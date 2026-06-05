Ξεχωριστές στιγμές από την Κρήτη μοιράστηκε η Βάσω Λασκαράκη μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, κάνοντας repost αναρτήσεις του συζύγου της, Λευτέρη Σουλτάτου.

Η αγαπημένη ηθοποιός αναδημοσίευσε stories του γνωστού σεφ από το Ηράκλειο, όπου ο ίδιος απολάμβανε στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε το παραδοσιακό κρητικό αντικριστό που ετοιμαζόταν στην παραλία, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα της Κρήτης.

Σε ένα από τα stories φαίνεται η διαδικασία ψησίματος του αντικριστού πάνω από τη φωτιά στην άμμο, ενώ σε άλλο πλάνο καταγράφεται η παραθαλάσσια ατμόσφαιρα του χώρου. Η Βάσω Λασκαράκη συνόδευσε τα repost με emojis, δείχνοντας τη διάθεσή της να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητα του συζύγου της στο νησί.

Μάλιστα, σε μία από τις αναρτήσεις δεσπόζει ένα κόκκινο φιλί πάνω από το ειδυλλιακό τοπίο, μία κίνηση που πολλοί εξέλαβαν ως μια τρυφερή δημόσια αφιέρωση προς τον Λευτέρη Σουλτάτο.

Δεν είναι άλλωστε μυστικό ότι το ζευγάρι περνά συχνά διαστήματα μακριά ο ένας από τον άλλον, καθώς οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του γνωστού σεφ τον κρατούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Κρήτη.

Η ίδια η Βάσω Λασκαράκη είχε μιλήσει ανοιχτά για αυτή την πραγματικότητα στη σχέση τους, όταν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show».

«Μένει πάρα πολύ καιρό στην Κρήτη, γιατί δουλεύει. Είναι μια συνταγή που εμείς έχουμε βρει τον τρόπο να μας πετυχαίνει πάντα. Θα φύγει τη Δευτέρα, θα έρθει την Πέμπτη. Μπορεί να ξαναφύγει Κυριακή. Δεν είναι πάντα ωραία, αλλά εμείς έχουμε βρει τον τρόπο μας. Υπάρχουν ημέρες που μου λείπει», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός για τον Λευτέρη Σουλτάτο και την απόσταση που συχνά τους χωρίζει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

