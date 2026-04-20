Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας

Η αργία της εργατικής Πρωτομαγιάς φέτος «πέφτει» Παρασκευή, δίνοντας μία υπέροχη ευκαιρία για μία αξέχαστη τριήμερη απόδραση!

Έτσι, εάν μετά το πασχαλινό «διάλειμμα», σκέφτεστε ποιον προορισμό θα επισκεφθείτε στο επόμενο ταξίδι σας, σας έχουμε συγκεντρώσει τα καλύτερα μέρη για εκδρομή για το τριήμερο που έρχεται!

Βουνό ή θάλασσα; Όποια και εάν είναι τα γούστα σας, παρακάτω θα βρείτε τόπους που θα σας αφήσουν με τις καλύτερες εντυπώσεις και τις πιο αξέχαστες αναμνήσεις.

Η Εύβοια αποτελεί ιδανική πρόταση για μονοήμερη ή τριήμερη εκδρομή την Πρωτομαγιά, συνδυάζοντας καταπράσινη φύση και θάλασσα. Έτσι είτε ταξιδεύετε με την οικογένειά σας, το σύντροφο σας ή τους φίλους σας, η Εύβοια προσφέρει ηρεμία και εντυπωσιακά μέρη που θα σας αφήσουν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ένα από τα πιο γραφικά χωριά που σας προτείνουμε να επισκεφθείτε είναι τα Μανίκια, που βρίσκονται στην κεντρική Εύβοια, σε υψόμετρο 450 μ. και απέχουν μόλις 50 χλμ. από τη Χαλκίδα. Το χωριό περιτριγυρίζεται από έλατα και το διασχίζει ο ποταμός Μανικιάτης, τα νερά του οποίου δε βρίσκουν διέξοδο στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται στο βάθος μιας τεράστιας σπηλιάς, που ονομάζεται «Καταβόθρα».

Απολαύστε τη βόλτα σας στο παραδοσιακό χωριό, επισκεφθείτε την εκκλησία που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία και είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Εντυπωσιακό είναι και το εξωκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου, το οποίο είναι χτισμένο στα απόκρημνα βράχια του όρους Κοστύλα.

Τέλος, ένας ακόμη λόγος για να επισκεφθείτε τα Μανίκια είναι ο εντυπωσιακός καταρράκτης ύψους 25 μέτρων, που βρίσκεται στο τέλος μια βαθιάς κοιλάδας και συναρπάζει κάθε επισκέπτη που εξερευνά την ευρύτερη περιοχή.

Εάν πάλι, αναζητάτε μία παραθαλάσσια τοποθεσία στην Εύβοια, για φρέσκο ψάρι δίπλα στη θάλασσα, τότε το Μαρμάρι είναι ιδανική επιλογή τόσο για μονοήμερη όσο και για προορισμό τριήμερου κοντά στην Αθήνα, ένας προορισμός που μπορείτε να τον συνδυάσετε και με εκδρομή στην κοντινή Κάρυστο.

Στο Μαρμάρι θα βρείτε πολλές επιλογές σε παραλιακά παραδοσιακά ταβερνάκια, όπου θα απολαύσετε φρέσκο ψάρι, ενώ αν ο καιρός είναι ηλιόλουστος τότε πιθανότατα δε θα μπορέσετε να αντισταθείτε σε μια βουτιά στην περίφημη παραλία της Μεγάλης Άμμου.

Η Άνδρος συνδυάζει εξαιρετικά διακοπές σε βουνό και θάλασσα. Αρκετοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να κάνουν μία εκδρομή στην Άνδρο την άνοιξη, με σκοπό να απολαύσουν τη μοναδική αίσθηση που προσφέρει αυτή η εποχή στο νησί.

Η Άνδρος απέχει μόλις δύο ώρες από το λιμάνι της Ραφήνας. Περιηγηθείτε στη φιλόξενη και καλαίσθητη Χώρα και κάντε τη βόλτα σας στον κεντρικό δρόμο μέχρι την πλατεία του Αφανή Ναύτη, εκεί που το νησί μοιάζει να βουτά στη θάλασσα. Πάνω στο μικρό νησάκι είναι χτισμένο το μεσαιωνικό ενετικό κάστρο κι ακολουθεί η βραχονησίδα με τον φάρο Τουρλίτη.

Για τους λάτρεις της δράσης και των σπορ, η Άνδρος προσφέρει ένα τεράστιο δίκτυο μονοπατιών (πάνω από 300 χλμ), που απευθύνονται σε έμπειρους ή μη πεζοπόρους και ποδηλάτες και θα σας μαγέψουν, ακόμη και αν δεν είστε «αθλητικοί τύποι».

Επιπρόσθετα, εάν θέλετε να ζήσετε μία ξεχωριστή εμπειρία ζωής, τότε επισκεφθείτε το σπήλαιο Τρύπες. Πρόκειται για ένα θαύμα της φύσης.

Φυσικά και οι παραλίες του νησιού είναι υπέροχες, με κρυστάλλινα, πεντακάθαρα νερά και αξίζει να τις επισκεφθείτε και γιατί όχι, να τις απολαύσετε κολυμπώντας, εάν ο καιρός το επιτρέπει. Κάποιες παραλίες που σας προτείνουμε εμείς είναι οι: Βιτάλι, Zorkos, Αγίου Πέτρου, Αchla, Της Γριάς το Πήδημα, Φελλός, Κολώνα και Βλυχάδα.

