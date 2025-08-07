Ευτύχης Μπλέτσας: Οι top 10 ευρωπαϊκές χώρες που πρέπει να επισκεφθείτε!

Η καρδιά του τουρισμού χτυπά στη Σαντορίνη / Βίντεο: ΑΝΤ1

Θέλετε να προγραμματίσετε κάποιο ταξίδι στην Ευρώπη για διακοπές και αναρωτιέστε από πού να ξεκινήσετε; Η Ευρώπη έχει απέραντη ομορφιά και ο Ευτύχης Μπλέτσας προτείνει 10 κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες θα ζήσετε την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία!

Από τις ομορφότερες και πιο πλούσιες σε Ιστορία, πολιτιστικό πλούτο και γαστρονομία, η Ελλάδα προσφέρει ζεστή φιλοξενία, υψηλή γαστρονομία και μοναδικά μέρη για τον κάθε επισκέπτη.

Καταπράσινα βουνά, μαγευτικά νησιά, παραδοσιακά χωριά, όποια και εάν είναι τα γούστα σας, σίγουρα ένα ταξίδι στην Ελλάδα θα σας καταπλήξει.

Must προορισμοί: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Δελφοί, Ζαγοροχώρια, Σίφνος, Σαντορίνη, Πάρος και Τήνος.

Σημείο αναφοράς για κάθε επισκέπτη που αναζητά τέχνη, αισθητική και γαστρονομική απόλαυση.

Είτε είστε λάτρεις των πόλεων ή της εξόρμησης στη φύση, η Ιταλία προσφέρει τους κατάλληλους προορισμούς για όλους.

Μη διστάσετε να ανακαλύψετε τις τοπικές παραλλαγές της!

Must προορισμοί: Ρώμη, Φλωρεντία, Βενετία, Μιλάνο, Πίζα, Τοσκάνη, Σικελία και Σαρδηνία.

Πολιτισμική κληρονομιά, ζωντάνια και ιδανικό κλίμα που προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, η Ισπανία προσφέρει στον ταξιδιώτη πλούσια νυχτερινή ζωή και έντονες καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Μία χώρα με πολλά «πρόσωπα» που θα γοητεύσει κάθε επισκέπτη.

Must προορισμοί: Βαρκελώνη, Μαδρίτη, Βαλένθια, Μπιλμπάο, Σεβίλλη.

Ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως είναι η Γαλλία. Σημείο αναφοράς της χώρας είναι η γαλλική κουζίνα, οι οινοτουριστικές διαδρομές και, φυσικά, το Παρίσι με τα μοναδικά μνημεία του.

Από τη νότια Γαλλία μέχρι τη Νορμανδία και τις γαλλικές Άλπεις, ο ταξιδιώτης έχει μεγάλη ποικιλία σε προορισμούς και αξιοθέατα.

Must προορισμοί: Παρίσι, Μασσαλία, Μπορτώ, Λυών, Τουλούζη, Νίκαια και Καρκασόν.

Πανέμορφα τοπία, γραφικά χωριά και κάστρα, η Γερμανία αποτελεί έναν διαφορετικό προορισμό, εξίσου μυστήριο και εντυπωσιακό.

Ο τουρισμός της χώρας χαρακτηρίζεται από τοπικές παραδόσεις, οργάνωση και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Must προορισμοί: Βερολίνο, Αμβούργο, Μόναχο, Στουτκάρδη, Φρανκφούρτη και Κολωνία.

Ο ιδανικός προορισμός για όσους αγαπούν τη φύση και την εξερεύνηση! Η Ισλανδία με τα ηφαιστειογενή τοπία, τους παγετώνες, τους καταρράκτες και τις γεωθερμικές πηγές, προσφέρει σε κάθε ταξιδιώτη αυθεντικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας.

Οι διαδρομές γύρω από τη χώρα προσφέρουν μοναδικά τοπία.

Must προορισμοί: Ρέικιαβικ, Ακουρέιρι, Χούσαβικ, Βικ, Isafjordur και Seydisfjordur.

Η σκανδιναβική γαλήνη και η φυσική ομορφιά της χώρας αυτής θα σας καταπλήξει! Τα φιόρδ της δυτικής Νορβηγίας θα σας κόψουν την ανάσα, ενώ η χώρα προσφέρει εξαιρετικές υποδομές και ασφαλές περιβάλλον για εξορμήσεις στη φύση.

Η παρακολούθηση του βορείου Σέλας και η εξερεύνηση του Αρκτικού Κύκλου αποτελούν εμπειρία ζωής, ενώ ο ταξιδιώτης θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, η οποία συνδυάζεται αρμονικά με τα παραδοσιακά στοιχεία.

Must προορισμοί: Όσλο, Μπέργκεν, Άλτα, Τρόσμο, Σταβάνγκερ και Τρόντχαϊμ.

Mία ακόμη χώρα με μοναδικές ομορφιές είναι η Ουγγαρία.

Η Βουδαπέστη, η οποία είναι χτισμένη στις όχθες του Δούναβη είναι αρκετά εντυπωσιακή, ενώ ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να απολαύσει τη γαστρονομία της χώρας, τα ιαματικά λουτρά και την εκπληκτική αρχιτεκτονική της σε προσιτές τιμές.

Must προορισμοί: Βουδαπέστη, Γκιόρ, Έγκερ και Στεντέντρε.

Ένας από τους πιο σταθερούς τουριστικούς προορισμούς είναι η Αγγλία, με το Λονδίνο να προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες παγκοσμίως.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσεία και φεστιβάλ, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς τέχνης, θεάτρου και λογοτεχνίας.

Must προορισμοί: Λονδίνο, Μπέλφαστ, Εδιμβούργο, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ και Γλασκώβη.

Πρόκειται για έναν ταξιδιωτικό προορισμό ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί αρκετά τουστικά. Τα εκπληκτικά μεσαιωνικά της χωριά, οι όμορφες και καθαρές ακτές της, καθώς και η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, έχουν κάνει τη χώρα παράδεισο για τους ταξιδιώτες.

Οι δαλματικές ακτές προσφέρουν ειδυλλιακά νησιά και παραλίες, ενώ γενικότερα η Κροατία συνδυάζει μοναδικά την Ιστορία, την απόδραση στη φύση και τη ζεστή φιλοξενία.

Μust προορισμοί: Ζάγκρεμπ, Ροβίνι, Σπλιτ, Τρογκίρ, Ντουμπρόβνικ και Ζαντάρ

Πηγή: happytraveller.gr