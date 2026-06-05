Ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί για την επικείμενη επιστροφή του φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να αυξήσει περαιτέρω τις ήδη υψηλές παγκόσμιες θερμοκρασίες, προειδοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μέσω του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO). Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, υπάρχει πιθανότητα 80% το φαινόμενο να εκδηλωθεί πριν από τον Σεπτέμβριο του 2026 και 90% να έχει εγκατασταθεί έως τον Νοέμβριο.

Το Ελ Νίνιο αποτελεί μια φυσική κλιματική διαταραχή που συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό. Παρότι πρόκειται για ένα περιοδικό φαινόμενο, οι επιστήμονες εκφράζουν ανησυχία ότι η αλληλεπίδρασή του με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη πιο έντονες επιπτώσεις παγκοσμίως.

Η γενική γραμματέας του WMO, Celeste Saulo, τόνισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την τελική ένταση του φαινομένου. Ωστόσο, τα περισσότερα κλιματικά μοντέλα συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το Ελ Νίνιο θα είναι τουλάχιστον μέτριας ισχύος, ενώ δεν αποκλείεται να εξελιχθεί σε ισχυρό επεισόδιο.

Ελ Νίνιο: Κίνδυνοι για γεωργία, νερό και ανθρώπινες ζωές

Οι συνέπειες του Ελ Νίνιο διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Σε ορισμένες χώρες μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένες ξηρασίες και καύσωνες, ενώ σε άλλες να οδηγήσει σε καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αγροτική παραγωγή, την επάρκεια τροφίμων και τους υδάτινους πόρους, ιδιαίτερα σε ευάλωτες περιοχές της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.

Παράλληλα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες ενδέχεται να ευνοήσουν την εξάπλωση ασθενειών, να αυξήσουν τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών και να επιβαρύνουν τις ήδη πιεσμένες οικονομίες πολλών χωρών. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, António Guterres, χαρακτήρισε την επερχόμενη εξέλιξη «επείγουσα κλιματική προειδοποίηση» και κάλεσε τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και τα μέτρα προσαρμογής.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι το προηγούμενο ισχυρό επεισόδιο Ελ Νίνιο κατά την περίοδο 2023-2024 συνέβαλε στην καταγραφή θερμοκρασιακών ρεκόρ παγκοσμίως. Με τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη να συνεχίζει να αυξάνεται, η πιθανή επιστροφή του φαινομένου το 2026 θεωρείται ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να επιταχύνει την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων τα επόμενα χρόνια.