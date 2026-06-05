Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και ευτυχισμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Οι δυο τους επιλέγουν όλα αυτά τα χρόνια να ζουν διακριτικά τον έρωτά τους, διατηρώντας χαμηλό προφίλ στην προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.

Κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, το μοντέλο και επιχειρηματίας και ο γνωστός εφοπλιστής γιορτάζουν την αγάπη τους, καρπός της οποίας είναι τα τρία παιδιά που έχουν αποκτήσει μαζί: η Μάργκω, ο Σπύρος και ο Κωνσταντίνος.

Το ζευγάρι, που πορεύεται μαζί εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, συμπληρώνει σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, 16 χρόνια έγγαμου βίου. Με αφορμή την ξεχωριστή αυτή επέτειο, η Μαριέττα Χρουσαλά μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα τρυφερό κολάζ με κοινές τους φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρουν χαμογελαστοί, ευτυχισμένοι και πιο ερωτευμένοι από ποτέ.

Η ανάρτηση της Μαριέττας Χρουσαλά για την επέτειο γάμου της με τον Λέοντα Πατίτσα

Η ίδια ευχήθηκε δημόσια στον σύζυγο και πατέρα των παιδιών της γράφοντας: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου», εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη, την εκτίμηση και την αφοσίωσή της προς το πρόσωπό του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, η Μαριέττα Χρουσαλά μίλησε για την καθημερινότητα με τα παιδιά της και τον τρόπο με τον οποίο βιώνει τη μητρότητα, λέγοντας:

«Η ζωή είναι τέλεια και μοναδική. Δεν μπορώ να συγκρίνω με τίποτα το συναίσθημά μου όταν τα κοιμίζω το βράδυ και συζητάω μαζί τους πώς πέρασαν τη μέρα. Προσπαθώ να μεγαλώσω σωστούς ανθρώπους. Γενικά, είμαι αυστηρή μαμά. Βάζω όρια, απλά δεν θέλω να είμαι συνέχεια της απαγόρευσης. Για να κερδίσεις τον πόλεμο, θα χάσεις και μερικές μάχες. Κάτι θα αποδεχτείς για να κερδίσεις κάτι άλλο».

Η ίδια έχει αναφέρει και στο παρελθόν ότι η οικογένειά της αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της, ενώ παράλληλα φροντίζει να διατηρεί τις ισορροπίες ανάμεσα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τον ρόλο της ως μητέρα τριών παιδιών.