοντά στο να... στενοχωριέσαι. Με κυριεύουν οι αναμνήσεις μου… πολλές φορές πονάει η νοσταλγία» είπε.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η Ναταλία Δραγούμη ανέφερε ότι τα πρόσωπα των οποίων ακούει πάντα τη συμβουλή είναι ο σύζυγός της και τα παιδιά της, οι οποίοι μάλιστα θα παρακολουθήσουν και την πρεμιέρα.

Η ηθοποιός είναι παντρεμένη εδώ και πάνω 20 χρόνια με τον αρχιτέκτονα Έντι Ρόμπερτς, με τον οποίο απέκτησε δυο παιδιά, τον Φίλιππο και την Κλειώ.