Εάν αποφασίσετε αυτό το τριήμερο να το περάσετε κάπου ορεινά, τότε σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Συρράκο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά χωριά των Τζουμέρκων. Είναι χτισμένο στα 1.150 μ. σε μια πλαγιά του όρους Λάκμος και διατηρεί αναλλοίωτη την παραδοσιακή ηπειρωτική αρχιτεκτονική.

Απέχει μία ώρα από την πόλη των Ιωαννίνων, ενώ έχετε υπόψιν σας ότι στο χωριό δεν επιτρέπεται η διέλευση μηχανοκίνητων οχημάτων (αφήνετε το αυτοκίνητό σας στην είσοδο του χωριού και περνάτε από μία γέφυρα στο εσωτερικό του), κάτι που το κάνει ακόμα πιο ιδανικό για ήρεμες διακοπές.

Θαυμάστε τα πέτρινα αρχοντικά διώροφα και τριώροφα αρχοντικά, με τις τοξωτές εισόδους στις αυλές και τις πέτρινες βρύσες που συνθέτουν το σκηνικό του χωριού, ενώ σας προτείνουμε να κάνετε μία επίσκεψη και στη Μονή Κηπίνας, η οποία χρονολογείται από το 1212 και αποτελεί ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα στα Τζουμέρκα. Χαρακτηριστικό της, το ότι είναι χτισμένη μέσα σε έναν κατακόρυφο βράχο.

Τέλος, εάν σας αρέσει η πεζοπορία, τότε μία βολτα στη χαράδρα Χρούσια, ένα παλιό και δύσβατο μονοπάτι 3 χιλιομέτρων (2 ώρες περπάτημα περίπου) μέσα σε μαγευτική φύση, το οποίο ενώνει το Συρράκο με τους Καλαρρύτες (έως το 1912 το συγκεκριμένο φαράγγι αποτελούσε τα ελληνοτουρκικά σύνορα), είναι must!

Ένας ακόμη υπέροχος προορισμός για να περάσετε το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι η Μονεμβασιά. Το όνομά της σημαίνει «Μία Είσοδος», επειδή υπάρχει μόνο ένας δρόμος προς την πόλη από την Πελοπόννησο. Η Μονεμβασιά υπήρξε από τις πιο σπουδαίες καστροπολιτείες της Ελλάδας. Είναι χτισμένη πάνω σε ένα βράχο με μοναδική πρόσβαση από τη στεριά, μια στενή λωρίδα γης σε ρόλο γέφυρας.

Μπαίνοντας στην πόλη θα γοητευθείτε από τα στενά λιθόστρωτα δρομάκια. Ο χρόνος λες κι έχει σταματήσει στη μεσαιωνική, βυζαντινή και βενετσιάνικη καστροπολιτεία, με τα αρχοντικά, τις βυζαντινές εκκλησίες, τις αψίδες και τα οικόσημα του Αγίου Μάρκου, κατάλοιπα των Βενετών.

Το Ναύπλιο απέχει μόλις δύο ώρες από την Αθήνα και θεωρείται ως μία από τις πιο όμορφες και ρομαντικές παραθαλάσσιες πόλεις της Ελλάδας. Πρόκειται για μία ιδανική πρόταση για τριήμερη εξόρμηση, λόγω της κοντινής απόστασης από την Αθήνα και τη γραφικότητα του τόπου αυτού.

Περιηγηθείτε στα λιθόστρωτα δρομάκια, θαυμάστε τα πολύχρωμα κτίρια με την πλούσια Ιστορία και χαλαρώστε στη θέα της θάλασσας. Γευτείτε τις γαστρονομικές προτάσεις του τόπου και απολαύστε μία ήρεμη βόλτα στην παλιά πόλη.

Γυρίστε την πόλη με ηλεκτρικό ποδήλατο και ανακαλύψτε τα κρυφά σοκάκια του Ναυπλίου. Τέλος, εξερευνήστε το ιστορικό φρούριο Παλαμήδι και επισκεφθείτε το Μπούρτζι.

Ένας κοσμοπολίτικος προορισμός στην Αργολίδα, ιδανικός για χαλάρωση και υψηλή γαστρονομία είναι το Πόρτο Χέλι, το οποίο ξεχωρίζει για τις κρυστάλλινες παραλίες, τα θαλάσσια σπορ και τις βόλτες στο λιμάνι. Επίσης, αποτελεί εξαιρετική βάση για εκδρομές στις πανέμορφες Σπέτσες.

Πρόκειται για έναν δημοφιλή προορισμός για τα Σαββατοκύριακα όλου του χρόνου, καθώς απέχει μόνο 2,5 ώρες από την Αθήνα. Τα καλοκαίρια κυριολεκτικά βουλιάζει από κόσμο που κάνει βόλτα στη μεγάλη προκυμαία, ενώ στον πεζόδρομο του οικισμού πάνω από τον οποίο υψώνεται η χαρακτηριστική εκκλησία της Ευαγγελίστριας συγκεντρώνονται αρκετά καφέ-μπαρ και εστιατόρια.

Αξίζει να επισκεφθείτε τη λιμνοθάλασσα της Βερβερόντας, η οποία βρίσκεται πλάι στο Πόρτο Χέλι, την οποία μπορείτε να προσεγγίσετε εύκολα με το αυτοκίνητό σας, ενώ τη θέα συμπληρώνει μαγικά το ξωκλήσι της Παναγίτσας.